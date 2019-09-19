19 сентября 2019, 17:20
Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России
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Фото: xcar.com.cn
Российский офис Haval оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный рамный внедорожник Haval H9. Дорестайлинговые автомобили поставляли к нам из Китая. Новинка встанет на конвейер тульского завода Haval.
Фото: xcar.com.cn
Фото: xcar.com.cn
Фото: xcar.com.cn
Фото: xcar.com.cn
Фото: xcar.com.cn
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Китайские дилеры начали принимать заказы на обновленный внедорожник Haval H9. Автомобиль обзавелся блокировкой ...Читать далее
Покупателям предложат внедорожники с 5- и 7-местным салоном. В список стандартного оборудования входят дневные ходовые огни, люк с электроприводом, система бесключевого доступа, передние сидения с функцией обогрева, массажа и вентиляции, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, круиз-контроль, 3-зонный «климат», мульти-руль, электропривод багажной двери, навигационная система, DVD-проигрыватель для пассажиров второго ряда, 220-вольтовая розетка и комплекс электронных ассистирующих систем.
Судя по ОТТС, рестайлинговый Haval H9 будут собирать в Тульской области на недавно открывшемся первом собственном российском заводе китайской марки. До сих пор большие рамные внедорожники поставляли к нам из Китая. Локализация сборки должна положительно сказаться на цене модели. Сейчас «китайские» Haval H9 стоят минимум 2 532 000 рублей.
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Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
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Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
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Комментарии пользователей
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