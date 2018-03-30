30 марта 2018, 18:03
Ретро-автомобили оценят по ГОСТу
Росстандарт приступил к разработке специальных нормативов, на основании которых можно будет оценивать раритетные автомобили, выдавать им особые регистрационные знаки и разрешать легально ездить по дорогам общего пользования.
Если раньше восстановлением ретро-автомобилей занимались любители-одиночки, то сейчас это серьезная индустрия. Появляются специализированные ателье и реставрационные мастерские. Старинные и раритетные автомобили не только разыскивают по сараям и огородам, но и ввозят из-за рубежа. Регулярно проводятся специализированные выставки, организуются автопробеги ретро-автомобилей.
Ранее мы писали
В России сегодня Выборы, а в Швейцарии закрывает двери традиционный для этого времени года Женевский автосалон ...Читать далее
На внедрение такого документа может уйти до полутора лет. Ведь потребуется не только система стандартов, но и специальные лаборатории. Здесь будут проводить экспертизу раритетов и выдавать заключение для регистрации в ГИБДД. Предполагается, что эксперты будут руководствоваться главным критерием – соответствие требованиям, которые действовали в годы выпуска модели.
Если идею удастся реализовать, то уже скоро Госавтоинспеция начнет выдавать ретро-автомобилям специальные номерные знаки. С ними автовладельцы смогут не только выезжать на выставки, но свободно перемещаться по обычным дорогам.
Читайте по теме
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Какие шины мы покупаем?
30.03.2018, 08:47
Что надо знать о ремне привода вспомогательных агрегатов
29.03.2018, 11:15
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
28.03.2018, 09:59
«Глас народа»: угнали автомобиль – виноваты таксисты?
27.03.2018, 10:04
Какой путь Suzuki прошла в России за 20 официальных лет?
26.03.2018, 16:12
Читайте по теме
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Какие шины мы покупаем?
30.03.2018, 08:47
Что надо знать о ремне привода вспомогательных агрегатов
29.03.2018, 11:15
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
28.03.2018, 09:59
«Глас народа»: угнали автомобиль – виноваты таксисты?
27.03.2018, 10:04
Какой путь Suzuki прошла в России за 20 официальных лет?
26.03.2018, 16:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное