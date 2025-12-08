BMW готовит электрический кроссовер iX4 – дизайн удивит даже поклонников марки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 09:52

Рендер нового BMW iX4 2027 года может стать претендентом на звание самого уродливого авто

Рендер нового BMW iX4 2027 года может стать претендентом на звание самого уродливого авто

BMW готовит электрический кроссовер iX4 – дизайн удивит даже поклонников марки

Рендер нового BMW iX4 2027 года может стать претендентом на звание самого уродливого авто

BMW завершила выпуск X4, но на смену приходит нечто новое. Электрический iX4 уже на подходе. Внешность модели вызывает споры. Что ждет поклонников BMW – интрига сохраняется. Подробности о будущем кроссовере читайте далее.

BMW завершила выпуск X4, но на смену приходит нечто новое. Электрический iX4 уже на подходе. Внешность модели вызывает споры. Что ждет поклонников BMW – интрига сохраняется. Подробности о будущем кроссовере читайте далее.

Премиальный кроссовер-купе BMW X4, некогда один из самых узнаваемых автомобилей в своём классе, официально завершил свой жизненный цикл. Второе поколение модели сошло с конвейера в 2025 году, что навело многие авторитетные издания на мысль об окончательном отказе BMW от этой линии. Однако реальность оказалась интереснее — компания готовит к выпуску совершенно новую, полностью электрическую версию под именем iX4.

По данным autoevolution, будущий BMW iX4 уже активно обсуждается в автомобильных кругах. Первые рендеры новинки вызвали бурю эмоций у автолюбителей, а её настолько необычный внешний вид уже позволил назвать кроссовер одним из главных претендентов на звание самого спорного автомобиля года. Дизайнеры BMW отошли от привычных форм, сделав ставку на смелые линии, массивные элементы и футуристические детали, которые не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

Внешность iX4 может удивить даже преданных фанатов бренда. Передняя часть выполнена в стиле последних электромобилей BMW, с крупной решёткой и узкой оптикой. Боковой профиль сохранил купеобразные очертания, но стал ещё более выразительным благодаря резким переходам и необычным пропорциям. Заднюю часть украсили новые акценты: светодиодные фонари, встроенный спойлер и массивный бампер, подчёркивающие спортивный характер модели.

Технические характеристики будущего iX4 пока держатся в секрете, но эксперты уверены, что новинка получит современную электрическую платформу, обеспечивающую достойную динамику и запас хода. Ожидается, что автомобиль будет оснащён передовыми системами безопасности и новейшими технологиями, характерными для электромобилей BMW последнего поколения. В салоне, скорее всего, появится полностью цифровая приборная панель, большой центральный экран и отделка из премиальных материалов.

Выход BMW iX4 на рынок станет важным событием как для поклонников марки, так и для всего развития электромобильности. Несмотря на неоднозначную реакцию на дизайн, интерес к новинке только растёт. Официальная премьера ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж может состояться уже в 2027 году. Остаётся лишь гадать, станет ли iX4 новым хитом или его смелый облик вызовет ещё больше споров среди автолюбителей.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Новосибирск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться