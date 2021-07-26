Рестайлинговый Kia Cerato: моторы и срок начала продаж в России
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
В российской моторной гамме изменений не произошло. У нас седаны по-прежнему будут оснащаться на выбор бензиновыми «атмосферниками» MPI объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Младший двигатель работает в паре с МКПП или 6-диапазонным «автоматом», старший – только с АКПП. Привод во всех случаях передний.
Подробные комплектации и цены обещают назвать ближе к началу продаж. Но уже известно, что покупателям предложат расширенный список опций комфорта и безопасности, обновленную медиасистему и модернизированный комплекс систем помощи водителю Drive Wise, колесные диски спортивного дизайна размерностью 16 и 17 дюймов, а также впервые среди моделей Kia в России – заводской комплекс телематики Kia Connect.
- 1 367 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 1 899 807 РKIA Cerato 2020 в Москве
- 690 000 РKIA Cerato 2014 в Москве
- 1 199 990 РKIA Cerato 2018 в Москве
- 1 497 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 740 000 РKIA Cerato 2011 в Москве
- 1 280 000 РKIA Cerato 2017 в Москве
- 637 000 РKIA Cerato 2011 в Москве
- 869 000 РKIA Cerato 2016 в Москве
- 1 270 710 РKIA Cerato 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий