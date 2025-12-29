Новый BMW 5 Series 2027: неожиданный дизайн или временное недоразумение – эксперты гадают

29 декабря 2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.
В автомобильном сообществе разгорелись жаркие дискуссии после показа в сети компьютерного рендера обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Пользователи сразу заметили, что передняя часть машины подозрительно напоминает модели Skoda. Столь неожиданный поворот в дизайне вызвал немало вопросов и даже ироничных комментариев среди поклонников баварской марки.
Важно понимать, что речь идёт не о реальных фотографиях, а о неофициальных визуализациях от энтузиастов. В BMW такие среднесрочные обновления традиционно называют LCI, и они обычно привносят свежие решения в дизайн и оснащение модели. Ожидается, что обновлённая «пятерка» появится на рынке в 2026 году в качестве модели 2027 года. Однако эксперты уверены, что серийный автомобиль будет выглядеть иначе. Скорее всего, для рестайлинга будет выбрано философия Neue Klasse, что означает более футуристичный и узнаваемый стиль, в то время как задняя часть на эскизах выглядит более правдоподобно и может частично отражать будущий облик.
Стоит помнить, что настоящий автомобиль всегда отличается от фантазий художников. Ранее на основе шпионских снимков уже появлялись более реалистичные изображения, которые показали иной подход к дизайну, поэтому вряд ли BMW решится на слишком радикальные эксперименты с внешностью. Что касается интерьера, то официальных данных пока нет, но инсайдеры ожидают серьёзных перемен — вполне вероятно появление новой системы iDrive с объединёнными экранами, как в последних новинках марки, а также, возможно, нового руля и других решений, хотя революции ждать не стоит.
Техническая часть тоже не останется без внимания. В линейке, вероятно, сохранятся проверенные двигатели, а гибридная версия, как ожидается, получит увеличенный запас хода на электротяге. Электрический i5 также пройдёт доработки. Флагманская версия M5, сохранит статус самой мощной и возможно, получит улучшения в динамике, на которую надеются поклонники марки. Все окончательные подробности и характеристики станут известны ближе к официальной премьере, запланированной на 2026 год.
Похожие материалы БМВ, Шкода
-
19.12.2025, 06:19
BMW 5 Series Touring 2028: обновленный универсал с менее агрессивным дизайном
BMW готовит рестайлинг 5 Series Touring к 2028 году. Прототипы уже замечены на тестах. Дизайнеры отказались от смелых решений Neue Klasse. Внешность стала спокойнее, но интрига сохраняется. Узнайте, что ждет поклонников марки.Читать далее
-
18.12.2025, 09:43
Сравнение BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Skoda Superb в большом тесте ADAC
Три крупных дизельных универсала встретились в тесте ADAC. Эксперты оценили комфорт, оснащение и экономичность. Итоги оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным выбором – читайте в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
24.11.2025, 05:10
Рейтинг надежности TÜV 2026: какие автомобили не могут пройти техосмотр с первого раза?
Новый отчет о надежности удивил всех. Электромобили впервые оценили по-новому. Один популярный кроссовер провалил тест. Его проблемы оказались очень серьезными. Узнайте, кто возглавил свежий рейтинг.Читать далее
-
23.10.2025, 16:38
Названы самые востребованные иномарки с пробегом на вторичном рынке России в 2025 году
Рынок подержанных авто снова удивляет. Предпочтения россиян изменились. В лидерах оказались знакомые модели. Но их возраст и цена поражают. Кто же стал настоящим хитом продаж? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.09.2025, 08:59
Какие подержанные седаны и хэтчбеки сохраняют цену спустя 10 лет
Исследование охватывает динамику цен на вторичном рынке. В обзоре представлены массовые модели. Анализ основан на данных за 2025 год. Рассмотрены автомобили, выпущенные с 2012 года.Читать далее
-
26.08.2025, 14:44
В России продают новые BMW 5-Series 2023 года без пробега
В России продолжают продавать новые седаны BMW 5 серии восьмого поколения (G60) 2023 года выпуска — редкий случай, когда на рынке ещё доступны свежие немецкие флагманы, несмотря на уход бренда из страны. Мониторинг авторынка выявил предложение от московского дилера: новые BMW 530i xDrive без пробега и с полной заводской гарантией. Читать далее
-
17.12.2024, 07:28
Volkswagen Polo возглавил список самых востребованных подержанных европейских иномарок в России
Эксперты Авито авто проанализировали данные о спросе, предложении и ценах на подержанные автомобили европейских брендов осенью 2024 года и выяснили, что Volkswagen Polo лидирует, опережая серьезных конкурентов из Mercedes-Benz, BMW и Renault.Читать далее
-
16.09.2024, 07:33
Эксперты назвали бестселлера среди подержанных автомобилей дороже 1,5 млн рублей
Летом активность на вторичной отечественном авторынке выросла. Количество выставленных на продажу подержанных автомобилей увеличилось на 35% по сравнению с 2023 годом.Читать далее
-
08.07.2024, 08:22
Продажи подержанных автомобилей подскочили на 20%: 8 самых популярных моделей
Эксперты сервиса Авито Авто подвели итоги продаж подержанных автомобилей за второй квартал 2024 года. Объемы выросли на 20%, а средняя цена достигла отметки в 790 тысяч рублей.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Шкода
-
19.12.2025, 06:19
BMW 5 Series Touring 2028: обновленный универсал с менее агрессивным дизайном
BMW готовит рестайлинг 5 Series Touring к 2028 году. Прототипы уже замечены на тестах. Дизайнеры отказались от смелых решений Neue Klasse. Внешность стала спокойнее, но интрига сохраняется. Узнайте, что ждет поклонников марки.Читать далее
-
18.12.2025, 09:43
Сравнение BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Skoda Superb в большом тесте ADAC
Три крупных дизельных универсала встретились в тесте ADAC. Эксперты оценили комфорт, оснащение и экономичность. Итоги оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным выбором – читайте в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
24.11.2025, 05:10
Рейтинг надежности TÜV 2026: какие автомобили не могут пройти техосмотр с первого раза?
Новый отчет о надежности удивил всех. Электромобили впервые оценили по-новому. Один популярный кроссовер провалил тест. Его проблемы оказались очень серьезными. Узнайте, кто возглавил свежий рейтинг.Читать далее
-
23.10.2025, 16:38
Названы самые востребованные иномарки с пробегом на вторичном рынке России в 2025 году
Рынок подержанных авто снова удивляет. Предпочтения россиян изменились. В лидерах оказались знакомые модели. Но их возраст и цена поражают. Кто же стал настоящим хитом продаж? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.09.2025, 08:59
Какие подержанные седаны и хэтчбеки сохраняют цену спустя 10 лет
Исследование охватывает динамику цен на вторичном рынке. В обзоре представлены массовые модели. Анализ основан на данных за 2025 год. Рассмотрены автомобили, выпущенные с 2012 года.Читать далее
-
26.08.2025, 14:44
В России продают новые BMW 5-Series 2023 года без пробега
В России продолжают продавать новые седаны BMW 5 серии восьмого поколения (G60) 2023 года выпуска — редкий случай, когда на рынке ещё доступны свежие немецкие флагманы, несмотря на уход бренда из страны. Мониторинг авторынка выявил предложение от московского дилера: новые BMW 530i xDrive без пробега и с полной заводской гарантией. Читать далее
-
17.12.2024, 07:28
Volkswagen Polo возглавил список самых востребованных подержанных европейских иномарок в России
Эксперты Авито авто проанализировали данные о спросе, предложении и ценах на подержанные автомобили европейских брендов осенью 2024 года и выяснили, что Volkswagen Polo лидирует, опережая серьезных конкурентов из Mercedes-Benz, BMW и Renault.Читать далее
-
16.09.2024, 07:33
Эксперты назвали бестселлера среди подержанных автомобилей дороже 1,5 млн рублей
Летом активность на вторичной отечественном авторынке выросла. Количество выставленных на продажу подержанных автомобилей увеличилось на 35% по сравнению с 2023 годом.Читать далее
-
08.07.2024, 08:22
Продажи подержанных автомобилей подскочили на 20%: 8 самых популярных моделей
Эксперты сервиса Авито Авто подвели итоги продаж подержанных автомобилей за второй квартал 2024 года. Объемы выросли на 20%, а средняя цена достигла отметки в 790 тысяч рублей.Читать далее