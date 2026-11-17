В США возрождают легендарные «вечные» внедорожники REO для тех, кто устал от сложной электроники

В США возрождают марку REO и готовят простые рамные пикапы и внедорожники «старой школы». За 1,6 млн рублей обещают атмосферный мотор с ресурсом 800 тысяч км, механику, мосты на рессорах и ремонт обычными ключами. Уже собрано 40 тысяч заказов.

В США возрождают марку REO и готовят простые рамные пикапы и внедорожники «старой школы». За 1,6 млн рублей обещают атмосферный мотор с ресурсом 800 тысяч км, механику, мосты на рессорах и ремонт обычными ключами. Уже собрано 40 тысяч заказов.

Для атмосферного двигателя Runabout REO Trucks заявляет расчетный ресурс до 500 тыс. миль, или около 805 тыс. км. Все версии получат бензиновый четырехцилиндровый мотор, однако его рабочий объем, мощность и крутящий момент компания пока не раскрыла. Поэтому ресурс остается заявлением производителя, а не результатом подтвержденных длительных испытаний.

Семейство построено на общей лестничной раме с колесной базой 119,6 дюйма, около 3038 мм. В линейке три версии: двухдверный T4X, четырехдверный пикап T4C и шестиместный внедорожник S4C. Передняя часть кузова у всех общая до центральной стойки. T4X рассчитан на двух человек и получил грузовую платформу длиной 79,1 дюйма, около 2009 мм; общая длина машины составляет примерно 196,5 дюйма, или 4991 мм. У пятиместного T4C платформа короче, 54,1 дюйма, около 1374 мм. Длина S4C составляет 182,7 дюйма, примерно 4641 мм, без внешнего держателя запасного колеса. Багажная дверь открывается вбок, стекло опускается.

T4X оценили примерно в $21,5 тыс., T4C - в $25 тыс., S4C - в $28,5 тыс. Это предварительные стартовые оценки, а не окончательные цены серийных машин. Дизайн разработал автомобильный стилист Фрэнк Стивенсон. В облике есть отсылки к историческим автомобилям REO Speed Wagon и сходство с Tesla Cybertruck за счет прямолинейных поверхностей, но Runabout сохраняет традиционные стальные панели и рамное шасси.

Кузов и раму изготовят из штампованной стали. По данным компании, бамперы, дверные панели и потолочную отделку можно снять обычными инструментами примерно за пять минут. Так REO реализует концепцию ремонтопригодности: производитель обещает физические органы управления и ручные регулировки сидений. В открытом каталоге будут доступны запчасти, программных блокировок не предусмотрено.

В оснащение войдут механическая коробка передач и подключаемый полный привод 4WD с понижающей передачей. Автоматическую трансмиссию предложат как опцию. Предусмотрены неразрезные мосты спереди и сзади, гидравлический усилитель руля, рессорная подвеска и задние барабанные тормоза. Базовые версии получат стальные диски. Среди опций заявлены 17-дюймовые легкосплавные колеса и блокировка заднего дифференциала. REO также обозначила инженерные цели: буксировка до 5000 фунтов, средний расход 22-25 миль на галлон и запас хода 500-600 миль.

Для покупателей, которым нужна внедорожная подготовка, предусмотрен пакет Ransom. В него войдут 17-дюймовые внедорожные шины и усиленные амортизаторы; задние рессоры модернизируют, а лифт-комплект увеличит дорожный просвет на 2,5 дюйма, около 64 мм. Цену пакета пока не назвали.

В салоне предусмотрены физические кнопки и цифровая приборная панель, сиденья получат ручные регулировки. Дополнительные переключатели предназначены для подключения аксессуаров. Интерьер компания планирует показать в 2027 году. В разборе цен вездеходов Visuva связывала стоимость техники с ручной сборкой и затратами на разработку; для Runabout производитель сообщил стартовые оценки трех версий.

По заявлению REO, Runabout будут собирать в Техасе. Пилотное производство планируют начать в 2027 году, книгу заказов открыть в 2028-м, а первые поставки намечены на конец 2028 года или на 2029-й. Первым на рынок должен выйти T4X, за ним последуют T4C и S4C. Компания уже получила более 40 тыс. бронирований.