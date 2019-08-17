Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 августа 2019, 15:54

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650-сильным мотором

  • 850
  • 0
На фестивале в Пеббл-Бич можно увидеть множество удивительных автомобилей. Здесь и современные суперкары, и специальные версии роскошных моделей и «находки из сараев», получившие вторую жизнь. В этом году одной из жемчужин мероприятия стал Hudson Coupe образца 1949 года, под оригинальным кузовом которого скрываются современные двигатель и трансмиссия.
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором

Hudson Coupe 1949

Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650 сильным мотором
Ранее мы писали
Стартап Zero Labs Automotive превратил пикап Ford Bronco первого поколения, выпускавшийся 50 лет назад, в ...
Читать далее
Специалисты калифорнийского тюнинг-ателье Icon в одном из гаражей случайно обнаружили изрядно проржавевший Hudson Coupe 1949 года выпуска. При этом пробег автомобиля составлял всего несколько миль. Мастера восстановили кузов, заменили элементы шасси и установили новый 6,2-литровый турбомотор V8 (индекс LS9) от Corvette, который выдает 647 лошадиных сил и 819 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач General Motors (индекс 4L85). Привод – задний. Подвеска – независимая спереди и сзади. Кроме того, тяжелый автомобиль получил мощные тормозные механизмы Brembo, которые гарантируют эффективное торможение.

В отделке салона использовалось сочетание окрашенной вручную кожи аллигатора с телячьей кожей. Ковровое покрытие для пола изготовлено из 100-процентной шерсти, а оригинальные ручки воссоздали из алюминия. Комфорт пассажиров обеспечивает модернизированная климатическая установка и светодиодная подсветка салона.

Известно, что автомобиль восстановили по заказу постоянного клиента ателье Icon из штата Теннесси (США). Стоимость работ не разглашается. Но можно поспорить, что цифра немаленькая. Особенно, учитывая, что второго такого винтажного Hudson Coupe во всем мире больше не сыщешь.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Столько негатива льётся просто так. Хочу поделиться опытом приобретения авто в Автокоммаркете. Купил хундай 78. Менеджер Георгий прекрасно справился со своими обязанностями. Рассказал характеристики по машине, ответил на все вопросы. Алёна рассказала по документам, оформлению в ГАИ. И шприцовку подарили ...
АндрейандрейА
Тягачи FAW, стоят ли своих денег ??
Да вродь нормальная марка. Сколько ездил по межгороду, на стоянках дальнобоев много видел фавоских тягачей. Спрос есть, значит и качество на уровне. Иначе кто бы их покупал...
Максим Романюк
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксвиха субаровская хороша, плавно так переигралась из паркетников в кроссоверы и не уступает место зубастым мастодонтам:) . Жалко что лесник по цене не влез в условия, так бы субару оказались явно в пятерке, а вообще радует тот факт, что пусть и пятьсот с лишним человек, но все таки да выбирают качество ...
Илья
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Рестомод Hudson Coupe оснастили 650-сильным мотором
{{material_126346}}Специалисты калифорнийского тюнинг-ателье Icon в одном из гаражей случайно обнаружили изрядно проржавевший Hudson Coupe 1949 года выпуска. При этом пробег автомобиля составлял всего несколько миль. Мастера восстановили кузов, заменили элементы шасси и установили новый 6,2-литровый турбомотор V8 (индекс LS9) от Corvette, который выдает 647 лошадиных сил и 819 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач General Motors (индекс 4L85). Привод – задний. Подвеска – независимая спереди и сзади. Кроме того, тяжелый автомобиль получил мощные тормозные механизмы Brembo, которые гарантируют эффективное торможение.В отделке салона использовалось сочетание окрашенной вручную кожи аллигатора с телячьей кожей. Ковровое покрытие для пола изготовлено из 100-процентной шерсти, а оригинальные ручки воссоздали из алюминия. Комфорт пассажиров обеспечивает модернизированная климатическая установка и светодиодная подсветка салона.Известно, что автомобиль восстановили по заказу постоянного клиента ателье Icon из штата Теннесси (США). Стоимость работ не разглашается. Но можно поспорить, что цифра немаленькая. Особенно, учитывая, что второго такого винтажного Hudson Coupe во всем мире больше не сыщешь.
2019-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Оренбург Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.