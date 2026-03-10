Французский эксперимент: как Renault R-Space меняет представление о салоне и технологиях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 17:12

Renault R-Space: концепт, который не появится на дорогах, но меняет подход к автомобилям

Renault R-Space: концепт, который не появится на дорогах, но меняет подход к автомобилям

Французский эксперимент: как Renault R-Space меняет представление о салоне и технологиях

Renault R-Space: концепт, который не появится на дорогах, но меняет подход к автомобилям

Renault вновь удивляет автолюбителей, представляя R-Space Lab - концепт, который не дойдет до серийного производства, но способен изменить взгляд на привычный автомобильный интерьер. Почему этот проект важен для будущего бренда и какие идеи он закладывает в новые модели - разбираемся в деталях.

Renault вновь удивляет автолюбителей, представляя R-Space Lab - концепт, который не дойдет до серийного производства, но способен изменить взгляд на привычный автомобильный интерьер. Почему этот проект важен для будущего бренда и какие идеи он закладывает в новые модели - разбираемся в деталях.

Renault R-Space Lab — это не просто очередной концепт-кар, а настоящий экспериментальный полигон на колесах, демонстрирующий, каким может стать автомобиль будущего. Французский производитель решил не ограничиваться стандартными решениями и создал платформу для тестирования новых идей, способных изменить привычный взгляд на интерьер и функциональность машины.

Главная особенность R-Space — это попытка переосмыслить саму суть автомобильного салона. Инженеры Renault отказались от традиционных подходов к компоновке и эргономике, чтобы создать максимально гибкое и адаптируемое пространство. В центре внимания — комфорт, функциональность и возможность подстраиваться под различные сценарии использования. Это качество становится особенно актуальным в эпоху стремительного развития технологий и изменения образа жизни клиентов.

Несмотря на то, что R-Space Lab никогда не появится на дорогах в виде серийной модели, его роль в развитии бренда сложно переоценить. Этот концепт служит испытательным стендом для инновационных решений, которые в будущем могут найти свое место в массовых автомобилях Renault. Компания рассчитывает, что именно такие проекты позволят ей оставаться на шаг впереди конкурентов и формировать новые стандарты в отрасли.

Интересно, что появление R-Space Lab совпало с масштабными изменениями в стратегии Renault. Как отмечают эксперты, французский автогигант активно ищет новые пути развития, чтобы соответствовать вызовам времени. В этом концепте воплотился своеобразный символ перемен и стремления к инновациям. Кстати, компания недавно объявила о запуске новой стратегии развития, о которой подробнее можно узнать в материале о новой трансформации Renault Group .

R-Space Lab — это не просто футуристический макет, а реальный инструмент для внедрения идей, который может изменять не только экспериментальные модели, но и всю философию бренда. Даже если сам концепт так и останется лабораторией на колесах, его влияние на будущее Renault уже очевидно.

Упомянутые марки: Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено

Похожие материалы Рено

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Ростов-на-Дону Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться