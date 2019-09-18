Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 сентября 2019, 00:01

Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото

  • 95
  • 0
Фото: autohome.com.cn
Skoda подготовила пакет обновлений для модели Rapid. К сожалению, пока только для китайского рынка. Модель получила дизайн в стиле нового европейского хэтчбека Scala. Габариты и моторная гамма не изменились.
Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото

Фото: autohome.com.cn

Ранее мы писали
В Европе на смену лифтбеку Skoda Rapid в прошлом году пришел новый хэтчбек Scala. В России новинка продаваться ...
Читать далее
В Китае Rapid представлен в двух типах кузова: «седан» и «хэтчбек». О результатах рестайлинга мы можем судить по фотографиям, опубликованным местным сертификационным бюро. Передняя часть обеих моделей преобразилась в духе хэтчбека Skoda Scala, представленного год назад на специальном мероприятии в Тель-Авиве. Китайский Rapid получил новые бамперы и горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на крышке багажника. Кроме того, название марки протянулось во всю ширину кормы, вытеснив оттуда круглый шильдик с логотипом Skoda. Снимков интерьера пока нет.

В техническом плане изменений не произошло. Седан и хэтчбек Rapid сохранили прежние габариты и моторы. Для клиентов в Поднебесной автомобили оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-диапазонным «автоматом». 

Рестайлинговое семейство Skoda Rapid официально представят в Китае уже в этом году. Информация о судьбе российского лифтбека Rapid пока противоречивая. Одни источники утверждают, что в 2020 году мы дождемся автомобиля нового поколения. Другие говорят о легком «фейслифтинге» весной и смене поколения еще через пару лет.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Не работает электропривод сидений
Я правильно понимаю, что раньше привод работал, а сейчас перестал? Ошибки на бортовом компьютере были? машину ударяли? Если ничего этого не было, то проверьте контакты и предохранители надо проверить обязательно. В худшем случае полетел блок управления. Но есть вариант совсем простой: в бортовом компьютере ...
Сергей81
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шкода
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько просят за подержанные Honda CR-V третьего поколения
Лучшие спорткары мира 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Skoda Rapid
Объявления о продаже Skoda Rapid
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото
{{material_127521}}В Китае Rapid представлен в двух типах кузова: «седан» и «хэтчбек». О результатах рестайлинга мы можем судить по фотографиям, опубликованным местным сертификационным бюро. Передняя часть обеих моделей преобразилась в духе хэтчбека Skoda Scala, представленного год назад на специальном мероприятии в Тель-Авиве. Китайский Rapid получил новые бамперы и горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на крышке багажника. Кроме того, название марки протянулось во всю ширину кормы, вытеснив оттуда круглый шильдик с логотипом Skoda. Снимков интерьера пока нет.В техническом плане изменений не произошло. Седан и хэтчбек Rapid сохранили прежние габариты и моторы. Для клиентов в Поднебесной автомобили оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-диапазонным «автоматом». Рестайлинговое семейство Skoda Rapid официально представят в Китае уже в этом году. Информация о судьбе российского лифтбека Rapid пока противоречивая. Одни источники утверждают, что в 2020 году мы дождемся автомобиля нового поколения. Другие говорят о легком «фейслифтинге» весной и смене поколения еще через пару лет.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Тула Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.