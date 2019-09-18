18 сентября 2019, 00:01
Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото
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Фото: autohome.com.cn
Skoda подготовила пакет обновлений для модели Rapid. К сожалению, пока только для китайского рынка. Модель получила дизайн в стиле нового европейского хэтчбека Scala. Габариты и моторная гамма не изменились.
Фото: autohome.com.cn
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В техническом плане изменений не произошло. Седан и хэтчбек Rapid сохранили прежние габариты и моторы. Для клиентов в Поднебесной автомобили оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-диапазонным «автоматом».
Рестайлинговое семейство Skoda Rapid официально представят в Китае уже в этом году. Информация о судьбе российского лифтбека Rapid пока противоречивая. Одни источники утверждают, что в 2020 году мы дождемся автомобиля нового поколения. Другие говорят о легком «фейслифтинге» весной и смене поколения еще через пару лет.
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21.08.2018, 14:43
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