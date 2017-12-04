4 декабря 2017, 12:22

Рестайлинговый Geely Emgrand GL появится в I квартале 2018 года

Примечательно, что обновленный седан поступит на рынок всего через год после начала продаж актуальной модели. Пока что неизвестно, изменятся ли и если да, то насколько цены. Сегодня базовый Emgrand GL продаётся в Китае за 78 800 юаней (698 000 руб. по текущему курсу ЦБ РФ).
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  Рестайлинговый Geely Emgrand GL появится в I квартале 2018 года Geely Рестайлинговый Geely Emgrand GL появится в I квартале 2018 года
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Уже весной следующего года на российском авторынке должен появиться обновленный вседорожник Geely Emgrand ...
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Рестайлинг свёлся к изменению дизайна решётки радиатора и переднего пакета оптики: светодиодные дневные ходовые огни получили форму бумеранга, а противотуманные фары сдвинулись вверх. Кроме того, на крышке багажного отделения появилась хромированная полоса.

Как видно на фото, дизайн салона практически не претерпел изменений, за исключением небольшого увеличения дисплея информационно-развлекательной системы.

Официальной информации о моторной линейке обновлённого Emgrand GL нет, но инсайдеры сообщают, что седан будет оснащаться бензиновым 1,4-литровым турбомотором с отдачей 133 л.с. Кстати, именно этот агрегат уже используется в представленном недавно кроссовере Geely Vision S1, где он работает в паре с вариатором.

Напомним, что четырёхдверный Emgrand GL актуального поколения ещё в прошлом году был представлен в РФ (премьера прошла на Международном Московском автосалоне 2016). Однако с тех пор представители российского офиса Geely ни разу не обмолвились о возможной продаже модели на нашем авторынке.
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| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
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Рестайлинговый Geely Emgrand GL появится в I квартале 2018 года
{{material_ 121758}}Рестайлинг свёлся к изменению дизайна решётки радиатора и переднего пакета оптики: светодиодные дневные ходовые огни получили форму бумеранга, а противотуманные фары сдвинулись вверх. Кроме того, на крышке багажного отделения появилась хромированная полоса.Как видно на фото, дизайн салона практически не претерпел изменений, за исключением небольшого увеличения дисплея информационно-развлекательной системы. Официальной информации о моторной линейке обновлённого Emgrand GL нет, но инсайдеры сообщают, что седан будет оснащаться бензиновым 1,4-литровым турбомотором с отдачей 133 л.с. Кстати, именно этот агрегат уже используется в представленном недавно кроссовере Geely Vision S1, где он работает в паре с вариатором. Напомним, что четырёхдверный Emgrand GL актуального поколения ещё в прошлом году был представлен в РФ (премьера прошла на Международном Московском автосалоне 2016). Однако с тех пор представители российского офиса Geely ни разу не обмолвились о возможной продаже модели на нашем авторынке.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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