Новый BMW 5 Series 2027: неожиданный дизайн или временное недоразумение – эксперты гадают

Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda

В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.

В автомобильном сообществе разгорелись жаркие дискуссии после показа в сети компьютерного рендера обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Пользователи сразу заметили, что передняя часть машины подозрительно напоминает модели Skoda. Столь неожиданный поворот в дизайне вызвал немало вопросов и даже ироничных комментариев среди поклонников баварской марки.

Важно понимать, что речь идёт не о реальных фотографиях, а о неофициальных визуализациях от энтузиастов. В BMW такие среднесрочные обновления традиционно называют LCI, и они обычно привносят свежие решения в дизайн и оснащение модели. Ожидается, что обновлённая «пятерка» появится на рынке в 2026 году в качестве модели 2027 года. Однако эксперты уверены, что серийный автомобиль будет выглядеть иначе. Скорее всего, для рестайлинга будет выбрано философия Neue Klasse, что означает более футуристичный и узнаваемый стиль, в то время как задняя часть на эскизах выглядит более правдоподобно и может частично отражать будущий облик.

Стоит помнить, что настоящий автомобиль всегда отличается от фантазий художников. Ранее на основе шпионских снимков уже появлялись более реалистичные изображения, которые показали иной подход к дизайну, поэтому вряд ли BMW решится на слишком радикальные эксперименты с внешностью. Что касается интерьера, то официальных данных пока нет, но инсайдеры ожидают серьёзных перемен — вполне вероятно появление новой системы iDrive с объединёнными экранами, как в последних новинках марки, а также, возможно, нового руля и других решений, хотя революции ждать не стоит.

Техническая часть тоже не останется без внимания. В линейке, вероятно, сохранятся проверенные двигатели, а гибридная версия, как ожидается, получит увеличенный запас хода на электротяге. Электрический i5 также пройдёт доработки. Флагманская версия M5, сохранит статус самой мощной и возможно, получит улучшения в динамике, на которую надеются поклонники марки. Все окончательные подробности и характеристики станут известны ближе к официальной премьере, запланированной на 2026 год.