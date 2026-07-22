Tenet T4 на российском рынке: полный привод, двигатели и ресурс коробок — что скрывает локализация

22 июля 2026, 14:33
Ресурс и особенности сборки Tenet T4: оцинковка, моторы и коробки в деталях
Ресурс и особенности сборки Tenet T4: оцинковка, моторы и коробки в деталях
Tenet T4 вышел на российский рынок с новыми опциями и измененной конструкцией. В 2026 году покупатели обращают внимание на ресурс моторов, особенности коробок передач и детали антикоррозийной защиты кузова - эти параметры могут стать решающими при выборе кроссовера.
Tenet T4, появившийся на российском рынке осенью 2025 года, сразу привлек внимание как адаптированный кроссовер с расширенным набором опций и измененной конструкцией. Модель позиционируется как отечественная, но по сути представляет собой переработанную версию Chery Tiggo 4, собранную на бывшем заводе Volkswagen. Ключевое отличие — появление полноприводных модификаций, которых не было у исходной китайской версии.
Вне зависимости от комплектации, Tenet T4 оснащается светодиодной оптикой, литыми колесными дисками на 16 или 17 дюймов и интерьером из искусственной кожи. Приборная панель может быть как аналоговой, так и цифровой, а в списке опций — фронтальные и боковые подушки безопасности, электронные системы стабилизации, контроль давления в шинах, камеры кругового обзора, раздельный климат-контроль, полный набор зимних функций, круиз-контроль и электропривод водительского сиденья.
Особое внимание вызывает антикоррозийная защита кузова. Для Tenet T4 применяется гальваническая оцинковка, однако крыша и днище остались без этого покрытия. Такой подход встречается нечасто среди современных кроссоверов и может сказаться на долговечности автомобиля в российских условиях, где агрессивная среда и реагенты на дорогах требуют максимальной защиты.
В базовых версиях Tenet T4 установлен атмосферный двигатель 1.5 л (113 л. с., E4G15C), который работает с 5-ступенчатой механикой QR525 или вариатором CVT18. Более дорогие комплектации оснащаются турбомотором 1.5 л (147 л. с., E4T15C). Для переднеприводных версий предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка Getrag 6DCT260, а для полноприводных — 7-ступенчатый робот Getrag 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями.
Оба двигателя имеют чугунный блок цилиндров, цепной привод ГРМ, 16-клапанную головку с гидрокомпенсаторами и два фазовращателя. Впрыск топлива — распределенный. Атмосферный мотор развивает 138 Нм при 4000 об/мин, турбированный — 210 Нм в диапазоне 1750–4000 об/мин. По заявленным данным, ресурс двигателей составляет 300–350 тыс. км до капитального ремонта.
Механическая коробка QR525 рассчитана на крутящий момент до 180 Нм и по ресурсу сопоставима с двигателем. Вариатор CVT18, разработанный WanLiYang на базе Jatco JF016E, также выдерживает до 180 Нм и рассчитан примерно на 200 тыс. км. Роботизированные коробки Getrag 6DCT260 и 7DCT300 способны работать с крутящим моментом до 280 и 320 Нм соответственно; их ресурс при нормальной эксплуатации — 250–300 тыс. км.
На фоне конкурентов Tenet T4 выделяется возможностью выбора между атмосферным и турбированным мотором, а также наличием полного привода. Многие аналоги в этом сегменте предлагают только передний привод и менее разнообразную линейку трансмиссий. После локализации часть комплектаций упростили, а цены на модель выросли, несмотря на обещания снижения стоимости после запуска производства в России.
Tenet T4 может рассматриваться как альтернатива Lada Vesta SW Cross, особенно с учетом локализации и расширенного набора опций. Однако отсутствие полной оцинковки кузова и рост цен после старта производства в России требуют дополнительного анализа перед покупкой. Важно помнить, что ресурс основных агрегатов Tenet T4 находится на уровне среднерыночных показателей, а выбор между атмосферным и турбированным мотором позволяет подобрать оптимальную версию под свои задачи.
Также стоит отметить расширение модельного ряда: недавно появилась новая версия на базе Chery Tiggo 7 с увеличенными размерами и обновленным оснащением. Для тех, кто интересуется технологическими новинками в сегменте, будет полезно ознакомиться с материалом о современных решениях в среднем классе — например, о внедрении новых электронных систем и автопилота Chery Arrizo 8 PRO, что позволяет оценить общий тренд на повышение технологичности и надежности в новых моделях.
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