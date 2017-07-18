18 июля 2017, 12:37

Renault стал больше экспортировать деталей

В I полугодии 2017 года товарооборот экспорта российских комплектующих Группы Renault составил 35 млн евро, что на 119% больше аналогичного показателя 2016-го. Компания отправляет в другие страны более 190 наименований автокомпонентов российского производства.
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Рост стал возможен за счет увеличения объемов, а также расширения номенклатуры поставляемых автокомпонентов и запчастей по существующим направлениям. Один из крупнейших экспортных проектов - поставки сваренных и окрашенных кузовов автомобилей в Алжир, который был запущен в декабре прошлого года. За первые 6 месяцев 2017 года было отгружено более 7,7 тыс. кузовов и более 15 тыс. бамперов.

Среди основных экспортных направлений – Евразия и Европа (49% поставок), Латинская Америка (23%), а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия. Помимо автокомпонентов, Renault Россия занимает лидирующие позиции и в области экспорта готовых автомобилей. На данный момент компания экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, в 2016 году объем поставок составил более 12 тыс. ТС.

С февраля французский бренд отправляет машины из России на рынок Вьетнама. В текущем году компания продолжает развитие существующих и новых экспортных направлений. Так, в июне 2017 года компания начала поставки Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн).

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Renault стал больше экспортировать деталей
{{material_120097}}Рост стал возможен за счет увеличения объемов, а также расширения номенклатуры поставляемых автокомпонентов и запчастей по существующим направлениям. Один из крупнейших экспортных проектов - поставки сваренных и окрашенных кузовов автомобилей в Алжир, который был запущен в декабре прошлого года. За первые 6 месяцев 2017 года было отгружено более 7,7 тыс. кузовов и более 15 тыс. бамперов.Среди основных экспортных направлений – Евразия и Европа (49% поставок), Латинская Америка (23%), а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия. Помимо автокомпонентов, Renault Россия занимает лидирующие позиции и в области экспорта готовых автомобилей. На данный момент компания экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, в 2016 году объем поставок составил более 12 тыс. ТС.С февраля французский бренд отправляет машины из России на рынок Вьетнама. В текущем году компания продолжает развитие существующих и новых экспортных направлений. Так, в июне 2017 года компания начала поставки Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн).
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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