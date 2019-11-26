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26 ноября 2019, 13:38

Рестайлинговая Lada 4x4: новые подробности

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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный внедорожник Lada 4x4, который получил заводское обозначение FL (от англ. «Facelift»). Документ опубликован на сайте Росстандарта.
Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности
Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности
Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности
Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности
Рестайлинговая Lada 4x4 новые подробности
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Официальный сертификат подтвердил, просочившуюся ранее в СМИ информацию. Основные обновления затронут салон. Внешние отличия сводятся к противотуманным фарам, интегрированным в передний бампер и к штатной антенне на крыше. Все внедорожники на заводе будут «обувать» в шины популярного типоразмера 175/80 R16.

В салоне полностью пересмотрено торпедо с новой графикой приборов, увеличенными дефлекторами вентиляции и современной климатической установкой. Блок ЭРА-ГЛОНАСС войдет в базовое оснащение. Его разместят на потолке, который теперь будет формованным, а не натяжным. Кроме того, обещают вместительный бардачок и иначе расположенные держатели для стаканов в центральном тоннеле, более комфортные сиденья, подголовники заднего дивана, доработанный отопитель, трехкамерные уплотнители дверей и плафон освещения на потолке. В топовых комплектациях Lada 4x4 FL появятся боковые подушки безопасности. 

Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 лошадиные силы, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними остались руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки». Серийное производство должно стартовать до конца 2019 года. В дилерских шоу-румах новинка появится в январе-феврале 2020 года. Насколько изменится цена, пока неизвестно. Сейчас трехдверная модификация Lada 4x4 стоит минимум 523 900 рублей.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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Рестайлинговая Lada 4x4: новые подробности
{{material_128148}}Официальный сертификат подтвердил, просочившуюся ранее в СМИ информацию. Основные обновления затронут салон. Внешние отличия сводятся к противотуманным фарам, интегрированным в передний бампер и к штатной антенне на крыше. Все внедорожники на заводе будут «обувать» в шины популярного типоразмера 175/80 R16.В салоне полностью пересмотрено торпедо с новой графикой приборов, увеличенными дефлекторами вентиляции и современной климатической установкой. Блок ЭРА-ГЛОНАСС войдет в базовое оснащение. Его разместят на потолке, который теперь будет формованным, а не натяжным. Кроме того, обещают вместительный бардачок и иначе расположенные держатели для стаканов в центральном тоннеле, более комфортные сиденья, подголовники заднего дивана, доработанный отопитель, трехкамерные уплотнители дверей и плафон освещения на потолке. В топовых комплектациях Lada 4x4 FL появятся боковые подушки безопасности. Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 лошадиные силы, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними остались руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки». Серийное производство должно стартовать до конца 2019 года. В дилерских шоу-румах новинка появится в январе-феврале 2020 года. Насколько изменится цена, пока неизвестно. Сейчас трехдверная модификация Lada 4x4 стоит минимум 523 900 рублей.
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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