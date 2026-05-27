Маневренный грузовик Renault Trucks стал удобнее для работы в тесных кварталах

Renault Trucks C480 8×2: новая схема шасси и три управляемые оси для города

Renault Trucks представила обновленный C480 8×2 с тремя управляемыми осями. Эта новинка может изменить подход к перевозкам в городах и на стройках. Почему именно сейчас такие решения становятся востребованными, какие плюсы и нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.

Перевозчикам и строителям стоит обратить внимание на свежую премьеру от Renault Trucks: на выставке Transpotec Logitec 2026 в Милане компания показала обновленный грузовик C480 8×2, который может серьезно упростить работу в условиях плотной городской застройки и на ограниченных стройплощадках. Главная особенность - три управляемые оси, что для тяжелых машин встречается нечасто и дает заметное преимущество в маневренности.

Как выяснил 110km.ru, в новой конфигурации шасси управляются первая, вторая и четвертая оси. Такая схема позволяет крупному грузовику буквально «разворачиваться на пятаке», что особенно важно при доставке материалов в центр города или на объекты с узкими проездами. По мнению специалистов, именно такие решения становятся все более актуальными на фоне роста плотности застройки и ужесточения требований к транспорту в мегаполисах.

Renault Trucks C480 8×2 оснащается 13-литровым двигателем мощностью 480 л.с., а полная масса шасси достигает 32 тонн. Это расширяет возможности линейки C, которая традиционно ориентирована на строительную отрасль и перевозку тяжелых грузов. Инженеры отмечают, что новая схема не только повышает маневренность, но и облегчает работу водителя, снижая риск повреждений при маневрах в стесненных условиях.

Интересно, что подобные технические решения уже применяются в Европе, где требования к экологичности и безопасности транспорта постоянно ужесточаются. В России такие грузовики пока редкость, но спрос на них может вырасти по мере развития городской инфраструктуры и появления новых стандартов перевозок.

Стоит добавить, что Renault Trucks C480 8×2 может заинтересовать не только крупные строительные компании, но и перевозчиков, работающих в сложных условиях мегаполисов. По имеющимся данным, такие машины способны снизить издержки на ремонт и обслуживание благодаря меньшему количеству аварийных ситуаций при маневрировании. Важно и то, что производитель предлагает широкий выбор дополнительных опций для адаптации техники под конкретные задачи. В целом, появление подобных моделей на рынке может стать сигналом к дальнейшему развитию сегмента специализированных грузовиков в России.