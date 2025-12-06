Виртуальный Hyundai Santa Fe 2027: смелый эксперимент или дизайнерский провал?

6 декабря 2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.
В автомобильном мире не утихают обсуждения вокруг внешности пятого поколения Hyundai Santa Fe. Одни уверены, что корейский кроссовер пытается выглядеть дороже, чем есть на самом деле, другие же считают, что производитель попал в точку, сделав ставку на строгие, угловатые формы. Существует и промежуточная точка зрения: с одной стороны, квадратные силуэты внедорожников всегда обладали своей привлекательностью, с другой — назвать этот дизайн безоговорочно удачным довольно сложно. Впрочем, по сравнению с некоторыми конкурентами Santa Fe выглядит даже выигрышно.
Неудивительно, что многие энтузиасты берутся за создание собственных версий внешности этого автомобиля. В последнее время в сети появилось немало неофициальных рендеров, и один из них, созданный художником Хуинь Нгок Лан, особенно привлек внимание. Хотя работа была опубликована несколько месяцев назад, только сейчас она стала предметом активных обсуждений.
При взгляде на этот виртуальный Santa Fe можно заметить, что в профиль он напоминает британский Range Rover. Особенно это заметно по линии крыши и форме боковых окон. Даже задняя часть способна ввести в заблуждение, если поставить рядом оба автомобиля. Однако передняя часть рендера кардинально отличается от оригинала: капот стал длиннее, нос — более плоским, а фирменная H-образная оптика уступила место минималистичным световым элементам.
Решетка радиатора и передний бампер также подверглись серьезной переработке, из-за чего автомобиль стал напоминать китайские аналоги. Крылья, двери и задние панели стали проще, а ручки дверей теперь скрыты в кузове, что добавляет футуристичности.
Сзади виртуальный Santa Fe получил вертикальные фонари, световую полосу на всю ширину багажника, новый бампер без привычной ниши для номера и лаконичный логотип под стеклом. В нижней части бампера появился элемент, напоминающий защиту, а выхлопные трубы полностью скрыты.
Как и серийная версия, этот рендер вызывает неоднозначные чувства. Если бы не спорная передняя часть, его можно было бы назвать даже более привлекательным, чем реальный Santa Fe. Остается открытым вопрос: это смелый эксперимент или дизайнерский просчет?
