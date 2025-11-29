Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

29 ноября 2025, 07:31

Рендеры показали, что рестайлинг не спасет BMW 7 Series 2027 года

Новые изображения раскрывают спорные детали обновленной BMW 7 Series – удивит ли флагманский седан поклонников марки

BMW готовит обновление для 7 Series, но революции ждать не стоит. Новая модель сохранит платформу предшественника. Внешность изменится, но не кардинально. Подробности о рестайлинге уже обсуждают в сети. Что ждет поклонников бренда – интрига сохраняется.

Многие сторонники BMW ожидали, что с переходом на архитектуру флагманский седан Neue Klasse 7 Series полностью изменится и получит абсолютно новую платформу. Однако, как сообщает Autoevolution, производитель решил пойти по другому пути: будущая «семерка» оказывается не революционной, а глубоко переработанной эпохой современного поколения. Такой же подход ждет и другие модели, включая X1 и iX1, которые также получат масштабные обновления, но не станут полностью новыми автомобилями.

В сети уже появились неофициальные рендеры, демонстрирующие, как может выглядеть рестайлинговая BMW 7 Series 2027 года. Судя по этим изображениям, дизайнеры пытались освежить экстерьер, но сохранить узнаваемые черты. Однако, несмотря на все усилия, кардинальных изменений ждать не стоит. Передняя часть автомобиля стала еще более выразительной, но спорные элементы остались на месте, вызывая неоднозначную реакцию у поклонников марки.

Эксперты отмечают, что BMW продолжает следовать своей фирменной стилистике, несмотря на критику отдельных дизайнерских решений. В частности, массивные «ноздри» радиаторной решетки и сложная оптика по-прежнему доминируют во внешности седана. 

Серьезных технических изменений не ожидается. Платформа останется прежней, а значит, сохранятся основные характеристики и габариты автомобиля. При этом производитель планирует доработать оснащение и расширить список опций, чтобы повысить привлекательность модели для покупателей. Также в линейке появятся новые гибридные и электрические версии, соответствующие современным экологическим стандартам.

Переход на новую концепцию Neue Klasse будет постепенным и не затронет все модели сразу. BMW делает ставку на эволюционный путь развития, что позволяет сохранить лояльную аудиторию и не рисковать репутацией бренда. Такой подход вызывает споры среди поклонников автомобильной марки: одни считают его излишне осторожным, в то время как другие уверены, что постепенные изменения — это залог успеха на рынке премиальных автомобилей.

Официальная премьера обновленной BMW 7 Series состоится в 2027 году. До этого момента компания, вероятно, будет постепенно раскрывать новые детали, поддерживая интерес публики. Пока же остается лишь гадать, насколько сильно изменится флагманский седан и сможет ли он удивить даже самых требовательных поклонников марки.

Упомянутые модели: BMW 7 (от 4 540 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
