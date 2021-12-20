«Решили изнутри бороться с Америкой»: УАЗ рассказал, когда начнут продавать «Патриоты» в США
УАЗ уверен, что российский УАЗ «Патриот» ждет успех. Не последнюю в роль в этом должна сыграть цена. Ульяновский внедорожник примерно на 3 000 долларов дешевле заграничных «одноклассников». Между тем, российские автолюбители отнеслись к новости с определенной долей скепсиса. Одним интересно было бы сравнить по качеству два одинаковых автомобиля: первый для россиян, второй для американцев.
Другие говорили, что через год на смену восторгу местных клиентов придет разочарование от подтекающего тосола, отваливающихся стеклоочистителей и рычага КПП. Третьи иронически замечали, что теперь борьбу с Америкой решено начать изнутри. А некоторые намекали, что хорошо бы и для российских клиентов установить такую же расширенную гарантию, как для американских – 5 лет или 100 000 километров, а на трансмиссию – 10 лет или 200 000 километров.
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