16 декабря 2019, 00:09
Рестайлинговую Honda CR-V привезут в Россию
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Фото: Honda
Вопреки периодически возникающим тревожным слухам, компания Honda не намерена уходить с российского рынка. Недавно она продлила сертификат на кроссовер Pilot, а сейчас сообщила о планах предложить отечественным покупателям рестайлинговый С-RV пятого поколения.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
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В середине ноября в СМИ стали появляться сообщения о скором уходе марки из России. Якобы флагманские кроссоверы Honda Pilot продаются у нас не слишком бойко. Британский завод в Суиндоне, где собирали кроссоверы С-RV для нашей страны, скоро закрывается, и автомобили придется возить из-за океана. Но тогда пресс-служба Honda решительно опровергла эту информацию.
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Honda Pilot продлено и сокращений модельного ряда в 2020 году не предвидится. Наоборот, к нам привезут обновленную Honda CR-V, представленную на автосалоне в Детройте в начале 2019 года. Автомобилю слегка освежили внешность и расширили список оснащения. А благодаря новой экономичной гибридной модификации кроссовер даже был удостоен звания «Лучшего «зеленого» кроссовера года» по версии Green Car Journal. Гибридный Honda CR-V Hybrid в Россию вряд ли привезут. Сейчас покупателям предлагают кроссоверы с моторами объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (186 л.с.).
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Тест-драйв Honda CR-V: Пятый. Ожидаемый
15.09.2017, 08:48
Тест-драйв Honda Pilot: полет комфорт-классом
08.11.2015, 17:37
Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
02.04.2015, 15:54
Тест-драйв Honda Crosstour: на любителя
23.11.2014, 20:39
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Х Трейл гниет как консервная банка
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
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