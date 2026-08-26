«Капсула времени» за 800 тысяч: в Перми продают Renault Symbol с пробегом меньше 6 тысяч км - стоит ли брать?

Renault Symbol 2006 с минимальным пробегом продают в Перми по цене новой Granta

В Перми на продажу выставлен уникальный Renault Symbol 2006 года с пробегом всего 5509 км. Цена - 800 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Lada Granta. Почему такие предложения появляются на рынке и что важно знать перед покупкой - объясняем с учетом мнения специалистов.

В Перми на продажу выставлен уникальный Renault Symbol 2006 года с пробегом всего 5509 км. Цена - 800 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Lada Granta. Почему такие предложения появляются на рынке и что важно знать перед покупкой - объясняем с учетом мнения специалистов.

Редкие предложения на вторичном рынке всегда вызывают интерес у российских автолюбителей, особенно когда речь идет о почти новом автомобиле с минимальным пробегом. В Перми появился необычный лот: Renault Symbol 2006 года выпуска, который за два десятилетия проехал всего 5509 километров. Такой экземпляр можно назвать настоящей «капсулой времени», ведь найти машину в подобном состоянии сегодня практически невозможно.

По информации «Российская Газета», владелец автомобиля просит за него 800 тысяч рублей. Для сравнения, новая Lada Granta в базовой комплектации сейчас стоит около 850 тысяч рублей. Это ставит потенциального покупателя перед выбором: приобрести современный бюджетный седан или сделать ставку на редкий экземпляр с историей и минимальным износом.

Продавец отмечает, что Renault Symbol находился в одних руках с момента покупки. Машина эксплуатировалась только летом и не каждый год, что позволило сохранить кузов и остекление в отличном состоянии. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,4 литра мощностью 75 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входят гидроусилитель руля и штатная аудиосистема с управлением на рулевой колонке - для своего времени это был достойный набор опций.

Ситуация на рынке подержанных автомобилей в России меняется: редкие и хорошо сохранившиеся модели становятся объектом внимания не только коллекционеров, но и тех, кто ищет альтернативу новым, но более простым по оснащению автомобилям. Как показывает практика, такие предложения могут рассматриваться как инвестиция, ведь стоимость уникальных экземпляров со временем часто растет. Кстати, похожий интерес к редким автомобилям наблюдается и в других сегментах рынка - например, недавно цены на популярные кроссоверы также изменились, что повлияло на спрос.

Важно учитывать, что покупка автомобиля с минимальным пробегом и возрастом более 15 лет требует внимательной проверки технического состояния. Даже при идеальном внешнем виде могут возникнуть вопросы по резиновым уплотнителям, состоянию топливной системы и электрике. Однако для многих энтузиастов именно такие машины становятся предметом гордости и выгодным вложением. Судя по тенденциям последних лет, интерес к «капсулам времени» только растет, а их стоимость может продолжить движение вверх, особенно на фоне подорожания новых автомобилей и ограниченного выбора на рынке.