Renault стал больше экспортировать деталей
Среди основных экспортных направлений – Евразия и Европа (49% поставок), Латинская Америка (23%), а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия. Помимо автокомпонентов, Renault Россия занимает лидирующие позиции и в области экспорта готовых автомобилей. На данный момент компания экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, в 2016 году объем поставок составил более 12 тыс. ТС.
С февраля французский бренд отправляет машины из России на рынок Вьетнама. В текущем году компания продолжает развитие существующих и новых экспортных направлений. Так, в июне 2017 года компания начала поставки Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн).
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