Астрономы раскрыли тайну «самозванца сверхновой»: кто заставляет звезду вспыхивать каждые 113 дней

Пятнадцать лет небесный объект сбивал наблюдателей с толку. Его яркость возвращалась с почти неизменным интервалом. Новые наблюдения добавили к загадке важную деталь. Ответ связан с необычной парой в далекой галактике.

Пятнадцать лет небесный объект сбивал наблюдателей с толку. Его яркость возвращалась с почти неизменным интервалом. Новые наблюдения добавили к загадке важную деталь. Ответ связан с необычной парой в далекой галактике.

В марте 2026 года рентгеновский сигнал совпал с очередной оптической вспышкой AT 2016blu. Это совпадение вошло в серию наблюдений, которые связали рентгеновскую активность с повторяющимися оптическими импульсами. За вспышками, которые принимали за взрывы сверхновой, скрывается нестабильная звезда и ее невидимый спутник, пишет GazetaSPb.

Наблюдения провела рентгеновская обсерватория NASA Chandra. В активную фазу AT 2016blu она зафиксировала рентгеновское излучение, связанное с оптическими вспышками. В архивных наблюдениях Chandra 2001-2002 годов AT 2016blu не обнаружили; это было задолго до первых зарегистрированных вспышек, начавшихся в 2012 году. Измеренная рентгеновская светимость составляет log L X ≈ 38,64 ± 0,11 эрг/с, а оценочный темп аккреции - не менее 8 × 10-8 массы Солнца в год. Эти данные указали астрономам на присутствие компактного объекта, на который перетекает вещество звезды.

Спутником может быть нейтронная звезда или черная дыра звездной массы; наблюдения пока не позволили определить, какой именно это объект. Он обращается вокруг голубой звезды по вытянутой орбите, проходя полный цикл примерно за 113 дней. Главная звезда - яркая голубая переменная, или LBV, массой не менее примерно 33 масс Солнца. По интерпретации исследователей, при сближении спутник захватывает часть вещества светила.

Ритм вспышек помог связать наблюдаемые события с этой парой. Между 2012 годом и июнем 2026 года астрономы зарегистрировали не менее 27 квазипериодических оптических вспышек со средним интервалом около 113 дней, таким же, как орбитальный период спутника. Повторяемость импульсов отличает эту систему от одиночного взрыва звезды.

Первую аномалию заметили 11 января 2012 года на окраине спиральной галактики NGC 4559, расположенной примерно в 30 млн световых лет от Земли. Событие поначалу выглядело как обычный взрыв сверхновой: светило ярко вспыхнуло, затем его сияние угасло. Однако сама звезда не исчезла и продолжила периодически становиться ярче. Такие объекты называют «самозванцами сверхновых».

AT 2016blu относится к классу ярких голубых переменных. Это массивные, нестабильные звезды, которые время от времени сбрасывают часть своей массы в космос. Рентгеновские данные Chandra связали вспышки с перетеканием вещества к компактному спутнику. Результаты исследования под руководством Моджган Агаханлу из Вирджинского университета опубликованы в The Astrophysical Journal.