Реплику Бэтмобиля на базе Chevrolet Corvette 1985 года подготовили для продажи, в авто появились новые детали
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Этот автомобиль был собран на заказ в 2019 году на базе Chevrolet Corvette 1985 года с полностью индивидуализированным и измененным дизайном, переработанной передней панелью, а задняя часть получилась в стиле реактивного ускорителя. У авто также появились хвостовые плавники. Бэтмобиль усилен двигателем General Motors L98 350ci V8, который сочетается в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Мотор развивает мощность 230 л.с. и украшен акцентами в стиле Бэтмобиля.
Построенная на основе Chevrolet Corvette C4 1985, копия Бэтмобиля 1966 года находится в реставрационном гараже в Риверхеде, Нью-Йорк. В 2019 году была заново перекрашена глянцевая черная и характерная неоново-оранжевая краска.
Автомобиль находится в отличном состоянии, последнее обслуживание проводилось в конце 2020 года. Данная реплика оснащена некоторыми совершенно новыми деталями, такими как установленный сзади алюминиевый топливный бак объемом 16 галлонов. А двигатель передает мощность на задние колеса через четырехступенчатую автоматическую коробку передач. В двухместном салоне автомобиля сохранено оборудование, доставшееся по наследству от Corvette. Здесь вы увидите ковшеобразные сиденья из черного винила. Модель получила некоторые косметические обновления, имитирующие культовый автомобиль. Продавец владеет автомобилем около трех лет и хвалит его как надежный образец для вождения и эксплуатации. В настоящее время заявка на покупку автомобиля составляет 28 000 долларов.
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