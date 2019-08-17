17 августа 2019, 15:54
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650-сильным мотором
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На фестивале в Пеббл-Бич можно увидеть множество удивительных автомобилей. Здесь и современные суперкары, и специальные версии роскошных моделей и «находки из сараев», получившие вторую жизнь. В этом году одной из жемчужин мероприятия стал Hudson Coupe образца 1949 года, под оригинальным кузовом которого скрываются современные двигатель и трансмиссия.
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
Hudson Coupe 1949
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В отделке салона использовалось сочетание окрашенной вручную кожи аллигатора с телячьей кожей. Ковровое покрытие для пола изготовлено из 100-процентной шерсти, а оригинальные ручки воссоздали из алюминия. Комфорт пассажиров обеспечивает модернизированная климатическая установка и светодиодная подсветка салона.
Известно, что автомобиль восстановили по заказу постоянного клиента ателье Icon из штата Теннесси (США). Стоимость работ не разглашается. Но можно поспорить, что цифра немаленькая. Особенно, учитывая, что второго такого винтажного Hudson Coupe во всем мире больше не сыщешь.
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