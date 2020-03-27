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27 марта 2020, 13:16

Renault сертифицировала обновленный Kaptur

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Фото: Renault
Компания Renault оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговый кроссовер Kaptur. Продажи должны начаться в первой половине 2020 года. Автомобиль получит новый турбомотор, как у Arkana, а на смену «автомату» придет бесступенчатая коробка передач.
Renault сертифицировала обновленный Kaptur

Фото: Renault

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Обновленный Renault Kaptur обещали представить до конца июня 2020 года. Накануне в отрытой базе Росстандарта было опубликовано ОТТС на новинку. Согласно документу, российским покупателям предложат версии с модернизированным 1,6-литровым «атмосферником» Renault H4M (114 л.с.) и с новым турбомотором Renault Н5Н объемом 1,3 литра (150 л.с.). Второй агрегат уже известен российским автолюбителям по купе-кроссоверу Arkana. Но если владельцам «Арканы» разрешили «кормить» его как 95-м бензином, так и 92-м, то для обновленного Kaptur в ОТТС вписан только АИ-95.

Что касается трансмиссии, то рестайлинговый Kaptur получит 5-ступенчатую «механику» и вариатор. Классический гидромеханический «автомат» исключили из списка оснащения вместе с 2,0-литровым двигателем. В дополнение к переднему приводу предложат и полноприводные модификации. Кроме того, ранее сообщалось, что рестайлинговый Renault Kaptur переедет на модернизированную версию платформы В0 - Global Access. На ней также построен купе-кроссовер Arkana. Автомобиль обзаведется новой подвеской, на смену гидроусилителю руля придет электроусилитель, а саму рулевую колонку можно будет отрегулировать по вылету.

В салоне обновленного Renault Kaptur появится иная передняя панель с модернизированной медиасистемой и новый центральный подлокотник. Центральный тоннель станет выше и эргономичнее. Премьера новинки должна состояться до конца второго квартала. Сейчас в дилерских центрах Renault кроссоверы Kaptur предлагаются с атмосферными агрегатами 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.) по цене от 969 000 рублей.

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Renault сертифицировала обновленный Kaptur
{{material_127233}}Обновленный Renault Kaptur обещали представить до конца июня 2020 года. Накануне в отрытой базе Росстандарта было опубликовано ОТТС на новинку. Согласно документу, российским покупателям предложат версии с модернизированным 1,6-литровым «атмосферником» Renault H4M (114 л.с.) и с новым турбомотором Renault Н5Н объемом 1,3 литра (150 л.с.). Второй агрегат уже известен российским автолюбителям по купе-кроссоверу Arkana. Но если владельцам «Арканы» разрешили «кормить» его как 95-м бензином, так и 92-м, то для обновленного Kaptur в ОТТС вписан только АИ-95.Что касается трансмиссии, то рестайлинговый Kaptur получит 5-ступенчатую «механику» и вариатор. Классический гидромеханический «автомат» исключили из списка оснащения вместе с 2,0-литровым двигателем. В дополнение к переднему приводу предложат и полноприводные модификации. Кроме того, ранее сообщалось, что рестайлинговый Renault Kaptur переедет на модернизированную версию платформы В0 - Global Access. На ней также построен купе-кроссовер Arkana. Автомобиль обзаведется новой подвеской, на смену гидроусилителю руля придет электроусилитель, а саму рулевую колонку можно будет отрегулировать по вылету.В салоне обновленного Renault Kaptur появится иная передняя панель с модернизированной медиасистемой и новый центральный подлокотник. Центральный тоннель станет выше и эргономичнее. Премьера новинки должна состояться до конца второго квартала. Сейчас в дилерских центрах Renault кроссоверы Kaptur предлагаются с атмосферными агрегатами 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.) по цене от 969 000 рублей.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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