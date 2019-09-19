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19 сентября 2019, 17:20

Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России

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Фото: xcar.com.cn
Российский офис Haval оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный рамный внедорожник Haval H9. Дорестайлинговые автомобили поставляли к нам из Китая. Новинка встанет на конвейер тульского завода Haval.
Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России

Фото: xcar.com.cn

Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России

Фото: xcar.com.cn

Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России

Фото: xcar.com.cn

Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России

Фото: xcar.com.cn

Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России

Фото: xcar.com.cn

Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России
Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России
Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России
Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России
Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России
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В Китае продажи рестайлингового Haval H9 стартовали буквально полтора месяца назад. Вскоре и российские клиенты получать возможность оценить преимущества обновленного внедорожника. Его габаритные размеры не изменились: длина – 4 856 мм, ширина – 1 926 мм, высота – 1 900 мм, а колесная база равна 2 800 мм. Сохранилась и моторная гамма. В нее входят два агрегата: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. (350 Нм) и дизель того же объема, который выдает 190 л.с. и 420 Нм максимального крутящего момента. Оба двигателя сочетаются с 9-диапазонным «автоматом».

Покупателям предложат внедорожники с 5- и 7-местным салоном. В список стандартного оборудования входят дневные ходовые огни, люк с электроприводом, система бесключевого доступа, передние сидения с функцией обогрева, массажа и вентиляции, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, круиз-контроль, 3-зонный «климат», мульти-руль, электропривод багажной двери, навигационная система, DVD-проигрыватель для пассажиров второго ряда, 220-вольтовая розетка и комплекс электронных ассистирующих систем. 

Судя по ОТТС, рестайлинговый Haval H9 будут собирать в Тульской области на недавно открывшемся первом собственном российском заводе китайской марки. До сих пор большие рамные внедорожники поставляли к нам из Китая. Локализация сборки должна положительно сказаться на цене модели. Сейчас «китайские» Haval H9 стоят минимум 2 532 000 рублей.

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Отзывы по теме
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
В России собрали первые кроссоверы Haval
С 1,5 литра и 200 лошадей снимают, а хавейловский мотор вроде как максимум можно до 190 сил чипануть. Мне предлагали, не хочу, и так хорошо тянет и т расход бензина не большой. Если мощность поднять, то по любому расход больше станет. А тут мне кажется все сбалансировано. Мощность, расход топлива, комфорт ...
Sturman
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, по грязи я ее не насилую часто. Один раз хорошо в грязь залез, с рыбалки ехал, и дождь пошел, грунтовка раскисла, думал, придется за трактором идти, растерялся. Потом постоял чуток, сморю, еду в дорожном режиме, шайбой выбора режимов, выбрал грязь, поддал газу и Хавал понемногу пополз вперед. Аж ...
Sturman
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Рестайлинговый Haval H9 сертифицировали в России
{{material_127236}}В Китае продажи рестайлингового Haval H9 стартовали буквально полтора месяца назад. Вскоре и российские клиенты получать возможность оценить преимущества обновленного внедорожника. Его габаритные размеры не изменились: длина – 4 856 мм, ширина – 1 926 мм, высота – 1 900 мм, а колесная база равна 2 800 мм. Сохранилась и моторная гамма. В нее входят два агрегата: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. (350 Нм) и дизель того же объема, который выдает 190 л.с. и 420 Нм максимального крутящего момента. Оба двигателя сочетаются с 9-диапазонным «автоматом».Покупателям предложат внедорожники с 5- и 7-местным салоном. В список стандартного оборудования входят дневные ходовые огни, люк с электроприводом, система бесключевого доступа, передние сидения с функцией обогрева, массажа и вентиляции, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, круиз-контроль, 3-зонный «климат», мульти-руль, электропривод багажной двери, навигационная система, DVD-проигрыватель для пассажиров второго ряда, 220-вольтовая розетка и комплекс электронных ассистирующих систем. Судя по ОТТС, рестайлинговый Haval H9 будут собирать в Тульской области на недавно открывшемся первом собственном российском заводе китайской марки. До сих пор большие рамные внедорожники поставляли к нам из Китая. Локализация сборки должна положительно сказаться на цене модели. Сейчас «китайские» Haval H9 стоят минимум 2 532 000 рублей.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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