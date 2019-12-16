Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 декабря 2019, 00:09

Рестайлинговую Honda CR-V привезут в Россию

  • 737
  • 0
Фото: Honda
Вопреки периодически возникающим тревожным слухам, компания Honda не намерена уходить с российского рынка. Недавно она продлила сертификат на кроссовер Pilot, а сейчас сообщила о планах предложить отечественным покупателям рестайлинговый С-RV пятого поколения.
Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию

Фото: Honda

Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию

Фото: Honda

Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию

Фото: Honda

Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию

Фото: Honda

Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию
Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию
Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию
Рестайлинговую Honda CR V привезут в Россию
Ранее мы писали
Сегодня в ряде СМИ появилась информация о грядущем сокращении модельного ряда Honda в России. В дилерских ...
Читать далее
Как сообщили аналитическому агентству «Автостат» в пресс-службе Honda, в следующем году в Россию привезут рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения. В шоу-румах отечественных дилеров новинка появится ориентировочно во второй половине 2020 года.

В середине ноября в СМИ стали появляться сообщения о скором уходе марки из России. Якобы флагманские кроссоверы Honda Pilot продаются у нас не слишком бойко. Британский завод в Суиндоне, где собирали кроссоверы С-RV для нашей страны, скоро закрывается, и автомобили придется возить из-за океана. Но тогда пресс-служба Honda решительно опровергла эту информацию. 

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Honda Pilot продлено и сокращений модельного ряда в 2020 году не предвидится. Наоборот, к нам привезут обновленную Honda CR-V, представленную на автосалоне в Детройте в начале 2019 года. Автомобилю слегка освежили внешность и расширили список оснащения. А благодаря новой экономичной гибридной модификации кроссовер даже был удостоен звания «Лучшего «зеленого» кроссовера года» по версии Green Car Journal. Гибридный Honda CR-V Hybrid в Россию вряд ли привезут. Сейчас покупателям предлагают кроссоверы с моторами объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (186 л.с.).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
Х Трейл гниет как консервная банка
Александр
Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Роман
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хонда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие автомобили для российской зимы
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Honda CR-V
Объявления о продаже Honda CR-V
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 89 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Рестайлинговую Honda CR-V привезут в Россию
{{material_128133}}Как сообщили аналитическому агентству «Автостат» в пресс-службе Honda, в следующем году в Россию привезут рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения. В шоу-румах отечественных дилеров новинка появится ориентировочно во второй половине 2020 года.В середине ноября в СМИ стали появляться сообщения о скором уходе марки из России. Якобы флагманские кроссоверы Honda Pilot продаются у нас не слишком бойко. Британский завод в Суиндоне, где собирали кроссоверы С-RV для нашей страны, скоро закрывается, и автомобили придется возить из-за океана. Но тогда пресс-служба Honda решительно опровергла эту информацию. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Honda Pilot продлено и сокращений модельного ряда в 2020 году не предвидится. Наоборот, к нам привезут обновленную Honda CR-V, представленную на автосалоне в Детройте в начале 2019 года. Автомобилю слегка освежили внешность и расширили список оснащения. А благодаря новой экономичной гибридной модификации кроссовер даже был удостоен звания «Лучшего «зеленого» кроссовера года» по версии Green Car Journal. Гибридный Honda CR-V Hybrid в Россию вряд ли привезут. Сейчас покупателям предлагают кроссоверы с моторами объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (186 л.с.).
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Набережные Челны Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.