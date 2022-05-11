Renault снимает с производства легендарную модель
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Повальное увлечение кроссоверами негативного сказалось на продажах Scenic. Если 10 лет назад каждый год продавалось более 150 тысяч экземпляров модели, то в прошлом году дилерам Renault удалось реализовать лишь 20 тысяч экземпляров. Руководство компании решило, что продолжать производство компактвэна экономически нецелесообразно. Scenic сняли с производства и заказать модель больше нельзя. Более крупную 7-местную версию Grand Scenic будут выпускать еще в течение нескольких месяцев.
Глава Renault Лука де Мео сообщил, что название Scenic не исчезнет навсегда, а может получить вторую жизнь. В ближайшем будущем так назовут новый электрокар французской марки.
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