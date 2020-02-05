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5 февраля 2020, 00:01

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross-версию

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Фото: Suzuki
Компания Suzuki представила обновленный хэтчбек Ignis второго поколения. Автомобиль отличается новой радиаторной решеткой, выполненной в духе внедорожника Jimny. Дополнительно к стандартной версии у Ignis теперь есть кросс-модификация с индексом MF.
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию

Фото: Suzuki

Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross версию
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Компактный Suzuki Ignis принадлежит к довольно узкой нише приподнятых хэтчбеков. В его арсенале есть даже полный привод, которым может похвастаться далеко не каждый кроссовер. После планового рестайлинга японский автопроизводитель решил усилить внедорожную составляющую и предложил новую модификацию Ignis MF. Она отличается от стандартной модели пластиковыми накладками на порогах и арках, рейлингами на крыше и массивными серебристыми вставками в переднем бампере.

Обновленный Suzuki Ignis можно безошибочно узнать по новой решетке радиатора с четырьмя крупными прорезями в духе Jimny. В салоне появились новые варианты отделки и слегка видоизмененная приборная панель. У версии Ignis MF в интерьере дополнительно присутствуют акценты в цвет кузова и кожаная обивка. Список стандартного оснащения пополнился подогревом передних сидений, комплексом электронных ассистентов с системой автоматического торможения. Фары теперь выключаются с небольшой задержкой после активации режима охраны, освещая водителю путь к дому.

В техническом плане изменений не произошло. Suzuki Ignis оснащается 1,2-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 91 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 118 Нм. Двигатель работает в паре с вариатором. Полный привод доступен в качестве опции. В Японии автомобиль стоит минимум 14 000 долларов или около 883 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. До России Ignis второго поколения так и не добрался, хотя в Suzuki пока окончательно не отказываются от этой идеи.


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Отзывы по теме
Форум Suzuki Ignis
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
medved
Отзыв о Suzuki Ignis 1997 года
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
Lo
нужна штатная шина на Сузуки Игнис
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
Lo
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Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross-версию
{{material_125557}}Компактный Suzuki Ignis принадлежит к довольно узкой нише приподнятых хэтчбеков. В его арсенале есть даже полный привод, которым может похвастаться далеко не каждый кроссовер. После планового рестайлинга японский автопроизводитель решил усилить внедорожную составляющую и предложил новую модификацию Ignis MF. Она отличается от стандартной модели пластиковыми накладками на порогах и арках, рейлингами на крыше и массивными серебристыми вставками в переднем бампере.Обновленный Suzuki Ignis можно безошибочно узнать по новой решетке радиатора с четырьмя крупными прорезями в духе Jimny. В салоне появились новые варианты отделки и слегка видоизмененная приборная панель. У версии Ignis MF в интерьере дополнительно присутствуют акценты в цвет кузова и кожаная обивка. Список стандартного оснащения пополнился подогревом передних сидений, комплексом электронных ассистентов с системой автоматического торможения. Фары теперь выключаются с небольшой задержкой после активации режима охраны, освещая водителю путь к дому.В техническом плане изменений не произошло. Suzuki Ignis оснащается 1,2-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 91 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 118 Нм. Двигатель работает в паре с вариатором. Полный привод доступен в качестве опции. В Японии автомобиль стоит минимум 14 000 долларов или около 883 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. До России Ignis второго поколения так и не добрался, хотя в Suzuki пока окончательно не отказываются от этой идеи.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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