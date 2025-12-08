BMW готовит электрический кроссовер iX4 – дизайн удивит даже поклонников марки

Рендер нового BMW iX4 2027 года может стать претендентом на звание самого уродливого авто

BMW завершила выпуск X4, но на смену приходит нечто новое. Электрический iX4 уже на подходе. Внешность модели вызывает споры. Что ждет поклонников BMW – интрига сохраняется. Подробности о будущем кроссовере читайте далее.

Премиальный кроссовер-купе BMW X4, некогда один из самых узнаваемых автомобилей в своём классе, официально завершил свой жизненный цикл. Второе поколение модели сошло с конвейера в 2025 году, что навело многие авторитетные издания на мысль об окончательном отказе BMW от этой линии. Однако реальность оказалась интереснее — компания готовит к выпуску совершенно новую, полностью электрическую версию под именем iX4.

По данным autoevolution, будущий BMW iX4 уже активно обсуждается в автомобильных кругах. Первые рендеры новинки вызвали бурю эмоций у автолюбителей, а её настолько необычный внешний вид уже позволил назвать кроссовер одним из главных претендентов на звание самого спорного автомобиля года. Дизайнеры BMW отошли от привычных форм, сделав ставку на смелые линии, массивные элементы и футуристические детали, которые не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

Внешность iX4 может удивить даже преданных фанатов бренда. Передняя часть выполнена в стиле последних электромобилей BMW, с крупной решёткой и узкой оптикой. Боковой профиль сохранил купеобразные очертания, но стал ещё более выразительным благодаря резким переходам и необычным пропорциям. Заднюю часть украсили новые акценты: светодиодные фонари, встроенный спойлер и массивный бампер, подчёркивающие спортивный характер модели.

Технические характеристики будущего iX4 пока держатся в секрете, но эксперты уверены, что новинка получит современную электрическую платформу, обеспечивающую достойную динамику и запас хода. Ожидается, что автомобиль будет оснащён передовыми системами безопасности и новейшими технологиями, характерными для электромобилей BMW последнего поколения. В салоне, скорее всего, появится полностью цифровая приборная панель, большой центральный экран и отделка из премиальных материалов.

Выход BMW iX4 на рынок станет важным событием как для поклонников марки, так и для всего развития электромобильности. Несмотря на неоднозначную реакцию на дизайн, интерес к новинке только растёт. Официальная премьера ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж может состояться уже в 2027 году. Остаётся лишь гадать, станет ли iX4 новым хитом или его смелый облик вызовет ещё больше споров среди автолюбителей.