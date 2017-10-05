5 октября 2017, 09:03

Renault выпустит старшего «брата» Captur

Французский автопроизводитель намерен вывести на рынок еще один компактный кроссовер B-класса, который займет в модельном ряду место рядом с паркетником Captur.
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Новинка получит имя Grand Captur. Об этом сообщил Рафаэль Васкес, директор завода Renault в Вальядолиде, Испания. Ожидается, что новая модель будет немного габаритнее знакомого Captur. Другие подробности пока держатся в секрете. Судя по названию, кроссовер получит много общих черт с предшественником. Техническое оснащение, дополнительные опции и моторная гамма, скорее всего, будут едиными. А отличаться они будут количеством мест - свежая модель может получить три ряда кресел. Новинка появится на рынке не раньше 2019 года.

По озвученным данным, испанское предприятие получило инвестиции в размере свыше 600 млн евро, чтобы наладить производство еще одной модели. Там же будет выпускаться модернизированный турбированный дизель на 1,5 литра, который оснащается новым алюминиевым блоком цилиндров. На этом же заводе собирается электрический «малыш» Twizy.

На отечественном рынке представлена своя версия этого автомобиля, она называется Kaptur. Отличие заключается не только в первой букве имени, но и в платформе, которая позаимствована от кроссовера Duster. Европейский паркетник построен на архитектуре хэтчбека Clio.

Российским покупателям доступны модификации с 1,6-литровым и 2-литровым бензиновыми двигателями. Меньший по объему «движок» работает в паре с 5-скоростной «механикой» или вариаторной коробкой передач, а старшая версия сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой или 4-диапазонным «автоматом». Стоимость модели стартует с 879 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Renault Kaptur Extreme 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.7
Загородный цикл7.3
Смешанный цикл8.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Рено Каптур, Captur

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Отзывы по теме
Базовый Renault Kaptur получил бесступенчатую трансмиссию
Смотрел трансляцию выставки в Женевском автосалоне. На ней заприметил Renault Captur, так как она соответствовала всем моим требованиям к добротному семейному автомобилю. Ее дизайнерское решение просто великолепно. Да и цена тоже весьма приемлема.Особенно красиво автомобиль смотрится в черно белом цветовом ...
Medichi77
Форум Renault Premium
У знакомого Рено, вроде не жалуется..
Alex098
Форум Renault Magnum
| Кому: Dima у меня была такая хрень но при этом и спиральки горела на телеке , проблема была в датчике был обломлен провод датчик стоит прям на движке сразу за стартером типа лямдика...
Виталий
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Renault выпустит старшего «брата» Captur
{{material_121195}}Новинка получит имя Grand Captur. Об этом сообщил Рафаэль Васкес, директор завода Renault в Вальядолиде, Испания. Ожидается, что новая модель будет немного габаритнее знакомого Captur. Другие подробности пока держатся в секрете. Судя по названию, кроссовер получит много общих черт с предшественником. Техническое оснащение, дополнительные опции и моторная гамма, скорее всего, будут едиными. А отличаться они будут количеством мест - свежая модель может получить три ряда кресел. Новинка появится на рынке не раньше 2019 года.По озвученным данным, испанское предприятие получило инвестиции в размере свыше 600 млн евро, чтобы наладить производство еще одной модели. Там же будет выпускаться модернизированный турбированный дизель на 1,5 литра, который оснащается новым алюминиевым блоком цилиндров. На этом же заводе собирается электрический «малыш» Twizy.На отечественном рынке представлена своя версия этого автомобиля, она называется Kaptur. Отличие заключается не только в первой букве имени, но и в платформе, которая позаимствована от кроссовера Duster. Европейский паркетник построен на архитектуре хэтчбека Clio. Российским покупателям доступны модификации с 1,6-литровым и 2-литровым бензиновыми двигателями. Меньший по объему «движок» работает в паре с 5-скоростной «механикой» или вариаторной коробкой передач, а старшая версия сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой или 4-диапазонным «автоматом». Стоимость модели стартует с 879 000 рублей.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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