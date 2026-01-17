Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
16+

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 19:05

Смелый тюнинг или дизайнерский перебор – что это было?

Cadillac Escalade получил экстремальный обвес, заниженную посадку и загадочный цвет кузова. Такой внедорожник точно не останется незамеченным. Но подойдет ли он любителям классики? Мнения разделились.

Казалось бы, Cadillac Escalade пятого поколения уже ничем не может удивить даже самых искушенных автолюбителей. Но на просторах интернета появился рендер, который буквально переворачивает представление о статусном внедорожнике. 

Перед нами Escalade, который будь-то бы сбежал с подиума тюнинг-шоу. Кузов опустился так низко, что между асфальтом и порогами едва ли пролезет лист бумаги. Широченные колесные арки, агрессивный передний бампер, массивные накладки на пороги - все это создает впечатление, что автомобиль готов к уличным гонкам, а не к размеренным семейным поездкам.

Особое внимание уделено окраске кузова. На первый взгляд кажется, что Escalade выкрашена в насыщенный черный цвет, но стоит изменить угол обзора - и появляется темно-зеленый отлив. Такой эффект хамелеона редко встречается на премиальных внедорожниках, и здесь он выглядит неожиданно органично. Впрочем, на этом сюрпризы не заканчиваются.

Задняя часть внедорожника тоже подверглась серьезной переработке. Фонари изменили форму, а диффузор теперь украшает незабываемый центральный стоп-сигнал в стиле болидов Формулы-1. По бокам расположились два массивных выхлопных патрубка, что привнесло агрессию и намекает на серьезные амбиции этого Escalade.

Внутри, судя по рендеру, интерьер остался за кадром, но если бы дизайнер добавил сюда яркие цвета и детали из кованого карбона, получился бы настоящий экспонат для коллекции Mansory. 

Интересно, что сам художник назвал свое творчество «Cadillac Escalade Mafia». Почему именно мафия - вопрос открытый. В классическом контексте гангстеры выбирали огненные, сдержанные автомобили, и этот Escalade больше напоминает машину для дерзких уличных выездов, чем для деловых встреч в полутемных переулках. Элегантности здесь явно не хватает, зато эпатажа - с избытком.

Упомянутые модели: Cadillac Escalade (от 4 500 000 Р)
Упомянутые марки: Cadillac
