Рестайлинговая Hyundai Creta: новое лицо и цифровая панель приборов
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В салоне у 5-местной «Креты» впервые появилась 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Ранее виртуальная «приборка» предлагалась только для удлиненных трехрядный версий, продающихся в Индии. Медиасистема по-прежнему имеет 8,0-дюймовый тачскрин. Третьего ряда у обновленной Hyundai Creta пока нет, но надежда на появление дополнительных двух сидений в багажнике еще остается.
В Индонезии «паркетник» предлагают с единственным 1,5-литровым мотором Smartstream мощностью 115 л.с. Он работает в паре с «механикой» или с вариатором, но полного привода нет даже в качестве опции. Правда, есть два «внедорожных» режима ездовой электроники: для песка и для грязи.
В Индонезии новинку оценили в 19 500 долларов (1,4 млн рублей в пересчете по курсу). В Индии рестайлинговая Hyundai Creta второго поколения должна появиться в середине 2022 года. В России продажи модели второй генерации начались существенно позже, чем в Юго-Восточной Азии. У дилеров машины появились лишь минувшим летом, поэтому обновленную версию раньше 2023 года ждать не приходится.
- 399 000 РBMW 5 серия 1998 в Москве
- 6 397 000 РLand Rover Discovery 2020 в Москве
- 1 580 000 РIsuzu D-Max 2019 в Москве
- 4 190 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 1 065 000 РFiat Ducato 2009 в Москве
- 3 800 000 РLexus LX 2012 в Москве
- 670 000 РMitsubishi Galant 2008 в Москве
- 1 290 000 РRenault Megane 2018 в Москве
- 2 247 000 РVolkswagen Passat 2018 в Москве
- 3 230 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий