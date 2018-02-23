23 февраля 2018, 15:44

Конницей по целине, с сантраками под колесами и с лопатой в руках

Взять нахрапом, что называется, по-гусарски, снежный целинный участок не получилось... Трудяга «Дастер» пробороздил треть отмеченной флажками дистанции и смиренно сел на брюхо. В ход пошли лопаты, буксировочный трос и желание участников внедорожного приключения Renault Winter Driving School не оказаться в числе аутсайдеров.
^
Конницей по целине, с сантраками под колесами и с лопатой в руках Renault Duster, Renault Kaptur

Renault Duster
Выпускается с 2010 г.
Новый от 629 000 до 994 990 Р
Отзывов: 8
По своей наивности я грешным делом подумал, что побороть сугроб высотой по колено внедорожным «Рено» будет не суть проблематично. Дескать активировал режим AWD Lock и пошел малым газом нарезать колею. Если что – коллеги по команде подтолкнут, «делов-то»… Ведь тот же Duster не раз доказывал свои офф-роад амбиции, поражая способностью вылезать из самых сложных ситуаций.  

Но на деле все оказалось не так романтично, как прогнозировалось. Белый «пух» только с виду мягкий, пушистый и легкий. Повести по нему, как по непаханому полю, машину оказалось непросто.

Секунды растягивались как эспандеры, шедший следом полноприводный «Каптюр» лишь с третьей попытки вызволил коллегу из плена, и оба кроссовера помчались далее по трассе выполнять следующие задания. Попотеть пришлось вволю, причем, в прямом смысле слова. В какой-то момент даже позавидовал местным ребятам, откапывавшим – тьфу-тьфу - упавшую в кювет «девятку», слетевшую с обледенелой дороги вблизи Сортавалы. Копателей там было больше, а снега заметно меньше.  

Renault Kaptur
Выпускается с 2016 г.
Новый от 859 000 до 1 149 990 Р
Отзывов: 3
Ну да ладно… Формат действа пришелся сильной половине человечества по душе, и своих эмоций никто из парней не скрывал. К тому же, был хороший стимул проявить лучшие водительские качества, физическую силу и умение быстро мыслить – преддверие мужского праздника 23 февраля. Руки чесались фраернуться перед девчатами, которых решили поберечь и которым потому доверили самое негрязное дело - пилотирование.

По глубокой снежной колее поля, расчищенной парой тракторов, связка Duster-Kaptur продвигалась рысистым наметом конницы. Шипованные «Данлопы» вполне эффективно цеплялись за скользкую наледь, которая нет-нет да и обнажалась в результате частых пробуксовок. За полный световой день покатушек ни один из Renault «не выбросил белый флаг», даже несмотря на то, что местами приходилось несладко.

Прохождение канавы лишь на первый взгляд задача для детей. Но на то они и организаторы, чтобы сделать простую, на первый взгляд, вещь с подковыркой. Нужно было так рассчитать траекторию прохождения, чтобы бампером не задеть «берег». К счастью, и Duster, и Kaptur не обладают длинной «губой», посему под умелым руководством штурманов экипажей задание выполнялось почти без штрафных баллов.

 
5
фото
  
Куда труднее было с «альпинизмом». Машинам предстояло из снежного моря забраться с поворотом 90 градусов на каменный островок среди большого поля, лавируя между карельскими березами и скользкими булыжниками. Справа и слева кузова – минимум свободы. Уклон крутой и коварный. Требуемая от пилота точность – как у сапера. Вся надежда на штурмана да на возможности полноприводных Renault. Повернул лишние сантиметры рулем – попал в яму между камнями, и автомобиль, что называется, не идет. Скатился чуть назад, выправил колеса, аккуратный, но серьезный газ – и внедорожник, скрипя всем имеющимся в его арсенале железом вытягивает на вершину горки. Тяжело? Не то слово. Зато радость от выполненного задания точно у пацана из детства, когда всем двором играли в «царя горы». 

Ранее мы писали
Инструктаж перед выездом на ладожский лед оказался не без доли черного юмора. Особенно запомнилась фраза про ...
Читать далее
Упражнение «Качели» на фоне этого Монблана – сущие пустяки. Спасибо организаторам – где-то в деревне достали бревна, транспортировали на лесную делянку, скрестили их друг с другом и запустили на них автомобили. Связка надежная, даже когда какой-нибудь из «Каптюров» по причине скольжения вновь и вновь съезжал на стартовую позицию и вновь забирался на качение.       

Помимо обязательных на серьезном бездорожье буксировочных тросов приходилось использовать сантраки. Борьба за драгоценные секунды со временем приняла такой накал, что не все из них «выжили». Порой вместо одного сантрака применяли 2-3, чтобы колеса не проваливались в замерзшую борозду. Они же выручали в крутой ложбине, где надо было въехать на бугор высотой с Duster. Следовавший сразу за этим участок с боковым наклоном проходился на одном дыхании, даже несмотря на то, что его ширину ограничили габаритными лентами.

Не стану хвастаться результатами внедорожного этапа Renault Winter Driving School – они получились далекими от идеала. Куда больший успех сопутствовал на льду, где сутками позже предстояло показать класс «вальсирования, ритмического заноса и «полицейского разворота». Две трассы на время, с обилием «змеек» и затяжных виражей – компот упражнений под названием «то, что надо мужику». Особенно в его главный праздник. Но об этом в следующий раз…   

Иван Братуха
Тест-Драйвы Рено Дастер, Каптур, Captur
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Новый «Дастер» для России
| Кому: Сергей Вот и я тоже нахожусь на распутье. Давно уже хочу себе приобрести надежный с полным приводом кроссовер. Из всех возможных вариантов остановился на новом Рено Дастер, меня в нём привлекло всё, разве, что очень простенький интерьер внутри авто, как у русской машины. И тут буквально этой ...
Кирилл
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Renault Duster
Объявления о продаже Renault Duster
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Конницей по целине, с сантраками под колесами и с лопатой в руках
{{model_3024}} По своей наивности я грешным делом подумал, что побороть сугроб высотой по колено внедорожным «Рено» будет не суть проблематично. Дескать активировал режим AWD Lock и пошел малым газом нарезать колею. Если что – коллеги по команде подтолкнут, «делов-то»… Ведь тот же Duster не раз доказывал свои офф-роад амбиции, поражая способностью вылезать из самых сложных ситуаций.   Но на деле все оказалось не так романтично, как прогнозировалось. Белый «пух» только с виду мягкий, пушистый и легкий. Повести по нему, как по непаханому полю, машину оказалось непросто. Секунды растягивались как эспандеры, шедший следом полноприводный «Каптюр» лишь с третьей попытки вызволил коллегу из плена, и оба кроссовера помчались далее по трассе выполнять следующие задания. Попотеть пришлось вволю, причем, в прямом смысле слова. В какой-то момент даже позавидовал местным ребятам, откапывавшим – тьфу-тьфу - упавшую в кювет «девятку», слетевшую с обледенелой дороги вблизи Сортавалы. Копателей там было больше, а снега заметно меньше.   {{model_6242}} Ну да ладно… Формат действа пришелся сильной половине человечества по душе, и своих эмоций никто из парней не скрывал. К тому же, был хороший стимул проявить лучшие водительские качества, физическую силу и умение быстро мыслить – преддверие мужского праздника 23 февраля. Руки чесались фраернуться перед девчатами, которых решили поберечь и которым потому доверили самое негрязное дело - пилотирование. По глубокой снежной колее поля, расчищенной парой тракторов, связка Duster-Kaptur продвигалась рысистым наметом конницы. Шипованные «Данлопы» вполне эффективно цеплялись за скользкую наледь, которая нет-нет да и обнажалась в результате частых пробуксовок. За полный световой день покатушек ни один из Renault «не выбросил белый флаг», даже несмотря на то, что местами приходилось несладко. Прохождение канавы лишь на первый взгляд задача для детей. Но на то они и организаторы, чтобы сделать простую, на первый взгляд, вещь с подковыркой. Нужно было так рассчитать траекторию прохождения, чтобы бампером не задеть «берег». К счастью, и Duster, и Kaptur не обладают длинной «губой», посему под умелым руководством штурманов экипажей задание выполнялось почти без штрафных баллов.{{gallery_1064}} Куда труднее было с «альпинизмом». Машинам предстояло из снежного моря забраться с поворотом 90 градусов на каменный островок среди большого поля, лавируя между карельскими березами и скользкими булыжниками. Справа и слева кузова – минимум свободы. Уклон крутой и коварный. Требуемая от пилота точность – как у сапера. Вся надежда на штурмана да на возможности полноприводных Renault. Повернул лишние сантиметры рулем – попал в яму между камнями, и автомобиль, что называется, не идет. Скатился чуть назад, выправил колеса, аккуратный, но серьезный газ – и внедорожник, скрипя всем имеющимся в его арсенале железом вытягивает на вершину горки. Тяжело? Не то слово. Зато радость от выполненного задания точно у пацана из детства, когда всем двором играли в «царя горы».  {{material_118326}} Упражнение «Качели» на фоне этого Монблана – сущие пустяки. Спасибо организаторам – где-то в деревне достали бревна, транспортировали на лесную делянку, скрестили их друг с другом и запустили на них автомобили. Связка надежная, даже когда какой-нибудь из «Каптюров» по причине скольжения вновь и вновь съезжал на стартовую позицию и вновь забирался на качение.        Помимо обязательных на серьезном бездорожье буксировочных тросов приходилось использовать сантраки. Борьба за драгоценные секунды со временем приняла такой накал, что не все из них «выжили». Порой вместо одного сантрака применяли 2-3, чтобы колеса не проваливались в замерзшую борозду. Они же выручали в крутой ложбине, где надо было въехать на бугор высотой с Duster. Следовавший сразу за этим участок с боковым наклоном проходился на одном дыхании, даже несмотря на то, что его ширину ограничили габаритными лентами.Не стану хвастаться результатами внедорожного этапа Renault Winter Driving School – они получились далекими от идеала. Куда больший успех сопутствовал на льду, где сутками позже предстояло показать класс «вальсирования, ритмического заноса и «полицейского разворота». Две трассы на время, с обилием «змеек» и затяжных виражей – компот упражнений под названием «то, что надо мужику». Особенно в его главный праздник. Но об этом в следующий раз…   
2018-02-23
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермь Республика Адыгея Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG