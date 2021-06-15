Рестайлинговый Subaru Forester: что изменилось и когда появится в России
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Обновленный Forester обзавелся современной версией комплекса электронных ассистентов EyeSight, которая дебютировала на универсале Subaru Levorg нового поколения. В его состав вошла стереокамера с увеличенным углом обзора и доработанное программное обеспечение. Еще кроссоверу перенастроили подвеску, зато моторная гамма осталась прежней.
Напомним, сейчас в России дореформенный Subaru Forester предлагается с двумя атмосферными агрегатами на выбор объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра (185 л.с.). Базовая комплектация стоит от 2 469 000 рублей.
- 1 715 000 РSubaru Forester 2016 в Москве
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- 1 297 000 РSubaru Forester 2013 в Москве
- 2 650 000 РSubaru Forester 2018 в Москве
- 1 690 000 РSubaru Forester 2018 в Москве
- 1 291 000 РSubaru Forester 2012 в Москве
- 1 499 000 РSubaru Forester 2013 в Москве
- 1 205 000 РSubaru Forester 2014 в Москве
- 1 150 000 РSubaru Forester 2013 в Москве
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