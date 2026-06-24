Почему рентген нужен для новых авто и что меняется на заводе сейчас

Рентген-контроль на АвтоВАЗе: как проверяют детали Lada на скрытые дефекты

АвтоВАЗ внедрил современные рентген-установки для контроля деталей Lada. Теперь дефекты выявляют с точностью до 0,1 мм, что важно для безопасности и ресурса машин. Какие детали проходят проверку, как это влияет на качество и почему такие технологии становятся стандартом - разбираемся, что изменилось на заводе и что это значит для водителей.

АвтоВАЗ внедрил современные рентген-установки для контроля деталей Lada. Теперь дефекты выявляют с точностью до 0,1 мм, что важно для безопасности и ресурса машин. Какие детали проходят проверку, как это влияет на качество и почему такие технологии становятся стандартом - разбираемся, что изменилось на заводе и что это значит для водителей.

Для российских автомобилистов новость о внедрении рентген-контроля на АвтоВАЗе имеет прямое значение: речь идет о качестве и надежности машин, которые ежедневно выходят на дороги страны. Современные методы проверки позволяют выявлять даже мельчайшие дефекты, что напрямую влияет на безопасность и долговечность автомобилей Lada.

Как сообщает Российская Газета, на заводе АвтоВАЗ теперь используют компактные и мощные рентген-установки, которые способны просвечивать чугунные и алюминиевые элементы силовых агрегатов, шасси и других важных систем. Это оборудование позволяет контролировать до 150 различных типов деталей, а точность обнаружения дефектов достигает 0,1 миллиметра. Такой подход минимизирует риск появления скрытых трещин или пустот, которые могут привести к серьезным поломкам в будущем.

Особое внимание уделяется деталям, от которых зависит безопасность движения: элементы подвески, корпуса двигателей, несущие части. Благодаря рентгену специалисты могут выявить даже те изъяны, которые невозможно заметить при визуальном осмотре или стандартных методах контроля. Это особенно актуально для новых моделей, где используются современные сплавы и сложные формы деталей.

Ранее АвтоВАЗ уже демонстрировал процессы сварки кузовов, а теперь делает акцент на контроле качества компонентов. Руководители цехов отмечают, что внедрение рентген-контроля позволяет не только повысить надежность, но и сократить количество рекламаций. Такой подход становится все более востребованным на фоне роста требований к безопасности и ресурсу автомобилей.

Интересно, что современные методы контроля все чаще внедряются и на других предприятиях автопрома. Например, эксперты советуют не игнорировать и другие важные проверки - как, например, своевременную замену тормозной жидкости, о чем недавно рассказывалось в материале о признаках и сроках замены тормозной жидкости. Это подчеркивает общий тренд на повышение стандартов безопасности и контроля на всех этапах производства и эксплуатации автомобилей.

Для справки: рентген-контроль широко применяется в мировом автопроме, но для российских заводов это относительно новый этап. По имеющимся данным, такие технологии позволяют существенно снизить процент брака и повысить доверие к отечественным маркам. В условиях конкуренции и роста ожиданий со стороны покупателей, внедрение подобных решений выглядит логичным шагом для повышения качества продукции.