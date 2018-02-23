Конницей по целине, с сантраками под колесами и с лопатой в руках
Но на деле все оказалось не так романтично, как прогнозировалось. Белый «пух» только с виду мягкий, пушистый и легкий. Повести по нему, как по непаханому полю, машину оказалось непросто.
Секунды растягивались как эспандеры, шедший следом полноприводный «Каптюр» лишь с третьей попытки вызволил коллегу из плена, и оба кроссовера помчались далее по трассе выполнять следующие задания. Попотеть пришлось вволю, причем, в прямом смысле слова. В какой-то момент даже позавидовал местным ребятам, откапывавшим – тьфу-тьфу - упавшую в кювет «девятку», слетевшую с обледенелой дороги вблизи Сортавалы. Копателей там было больше, а снега заметно меньше.
По глубокой снежной колее поля, расчищенной парой тракторов, связка Duster-Kaptur продвигалась рысистым наметом конницы. Шипованные «Данлопы» вполне эффективно цеплялись за скользкую наледь, которая нет-нет да и обнажалась в результате частых пробуксовок. За полный световой день покатушек ни один из Renault «не выбросил белый флаг», даже несмотря на то, что местами приходилось несладко.
Прохождение канавы лишь на первый взгляд задача для детей. Но на то они и организаторы, чтобы сделать простую, на первый взгляд, вещь с подковыркой. Нужно было так рассчитать траекторию прохождения, чтобы бампером не задеть «берег». К счастью, и Duster, и Kaptur не обладают длинной «губой», посему под умелым руководством штурманов экипажей задание выполнялось почти без штрафных баллов.
Помимо обязательных на серьезном бездорожье буксировочных тросов приходилось использовать сантраки. Борьба за драгоценные секунды со временем приняла такой накал, что не все из них «выжили». Порой вместо одного сантрака применяли 2-3, чтобы колеса не проваливались в замерзшую борозду. Они же выручали в крутой ложбине, где надо было въехать на бугор высотой с Duster. Следовавший сразу за этим участок с боковым наклоном проходился на одном дыхании, даже несмотря на то, что его ширину ограничили габаритными лентами.
Не стану хвастаться результатами внедорожного этапа Renault Winter Driving School – они получились далекими от идеала. Куда больший успех сопутствовал на льду, где сутками позже предстояло показать класс «вальсирования, ритмического заноса и «полицейского разворота». Две трассы на время, с обилием «змеек» и затяжных виражей – компот упражнений под названием «то, что надо мужику». Особенно в его главный праздник. Но об этом в следующий раз…
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