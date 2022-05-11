Renault снимает с производства легендарную модель

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Компактвэн Renault Scenic вышел на рынок в 1996 году и с тех пор разошелся тиражом порядка 2,8 млн экземпляров. В России продавали автомобили первого, второго и третьего поколений. В 2015 году модель покинула наш рынок и вышедшее в 2016 году четвертое поколение компактвэна к нам уже не поставляли.

Повальное увлечение кроссоверами негативного сказалось на продажах Scenic. Если 10 лет назад каждый год продавалось более 150 тысяч экземпляров модели, то в прошлом году дилерам Renault удалось реализовать лишь 20 тысяч экземпляров. Руководство компании решило, что продолжать производство компактвэна экономически нецелесообразно. Scenic сняли с производства и заказать модель больше нельзя. Более крупную 7-местную версию Grand Scenic будут выпускать еще в течение нескольких месяцев.

Глава Renault Лука де Мео сообщил, что название Scenic не исчезнет навсегда, а может получить вторую жизнь. В ближайшем будущем так назовут новый электрокар французской марки.

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