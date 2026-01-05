Свежий взгляд на X7 — что скрывают шпионские фото?

5 января 2026, 06:09
Рендер нового BMW X7 2028: как изменится флагманский кроссовер
BMW готовит смену поколения для X7. В сети появились рендеры, основанные на шпионских снимках. Новый дизайн обещает быть заметно свежее. Детали экстерьера уже обсуждают фанаты марки. Ожидания от премьеры растут.
BMW готовит масштабное обновление для своего главного кроссовера X7. Второе поколение модели, которое сменит актуальную версию, дебютировавшую в 2019 году и пережившую рестайлинг в 2022-м, уже активно тестируется на дорогах. Несмотря на то, что нынешний X7 еще не выглядит устаревшим, баварцы решили не затягивать с преемником. Конкуренция в сегменте люксовых SUV только усиливается: на горизонте маячит не только Mercedes GLS и Cadillac Escalade, но и совершенно новый Audi Q9, который также проходит испытания.
В последние месяцы внимательные фотографы не раз ловили прототипы будущего X7 на тестах. На основе этих снимков энтузиасты создали серию реалистичных рендеров, максимально приближенных к тому, что мы увидим на премьере. Судя по этим изображениям, BMW не стала радикально менять облик модели, а выбрала путь эволюции. Передняя и задняя части получили свежие решения, а профиль стал заметно чище и лаконичнее. Привычные черты остались, но теперь они выглядят современнее и строже.
Внешность нового X7 получилась куда более сбалансированной, чем у некоторых других последних моделей BMW. Влияние стиля Neue Klasse ощущается, но не доминирует. Передняя оптика сохранила фирменную двухъярусную схему, но дневные ходовые огни теперь шире и тянутся от крыла до массивной решетки радиатора. Основные фары стали компактнее, а капот не получил модную нынче «ракушку». Центральная часть переднего бампера обзавелась широким, но низким воздухозаборником, а боковые секции стали крупнее. Двери теперь украшены более чистыми линиями, а колесные арки приобрели квадратные очертания.
Сзади дизайнеры решили поэкспериментировать: фонари теперь напоминают те, что ставят на XM, а бампер и диффузор стали агрессивнее. Задняя дверь сохранила раздельное открывание, а номерной знак переехал с крышки багажника на бампер. В целом, новый X7 выглядит как логичное продолжение нынешнего поколения, но с явным акцентом на свежесть и актуальность.
Премьера полностью нового BMW X7 ожидается в 2027 году, а в продаже он появится как модель 2028 года. Пока остается только гадать, насколько сильно изменится интерьер и какие технологии предложит флагман. Но уже сейчас ясно: BMW не боится экспериментировать с деталями, сохраняя при этом узнаваемый стиль.
