26 ноября 2019, 13:38
Рестайлинговая Lada 4x4: новые подробности
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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный внедорожник Lada 4x4, который получил заводское обозначение FL (от англ. «Facelift»). Документ опубликован на сайте Росстандарта.
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
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В салоне полностью пересмотрено торпедо с новой графикой приборов, увеличенными дефлекторами вентиляции и современной климатической установкой. Блок ЭРА-ГЛОНАСС войдет в базовое оснащение. Его разместят на потолке, который теперь будет формованным, а не натяжным. Кроме того, обещают вместительный бардачок и иначе расположенные держатели для стаканов в центральном тоннеле, более комфортные сиденья, подголовники заднего дивана, доработанный отопитель, трехкамерные уплотнители дверей и плафон освещения на потолке. В топовых комплектациях Lada 4x4 FL появятся боковые подушки безопасности.
Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 лошадиные силы, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними остались руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки». Серийное производство должно стартовать до конца 2019 года. В дилерских шоу-румах новинка появится в январе-феврале 2020 года. Насколько изменится цена, пока неизвестно. Сейчас трехдверная модификация Lada 4x4 стоит минимум 523 900 рублей.
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