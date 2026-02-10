Американское ателье из Флориды удивляет новым проектом на базе Mercedes-Benz для ценителей эксклюзива и мощности

RENNtech готовит уникальный Mercedes SEC V12 Widebody для поклонников рестомодов

RENNtech из Флориды анонсировал необычный проект для любителей Mercedes-Benz - рестомод SEC V12 Widebody. Новинка обещает сочетание роскоши и экстремальной производительности. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты - в нашем материале.

В автомобильном мире существуют проекты, способные одновременно удивить и вызвать уважение даже у самых искушенных ценителей. Именно такое впечатление произвел анонс нового рестомода от премиального тюнинг-ателье RENNtech, базирующегося во Флориде. Компания, известная своим принципом «никаких компромиссов в производительности», взялась за культовую классику — Mercedes-Benz — и переосмыслила её с современным техническим наполнением и агрессивной эстетикой.

В центре проекта оказался Mercedes SEC. В руках специалистов RENNtech он превратился во что-то большее, чем просто отреставрированный автомобиль. Проект получил говорящее название «Кувалда». Классический силуэт купе 80-х годов был радикально переработан: появились расширители кузова, массивные колесные арки, а под капотом, по слухам, может поселиться мощный двигатель V12. Такой подход не только возрождает легенду, но и выводит её на новый уровень.

По данным Autoevolution, презентация проекта намечена на 2027 год. Он ориентирован на тех, кто ценит не только историческую эстетику, но и современные технологии. В эпоху тотальной электрификации и минимализма RENNtech делает смелую ставку на мощь, звук и харизму классического бензинового двигателя. Это сознательный вызов времени, который наверняка найдёт отклик у истинных поклонников автомобильной истории.

Особое внимание уделено деталям: каждый элемент экстерьера и интерьера был переосмыслен с учётом современных стандартов комфорта и безопасности, но при этом бережно сохранён дух оригинала. В отделке используются премиальные материалы, а техническая начинка позволит автомобилю на равных соперничать с современными спорткарами. Подобный симбиоз классики и инноваций — большая редкость, что делает «Кувалду» по-настоящему уникальным предложением.

RENNtech не просто реставрирует старые автомобили — компания создаёт новых легенд, способных удивлять и вдохновлять. В период, когда автомобильная промышленность переживает радикальные перемены, такие проекты становятся глотком свежего воздуха для тех, кто ищет индивидуальность и подлинные эмоции. Mercedes SEC V12 Widebody — это не просто машина. Это символ целой эпохи, мастерски переосмысленный для нового поколения энтузиастов.