Рестайлинговая Lada Vesta: известны сроки запуска
Фото: Лада.Онлайн
Известно, что Lada Vesta FL получит полностью другую формовку передней панели и качественно новую центральную консоль c модернизированными дефлекторами вентиляции. На них АвтоВАЗ уже оформил патент. Изменится блок климат-контроля – на крутилках появятся встроенные мини-экраны с пиктограммами и показателями температуры. Аналогичное решение уже знакомо по Renault Arkana и новому Duster. Внешне обновленная Lada Vesta будет отличаться иным оформлением передней части и кормы, новой оптикой, которая в топе станет светодиодной. В моторной гамме изменений не предвидится.
В базовых комплектациях обновленная Vesta будет оборудована обычной аудиосистемой, в средних – медиасистемой с 7-дюймовым экраном, в топовых – с вертикальным планшетом диагональю 10 дюймов. В списке доступных опций появятся передние датчики парковки, омыватель фар, система мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, кнопка «старт-стоп», электронный ручник и беспроводная зарядка для смартфона.
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