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2 апреля 2020, 15:45

Рестайлинговый BMW 5-Series вывели на дорожные тесты

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Фото: motor1
Компания BMW готовится вывести на рынок обновленное семейство 5-Series. Тестовые автомобили с минимальным камуфляжем попали в объективы фотошпионов где-то на улицах Германии.
Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты

Фото: motor1

Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты

Фото: motor1

Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты

Фото: motor1

Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты

Фото: motor1

Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты

Фото: motor1

Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты
Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты
Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты
Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты
Рестайлинговый BMW 5 Series вывели на дорожные тесты
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Семейство BMW 5-Series седьмого поколения (индекс G30) представили в октябре 2016 года, но серийное производство началось в 2017-м. Сейчас подошло время для традиционной «подтяжки лица» в середине жизненного цикла модели. Первые тестовые экземпляры уже вывели на дорожные испытания.

Судя по локализации маскировочной пленки, внешние изменения затронут фары головного света, задние фонари и бамперы. Изменится графика светодиодной оптики, а указатели поворота переместятся во внешние углы фар. Патрубки выпускной системы станут крупнее, а размер радиаторной решетки, к счастью, не увеличится.

Фотографий салона обновленного BMW 5-Series пока нет. Можно предположить, что там появится цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран современной медиасистемы iDrive 7.0, которой можно управлять жестами. Перечень оснащения пополнится новыми электронными ассистентами.

В списке модификаций появится полноценна плагин-гибридная версия на основе 3,0-литровой турбошестерки и электромотора. Суммарная отдача такой гибридной силовой установки достигает без малого 400 сил и 600 Нм пикового крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч должен занимать у «пятерки» менее 5 секунд. Премьера новинки ожидается до конца 2020 года. Позднее семейство получит экстремальный седан BMW M5 CS.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
Немецкий пенсионер более 40 лет ждет извинений от BMW
Дайте ему бумер X6
Пидар усатый
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Рестайлинговый BMW 5-Series вывели на дорожные тесты
{{material_119806}}Семейство BMW 5-Series седьмого поколения (индекс G30) представили в октябре 2016 года, но серийное производство началось в 2017-м. Сейчас подошло время для традиционной «подтяжки лица» в середине жизненного цикла модели. Первые тестовые экземпляры уже вывели на дорожные испытания.Судя по локализации маскировочной пленки, внешние изменения затронут фары головного света, задние фонари и бамперы. Изменится графика светодиодной оптики, а указатели поворота переместятся во внешние углы фар. Патрубки выпускной системы станут крупнее, а размер радиаторной решетки, к счастью, не увеличится.Фотографий салона обновленного BMW 5-Series пока нет. Можно предположить, что там появится цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран современной медиасистемы iDrive 7.0, которой можно управлять жестами. Перечень оснащения пополнится новыми электронными ассистентами.В списке модификаций появится полноценна плагин-гибридная версия на основе 3,0-литровой турбошестерки и электромотора. Суммарная отдача такой гибридной силовой установки достигает без малого 400 сил и 600 Нм пикового крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч должен занимать у «пятерки» менее 5 секунд. Премьера новинки ожидается до конца 2020 года. Позднее семейство получит экстремальный седан BMW M5 CS.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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