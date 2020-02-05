5 февраля 2020, 00:01
Рестайлинговый Suzuki Ignis получил Cross-версию
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Фото: Suzuki
Компания Suzuki представила обновленный хэтчбек Ignis второго поколения. Автомобиль отличается новой радиаторной решеткой, выполненной в духе внедорожника Jimny. Дополнительно к стандартной версии у Ignis теперь есть кросс-модификация с индексом MF.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
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Обновленный Suzuki Ignis можно безошибочно узнать по новой решетке радиатора с четырьмя крупными прорезями в духе Jimny. В салоне появились новые варианты отделки и слегка видоизмененная приборная панель. У версии Ignis MF в интерьере дополнительно присутствуют акценты в цвет кузова и кожаная обивка. Список стандартного оснащения пополнился подогревом передних сидений, комплексом электронных ассистентов с системой автоматического торможения. Фары теперь выключаются с небольшой задержкой после активации режима охраны, освещая водителю путь к дому.
В техническом плане изменений не произошло. Suzuki Ignis оснащается 1,2-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 91 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 118 Нм. Двигатель работает в паре с вариатором. Полный привод доступен в качестве опции. В Японии автомобиль стоит минимум 14 000 долларов или около 883 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. До России Ignis второго поколения так и не добрался, хотя в Suzuki пока окончательно не отказываются от этой идеи.
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Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
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