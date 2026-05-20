Редкий Sandero, который почти не ездил, продают дешевле рынка

Renault Sandero 2018 с минимальным пробегом выставили на продажу в Волгограде

В Волгограде появился необычный Renault Sandero Stepway 2018 года: кросс-хэтчбек с пробегом всего 4 060 км ищет нового владельца. Цена снизилась на 150 тысяч рублей, а состояние машины почти как у новой. Почему такие предложения появляются все чаще и что скрывается за низким пробегом - разбираемся, что важно знать перед покупкой.

В Волгограде появился необычный Renault Sandero Stepway 2018 года: кросс-хэтчбек с пробегом всего 4 060 км ищет нового владельца. Цена снизилась на 150 тысяч рублей, а состояние машины почти как у новой. Почему такие предложения появляются все чаще и что скрывается за низким пробегом - разбираемся, что важно знать перед покупкой.

На рынке подержанных автомобилей в России все чаще встречаются предложения, которые вызывают живой интерес у автолюбителей. В Волгограде выставили на продажу Renault Sandero второго поколения, выпущенный в 2018 году, и этот лот сразу привлек внимание благодаря крайне редкому сочетанию возраста и минимального пробега. За восемь лет эксплуатации автомобиль проехал всего 4 060 километров - показатель, который обычно встречается у машин, стоящих в коллекциях или используемых исключительно по выходным.

Как сообщает «Российская Газета», изначально владелец оценивал свой Sandero в 1 700 000 рублей, однако сейчас цена снижена до 1 550 000 рублей. Такой шаг объясняется желанием быстрее найти покупателя, ведь на рынке сейчас немало предложений с похожими характеристиками, но не все могут похвастаться столь малым пробегом и практически идеальным состоянием. По словам продавца, автомобиль все это время находился в одной семье и хранился исключительно в гараже, что позволило сохранить заводские защитные пленки на некоторых деталях салона.

Техническая часть тоже заслуживает внимания: под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Комплектация включает кондиционер, электропривод передних стекол, фронтальные подушки безопасности и штатную аудиосистему - стандартный, но вполне достаточный набор для городских поездок и загородных выездов.

Интересно, что подобные предложения становятся все более заметными на фоне общего роста цен на новые и подержанные автомобили. Многие покупатели обращают внимание на машины с минимальным пробегом, считая их более выгодной альтернативой новым моделям, которые часто стоят значительно дороже. Однако эксперты советуют внимательно проверять такие автомобили: длительное хранение без эксплуатации может привести к неожиданным техническим нюансам, например, к необходимости замены резиновых уплотнителей или обслуживанию тормозной системы.

Стоит отметить, что тенденция к появлению редких экземпляров с небольшим пробегом наблюдается не только среди моделей Renault. Например, недавно на рынке обсуждали возвращение Kia Morning, который также удивил ценой и состоянием - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как корейский аналог Picanto снова появился в России. Такие случаи показывают, что спрос на «почти новые» автомобили не ослабевает, а покупатели все чаще ищут выгодные варианты среди редких предложений.

В целом, продажа Renault Sandero 2018 года с минимальным пробегом - это не только шанс приобрести практически новый автомобиль по цене ниже рыночной, но и повод задуматься о том, как меняется рынок подержанных машин в России. Для многих автолюбителей такие предложения становятся реальной возможностью сэкономить, не жертвуя качеством и надежностью.