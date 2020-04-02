2 апреля 2020, 15:45
Рестайлинговый BMW 5-Series вывели на дорожные тесты
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Фото: motor1
Компания BMW готовится вывести на рынок обновленное семейство 5-Series. Тестовые автомобили с минимальным камуфляжем попали в объективы фотошпионов где-то на улицах Германии.
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
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Судя по локализации маскировочной пленки, внешние изменения затронут фары головного света, задние фонари и бамперы. Изменится графика светодиодной оптики, а указатели поворота переместятся во внешние углы фар. Патрубки выпускной системы станут крупнее, а размер радиаторной решетки, к счастью, не увеличится.
Фотографий салона обновленного BMW 5-Series пока нет. Можно предположить, что там появится цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран современной медиасистемы iDrive 7.0, которой можно управлять жестами. Перечень оснащения пополнится новыми электронными ассистентами.
В списке модификаций появится полноценна плагин-гибридная версия на основе 3,0-литровой турбошестерки и электромотора. Суммарная отдача такой гибридной силовой установки достигает без малого 400 сил и 600 Нм пикового крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч должен занимать у «пятерки» менее 5 секунд. Премьера новинки ожидается до конца 2020 года. Позднее семейство получит экстремальный седан BMW M5 CS.
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