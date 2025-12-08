BMW готовит электрический кроссовер iX4 – дизайн удивит даже поклонников марки

8 декабря 2025, 09:52
Рендер нового BMW iX4 2027 года может стать претендентом на звание самого уродливого авто
Рендер нового BMW iX4 2027 года может стать претендентом на звание самого уродливого авто
BMW завершила выпуск X4, но на смену приходит нечто новое. Электрический iX4 уже на подходе. Внешность модели вызывает споры. Что ждет поклонников BMW – интрига сохраняется. Подробности о будущем кроссовере читайте далее.
Премиальный кроссовер-купе BMW X4, некогда один из самых узнаваемых автомобилей в своём классе, официально завершил свой жизненный цикл. Второе поколение модели сошло с конвейера в 2025 году, что навело многие авторитетные издания на мысль об окончательном отказе BMW от этой линии. Однако реальность оказалась интереснее — компания готовит к выпуску совершенно новую, полностью электрическую версию под именем iX4.
По данным autoevolution, будущий BMW iX4 уже активно обсуждается в автомобильных кругах. Первые рендеры новинки вызвали бурю эмоций у автолюбителей, а её настолько необычный внешний вид уже позволил назвать кроссовер одним из главных претендентов на звание самого спорного автомобиля года. Дизайнеры BMW отошли от привычных форм, сделав ставку на смелые линии, массивные элементы и футуристические детали, которые не оставляют равнодушным ни одного зрителя.
Внешность iX4 может удивить даже преданных фанатов бренда. Передняя часть выполнена в стиле последних электромобилей BMW, с крупной решёткой и узкой оптикой. Боковой профиль сохранил купеобразные очертания, но стал ещё более выразительным благодаря резким переходам и необычным пропорциям. Заднюю часть украсили новые акценты: светодиодные фонари, встроенный спойлер и массивный бампер, подчёркивающие спортивный характер модели.
Технические характеристики будущего iX4 пока держатся в секрете, но эксперты уверены, что новинка получит современную электрическую платформу, обеспечивающую достойную динамику и запас хода. Ожидается, что автомобиль будет оснащён передовыми системами безопасности и новейшими технологиями, характерными для электромобилей BMW последнего поколения. В салоне, скорее всего, появится полностью цифровая приборная панель, большой центральный экран и отделка из премиальных материалов.
Выход BMW iX4 на рынок станет важным событием как для поклонников марки, так и для всего развития электромобильности. Несмотря на неоднозначную реакцию на дизайн, интерес к новинке только растёт. Официальная премьера ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж может состояться уже в 2027 году. Остаётся лишь гадать, станет ли iX4 новым хитом или его смелый облик вызовет ещё больше споров среди автолюбителей.
Похожие материалы БМВ
-
08.12.2025, 12:39
Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем
В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.Читать далее
-
08.12.2025, 12:32
Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений
Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
08.12.2025, 11:18
Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре
В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.Читать далее
-
08.12.2025, 11:13
Jetour T1 с двухлитровым мотором и автоматом стал самым доступным кроссовером в России
В России стартовали продажи нового Jetour T1 с двухлитровым турбомотором и классическим автоматом. Модель выделяется агрессивным дизайном и привлекательной ценой. Внутри – современные технологии и богатое оснащение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 10:27
На продажу выставили роскошный дом на колесах на базе грузовика IVECO
В Европе выставили на продажу уникальный кемпер. Это настоящий дом на колесах. Он построен на базе грузовика IVECO. Автомобиль получил богатое оснащение. Его цена впечатляет не меньше.Читать далее
-
08.12.2025, 09:38
Escape E13: компактный прицеп с ретро-дизайном и уникальной прочностью
Escape E13 – это новый взгляд на компактные автоприцепы. Модель сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри комфортно разместятся три взрослых. Прицеп отличается прочным корпусом и возможностью персонализации. Оцените, как маленький размер сочетается с большими возможностями.Читать далее
-
08.12.2025, 09:11
Triumph готовит Tiger Sport 800 Tour: новый взгляд на туристический мотоцикл 2026 года
Triumph снова удивляет поклонников мотоциклов. Компания анонсировала Tiger Sport 800 Tour. Новинка обещает свежий взгляд на привычный туринг. Подробности о модели держатся в секрете. Ожидается, что мотоцикл появится в 2026 году. Следите за новостями — будет интересно.Читать далее
-
08.12.2025, 07:43
В Хабаровске продают Fiat Ducato 2009 года с автодомом и полным оснащением
В Хабаровске выставлен на продажу Fiat Ducato 2009 года, переоборудованный в полноценный автодом. Внутри — автономное отопление, кондиционер, четыре спальных места и кухня. Автомобиль прошел все сервисы и готов к новым поездкам. Не упустите шанс узнать подробности о необычном предложении.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
08.12.2025, 12:39
Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем
В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.Читать далее
-
08.12.2025, 12:32
Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений
Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
08.12.2025, 11:18
Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре
В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.Читать далее
-
08.12.2025, 11:13
Jetour T1 с двухлитровым мотором и автоматом стал самым доступным кроссовером в России
В России стартовали продажи нового Jetour T1 с двухлитровым турбомотором и классическим автоматом. Модель выделяется агрессивным дизайном и привлекательной ценой. Внутри – современные технологии и богатое оснащение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 10:27
На продажу выставили роскошный дом на колесах на базе грузовика IVECO
В Европе выставили на продажу уникальный кемпер. Это настоящий дом на колесах. Он построен на базе грузовика IVECO. Автомобиль получил богатое оснащение. Его цена впечатляет не меньше.Читать далее
-
08.12.2025, 09:38
Escape E13: компактный прицеп с ретро-дизайном и уникальной прочностью
Escape E13 – это новый взгляд на компактные автоприцепы. Модель сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри комфортно разместятся три взрослых. Прицеп отличается прочным корпусом и возможностью персонализации. Оцените, как маленький размер сочетается с большими возможностями.Читать далее
-
08.12.2025, 09:11
Triumph готовит Tiger Sport 800 Tour: новый взгляд на туристический мотоцикл 2026 года
Triumph снова удивляет поклонников мотоциклов. Компания анонсировала Tiger Sport 800 Tour. Новинка обещает свежий взгляд на привычный туринг. Подробности о модели держатся в секрете. Ожидается, что мотоцикл появится в 2026 году. Следите за новостями — будет интересно.Читать далее
-
08.12.2025, 07:43
В Хабаровске продают Fiat Ducato 2009 года с автодомом и полным оснащением
В Хабаровске выставлен на продажу Fiat Ducato 2009 года, переоборудованный в полноценный автодом. Внутри — автономное отопление, кондиционер, четыре спальных места и кухня. Автомобиль прошел все сервисы и готов к новым поездкам. Не упустите шанс узнать подробности о необычном предложении.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве