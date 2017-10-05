Renault выпустит старшего «брата» Captur
По озвученным данным, испанское предприятие получило инвестиции в размере свыше 600 млн евро, чтобы наладить производство еще одной модели. Там же будет выпускаться модернизированный турбированный дизель на 1,5 литра, который оснащается новым алюминиевым блоком цилиндров. На этом же заводе собирается электрический «малыш» Twizy.
На отечественном рынке представлена своя версия этого автомобиля, она называется Kaptur. Отличие заключается не только в первой букве имени, но и в платформе, которая позаимствована от кроссовера Duster. Европейский паркетник построен на архитектуре хэтчбека Clio.
Российским покупателям доступны модификации с 1,6-литровым и 2-литровым бензиновыми двигателями. Меньший по объему «движок» работает в паре с 5-скоростной «механикой» или вариаторной коробкой передач, а старшая версия сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой или 4-диапазонным «автоматом». Стоимость модели стартует с 879 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Kaptur Extreme 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|143
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.7
|Загородный цикл
|7.3
|Смешанный цикл
|8.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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