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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 06:09

Ресурс моторов и коробок Tenet T4: детали оцинковки и особенности сборки

Ресурс моторов и коробок Tenet T4: детали оцинковки и особенности сборки

Какие двигатели и трансмиссии у Tenet T4, как оцинкован кузов и что изменилось после локализации

Ресурс моторов и коробок Tenet T4: детали оцинковки и особенности сборки

Tenet T4 вышел на российский рынок как локализованный кроссовер с новыми опциями и измененной конструкцией. Важно разобраться, насколько надежны его моторы и коробки, а также как устроена оцинковка кузова - эти детали могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.

Tenet T4 вышел на российский рынок как локализованный кроссовер с новыми опциями и измененной конструкцией. Важно разобраться, насколько надежны его моторы и коробки, а также как устроена оцинковка кузова - эти детали могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.

Осенью 2025 года на российском рынке стартовали продажи кроссовера Tenet T4. Он позиционируется как отечественный, но по сути является адаптированной версией Chery Tiggo 4, собранной на бывшем заводе Volkswagen. Существенное отличие — появление полноприводных модификаций, чего не было у исходной китайской модели.

Независимо от комплектации, Tenet T4 оснащается светодиодной оптикой спереди и сзади, а также литыми колёсными дисками размером 16 или 17 дюймов. Интерьер выполнен из искусственной кожи. Приборная панель может быть как аналоговой, так и цифровой — в зависимости от уровня оснащения. В список опций входят: фронтальные и боковые подушки безопасности, электронные системы стабилизации, контроль давления в шинах, датчики парковки, камеры кругового обзора, раздельный климат-контроль, полный набор зимних опций, круиз-контроль и электропривод водительского сиденья.

Кузов Tenet T4 получил гальваническую оцинковку, однако крыша и днище остались без этого покрытия. Такой подход к антикоррозийной защите встречается среди современных кроссоверов нечасто, что может повлиять на долговечность автомобиля в российских условиях.

В базовых версиях Tenet T4 установлен атмосферный двигатель 1.5 л (113 л. с., E4G15C), который работает в паре с 5-ступенчатой механикой QR525 или вариатором CVT18. В более дорогих комплектациях используется турбомотор 1.5 л (147 л. с., E4T15C). Для переднеприводных версий предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка Getrag 6DCT260, а для полноприводных — 7-ступенчатый робот Getrag 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями.

Оба двигателя имеют чугунный блок цилиндров, цепной привод ГРМ, 16-клапанную ГБЦ с гидрокомпенсаторами и два фазовращателя. Впрыск топлива — распределённый. Атмосферный мотор развивает 138 Нм при 4000 об/мин, турбированный — 210 Нм в диапазоне 1750–4000 об/мин. По заявленным данным, ресурс двигателей составляет 300–350 тыс. км до капитального ремонта.

Механическая коробка QR525 рассчитана на крутящий момент до 180 Нм и по ресурсу сопоставима с двигателем. Вариатор CVT18, разработанный WanLiYang на базе Jatco JF016E, также выдерживает до 180 Нм и рассчитан примерно на 200 тыс. км. Роботизированные коробки Getrag 6DCT260 и 7DCT300 способны работать с крутящим моментом до 280 и 320 Нм соответственно; их ресурс при нормальной эксплуатации — 250–300 тыс. км.

На фоне конкурентов Tenet T4 выделяется возможностью выбора между атмосферным и турбированным мотором, а также наличием полного привода. Для сравнения, многие аналоги в этом сегменте предлагают только передний привод и менее разнообразную линейку трансмиссий. Важно отметить, что после локализации часть комплектаций упростили, а цены на модель выросли, несмотря на обещания снижения стоимости после запуска производства в России.

Судя по имеющимся данным, Tenet T4 может стать альтернативой для тех, кто рассматривает покупку Lada Vesta SW Cross, особенно с учётом локализации и расширенного набора опций. Однако отсутствие полной оцинковки кузова и рост цен после запуска производства в России могут стать поводом для дополнительного анализа перед покупкой. Ресурс основных агрегатов Tenet T4 находится на уровне среднерыночных показателей, а выбор между атмосферным и турбированным мотором позволяет подобрать оптимальную версию под свои задачи.

В контексте развития семейства Tenet стоит обратить внимание на расширение модельного ряда: недавно была представлена новая версия на базе Chery Tiggo 7 с увеличенными размерами и обновлённым оснащением. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о Tenet T4L с переработанным дизайном и расширенными опциями.

Упомянутые модели: TENET T4
Упомянутые марки: TENET
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