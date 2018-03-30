30 марта 2018, 18:03

Ретро-автомобили оценят по ГОСТу

Росстандарт приступил к разработке специальных нормативов, на основании которых можно будет оценивать раритетные автомобили, выдавать им особые регистрационные знаки и разрешать легально ездить по дорогам общего пользования.
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Ретро-автомобили оценят по ГОСТу
Если раньше восстановлением ретро-автомобилей занимались любители-одиночки, то сейчас это серьезная индустрия. Появляются специализированные ателье и реставрационные мастерские. Старинные и раритетные автомобили не только разыскивают по сараям и огородам, но и ввозят из-за рубежа. Регулярно проводятся специализированные выставки, организуются автопробеги ретро-автомобилей. 

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В современном российском законодательстве практически нет единых нормативов, касающихся подобных автомобилей. Понятно, что стандартную процедуру техосмотра ретромобилю пройти сложно – тормоза барабанные, а ремней безопасности нет. Поэтому Росстандарт решил вывести олтаймеров из серого юридического поля и разработать специальный ГОСТ с едиными правилами оценки.

На внедрение такого документа может уйти до полутора лет. Ведь потребуется не только система стандартов, но и специальные лаборатории. Здесь будут проводить экспертизу раритетов и выдавать заключение для регистрации в ГИБДД. Предполагается, что эксперты будут руководствоваться главным критерием – соответствие требованиям, которые действовали в годы выпуска модели. 

Если идею удастся реализовать, то уже скоро Госавтоинспеция начнет выдавать ретро-автомобилям специальные номерные знаки. С ними автовладельцы смогут не только выезжать на выставки, но свободно перемещаться по обычным дорогам.
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Ретро-автомобили оценят по ГОСТу
Если раньше восстановлением ретро-автомобилей занимались любители-одиночки, то сейчас это серьезная индустрия. Появляются специализированные ателье и реставрационные мастерские. Старинные и раритетные автомобили не только разыскивают по сараям и огородам, но и ввозят из-за рубежа. Регулярно проводятся специализированные выставки, организуются автопробеги ретро-автомобилей. {{material_122816}}В современном российском законодательстве практически нет единых нормативов, касающихся подобных автомобилей. Понятно, что стандартную процедуру техосмотра ретромобилю пройти сложно – тормоза барабанные, а ремней безопасности нет. Поэтому Росстандарт решил вывести олтаймеров из серого юридического поля и разработать специальный ГОСТ с едиными правилами оценки.На внедрение такого документа может уйти до полутора лет. Ведь потребуется не только система стандартов, но и специальные лаборатории. Здесь будут проводить экспертизу раритетов и выдавать заключение для регистрации в ГИБДД. Предполагается, что эксперты будут руководствоваться главным критерием – соответствие требованиям, которые действовали в годы выпуска модели. Если идею удастся реализовать, то уже скоро Госавтоинспеция начнет выдавать ретро-автомобилям специальные номерные знаки. С ними автовладельцы смогут не только выезжать на выставки, но свободно перемещаться по обычным дорогам.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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