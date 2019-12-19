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19 декабря 2019, 10:20

Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант

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Фото: auto.ru
Ту, кому «за сорок», отчетливо помнят популярность VII поколения Honda Accord в России. Этих машин лет 15-17 назад на наших дорогах было ничуть не меньше, чем вездесущих «Пассатов». А если копнуть еще глубже, можно припомнить и более старые «Аккорды» - образца 1993-1998 г.в., которые «серым» ввозом поставлялись на отечественный рынок.
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: auto.ru

По оценкам специалистов, на начало 2001 года в Санкт-Петербурге насчитывалось до 700 подобных машин. Учитывая, что емкость автопарка была не под стать нынешней, цифра вполне себе приличная. Автовладельцы отмечали большие преимущества Accord V генерации перед своими более «свежими» родственниками. В частности, самых добрых слов заслуживала эргономика водительского места моделей: по мнению сидящих за рулем, обозреваемость и доступность приборов управления различными системами автомобиля оставляли исключительно лестные впечатления.

Honda Accord
От 2 л, 143 л.с
Сегодня на бэушном рынке таких «Аккордов» немного. Состояние их, увы, далекое от идеала, многие с ржавыми кузовами и с изрядно потрепанными салонами. Отсюда и бросовая цена – от 90 до 170 тыс. рублей. Что называется, бери – не хочу. Мы взяли. На недолго. Что называется, прокатиться…

Нюансы ходовой части

«Пятый» Accord предлагался в кузовных исполнениях «седан», «купе» и «5-дверный универсал». Это типичный представитель сегмента D. В зависимости от модификации и рынка сбыта, длина автомобиля - от 4674 до 4785 мм, ширина – от 1715 до 1781 мм, высота – от 1380 до 1458 мм. На колесную базу у «японца» отведено от 2715 до 2720 мм, а максимальный дорожный просвет - 160 мм. Ездить на автомобиле приятно благодаря хорошо отрегулированной подвеске – она дает водителю возможность некоторым образом расслабиться.

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Ходовая Accord немного напоминает модель Civic - правда, незначительные отличия все же наблюдаются. Спереди у «музыканта» независимая 2-рычажная схема со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска - независимая, многорычажная, также со спиральной пружиной и стабилизатором. В автосервисе вам скажут, что спереди чаще всего беспокоят ступичные подшипники. При щадящих условиях эксплуатации автомобиля они могут верой и правдой прослужить 50-60 тыс. км пробега. Если ездить, игнорируя колдобины, трамвайные рельсы и поребрики, этот интервал автоматически сокращается.

Верхняя шаровая опора идет вместе с рычагом. Нижняя (которая в кулаке) не перепрессовывается и подлежит замене как отдельная позиция. В наших дорожных и климатических условиях шаровые опоры служат около 40-45 тыс. км. Примерно такой же интервал эксплуатации свойствен сайлент-блокам крепления амортизаторов к рычагам. Некоторые проблемы могут доставить так называемые «развальные» сайлент-блоки, которые напрямую завязаны на развал-схождении колес. Как показывает практика, под действием коррозии внутренняя металлическая обойма сайлент-блока и «развальный» болт становятся единым целым. Посему при выходе из строя данного узла на автосервисе могут предложить его замену в целом. При работе с элементами подвески, которые влияют на геометрию установки колес, надо учесть, что после всех этих операций необходимо будет отрегулировать развал-схождение колес.

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Auto.ru

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Auto.ru

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Auto.ru

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Auto.ru

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Auto.ru

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Следует обратить особое внимание на аккуратность и точность замены задних колодок. Дело в том, что стояночный тормоз завязан на дисковые колодки с механизмом компенсации. Поэтому важно не только правильно установить колодки, но также произвести их последующую регулировку и взвод ручного тормоза. Вообще дисковые колодки уверенно ходят 50 тыс. км, передние - 30 тыс. км. Некоторого внимания требуют и суппорты. При попадании влаги в пыльник они могут заржаветь, теряя при этом свою подвижность. Как результат - подклинивание тормозов.

«Вовсе не противно»

Accord V имеет стабильный прямолинейный выбег по инерции, в меру острое рулевое управление, его отличает уверенное прохождение поворотов, а также точные и мгновенно срабатывающие тормоза с АБС. Другой момент, что огромен радиус поворота. Начинаешь разворачиваться, маневрировать и словно пересаживаешься со спортивного болида на автобус. При мощном высокооборотном двигателе сорвать колеса в пробуксовку на скользком покрытии легко, а задняя ось при полной загрузке багажника иногда уходит в занос, несмотря на присущую переднему приводу устойчивость. Чтобы управляемость не страдала от других причин, желательно использовать штатные 14-дюймовые автопокрышки, предписанные заводом-изготовителем. Применение низкопрофильных шин R15 в наших дорожных условиях зачастую неоправдано.

Honda Accord 2.0 AT
2 л, 131 / 96 при 5400 л.с
автомат 4
0-100 - 10.1 с, 200 км/ч
4685 x 1720 x 1380 мм
передний
АИ-92, 9.1 л на 100 км
Все характеристики
Впервые усаживаясь за руль Accord, отмечаешь рокот работающего двигателя даже на малых оборотах. В свое время инженеры Honda уверяли, что в автомобиле все настроено таким образом, чтобы водитель и пассажиры слышали звук мотора, который «вовсе не противен». Действительно, при поездках на короткие расстояния легко прослушиваемое бормотание двигателя, быть может, и не доставит находящимся в салоне особых неудобств. Однако всему есть предел, и через несколько часов этот своеобразный монолог силового агрегата становится назойливым.

Моторы Accord V поколения - одновальные, 16-клапанные, с «литражной» линейкой от 1,8 до 2,3 литра. Наиболее популярным у нас двигателем являлся 2-литровый 131-сильный Z1. Мотор рабочим объемом 1,8 литра мощностью 115 л. с. несколько слабоват. Недаром почитатели марки Honda говорят, что Accord с двигателем менее 2 литров - это не Accord. При соблюдении и планомерном прохождении ТО моторесурс двигателя может составить 300-450 тыс. км пробега. Если посмотреть на продаваемые сегодня экземпляры – так оно и есть. При этом следует помнить, что двигатели желательно «подкармливать» синтетическими сортами масла, так как они оборотистые. Ремень ГРМ подлежит замене через каждые 100 тыс. км пробега. При второй и далее замене часто одновременно требуется замена ролика его натяжителя, а в некоторых случаях - и водяного насоса. Впрочем, как говорят в автосервисе, случаи обрыва ремней ГРМ на Accord редки.

Движки имеют 3 или 4 (с АКПП) точки опоры. На некоторых версиях использовались даже так называемые гидроопоры (или опоры с наполнением), которые достаточно надежно удерживают мотор «в седле», смягчая при этом дорожные удары. Электрооборудование и вся проводка модели отличаются достаточно большим сроком службы. Как и у других японских автомобилей, электроконтакты различных систем Honda изначально хорошо защищены от влаги и грязи.

Просто и просторно

Салон достаточно просторен. Отделка на хорошем уровне. Другой момент, что общее оформление с высоты сегодняшнего дня воспринимается, мягко говоря, с улыбкой. Зато объемистый багажник, а это важно.

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Обивка сидений у многолетнего автомобиля в достойном состоянии. Однако к высоте водительского кресла есть претензии. Если я своими 179 см еще как-то, то товарищ с188 см роста на этом сиденье испытал неудобство – пришлось сидеть, откинувшись назад, да и этом случае до потолка всего 1-2 см. Так что, если ваш рост 185см и выше – лучше поискать версию с регулируемым по высоте водительским сиденьем.

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Пожалеем «гидрач»

Большинство Honda Accord, как правило, оснащены мультиплексной системой управления инжектором с последовательным впрыском. Сделать вывод о ее существовании можно по наличию клапана с одиночным проводом, который расположен около трамблера с внутренней стороны головки блока цилиндров. Катализатор устанавливался на автомобиль в зависимости от комплектации.

В идеале для Accord рекомендовано использование бензина А-95, однако автомобили этой модификации неплохо приспособились к езде на «92-м». Как показывает опыт, до 80% всех отказов системы питания и зажигания Accord связано с выходом из строя свечей накаливания. Если вы знаете, что у вас стиль езды спортивный или почти спортивный, вам придется примерно через каждые 20 тыс. км пробега менять свечи (завод рекомендует делать это через 40 тыс. км). Какой марки свечи покупать - сугубо ваше дело - лишь бы в качественном исполнении.

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Посчастливилось на таком «чуде» прокатиться. И когда уселся строчить текст, долго думал, заключать в кавычки ...
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При покупке «пятого» Accord не поленитесь проверить состояние ГУР, особенно на предмет его подтекания и шумности работы. Вы должны уверенно констатировать отсутствие каких-либо люфтов или «перекатов», иначе возникнет необходимость в замене узла в сборе. Следует также помнить, что гидроусилитель питает симпатию исключительно к родному, «хондовскому» маслу. Если возьмете на себя смелость использовать какой-либо другой сорт смазки, то увеличите вероятность выхода из строя рулевого управления. Оно, между прочим, довольно негативно реагирует и на сильные и частые удары извне. Поэтому на трамвайных рельсах лучше притормаживать. Наконечники рулевых тяг при более-менее сносных условиях езды служат в среднем 40-50 тыс. км. Возможно и появление характерного стука в рулевой рейке. Сервисмены призывают не верить на слово, что от стука можно избавиться простой регулировкой рейки - это на Accord исключено в принципе.

О «механике» и «автомате»

Продаваемые у нас «пятые» Accord оснащены не только «механикой», но и 4-диапазонной гидромеханической АКПП. Honda очень требовательна к трансмиссии, дабы та не оказывала негативного воздействия на показатели работы высокооборотистых ДВС. Посему не стоит удивляться, что фирменный хондовский «автомат» изготовлен таким образом, чтобы, не дай Бог, не внести какие-либо негативные изменения в общую динамику.

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант

Фото: Honda

Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Ретро тест Honda Accord V старый музыкант
Автомобили с АКПП расходуют топлива ненамного больше в сравнении с моделями, оснащенными «ручкой», - в среднем разница составляет 1 л/100 км пути. При «активном педалировании» цифра может увеличиться до 2,5 л/100 км. Правда, следует признать, что и механическая трансмиссия при чрезмерно активном стиле езды может оказать влияние на повышение расхода топлива.

«Мануалка» рассчитана только на использование специального фирменного масла. Попытки заменить его другими сортами смазки могут привести к печальным последствиям вплоть до полного выхода из строя КПП. Для «автомата» предусмотрено применение Dixtron II. Замена масла в обеих типах коробок передач осуществляется каждые 40 тыс. км пробега автомобиля. При этом при замене смазки в АКПП не требуется одновременная замена фильтра - данная операция производится разве что в случае ремонта «автомата» либо его частичной разборки.

Комплектации и технические характеристики

Honda Accord 2.0 AT
Год выпуска, с1993
Год выпуска, по1998
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин131 / 96 при 5400
Объем двигателя1997
Тип трансмисииавтомат 4
Приводпередний
Смешанный цикл9.1
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Иван Братуха
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Отзывы по теме
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Абу_95
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Mugen
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Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
По оценкам специалистов, на начало 2001 года в Санкт-Петербурге насчитывалось до 700 подобных машин. Учитывая, что емкость автопарка была не под стать нынешней, цифра вполне себе приличная. Автовладельцы отмечали большие преимущества Accord V генерации перед своими более «свежими» родственниками. В частности, самых добрых слов заслуживала эргономика водительского места моделей: по мнению сидящих за рулем, обозреваемость и доступность приборов управления различными системами автомобиля оставляли исключительно лестные впечатления.{{model_v2_no_show_490}} Сегодня на бэушном рынке таких «Аккордов» немного. Состояние их, увы, далекое от идеала, многие с ржавыми кузовами и с изрядно потрепанными салонами. Отсюда и бросовая цена – от 90 до 170 тыс. рублей. Что называется, бери – не хочу. Мы взяли. На недолго. Что называется, прокатиться…Нюансы ходовой части «Пятый» Accord предлагался в кузовных исполнениях «седан», «купе» и «5-дверный универсал». Это типичный представитель сегмента D. В зависимости от модификации и рынка сбыта, длина автомобиля - от 4674 до 4785 мм, ширина – от 1715 до 1781 мм, высота – от 1380 до 1458 мм. На колесную базу у «японца» отведено от 2715 до 2720 мм, а максимальный дорожный просвет - 160 мм. Ездить на автомобиле приятно благодаря хорошо отрегулированной подвеске – она дает водителю возможность некоторым образом расслабиться.{{material_100302}} Ходовая Accord немного напоминает модель Civic - правда, незначительные отличия все же наблюдаются. Спереди у «музыканта» независимая 2-рычажная схема со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска - независимая, многорычажная, также со спиральной пружиной и стабилизатором. В автосервисе вам скажут, что спереди чаще всего беспокоят ступичные подшипники. При щадящих условиях эксплуатации автомобиля они могут верой и правдой прослужить 50-60 тыс. км пробега. Если ездить, игнорируя колдобины, трамвайные рельсы и поребрики, этот интервал автоматически сокращается.Верхняя шаровая опора идет вместе с рычагом. Нижняя (которая в кулаке) не перепрессовывается и подлежит замене как отдельная позиция. В наших дорожных и климатических условиях шаровые опоры служат около 40-45 тыс. км. Примерно такой же интервал эксплуатации свойствен сайлент-блокам крепления амортизаторов к рычагам. Некоторые проблемы могут доставить так называемые «развальные» сайлент-блоки, которые напрямую завязаны на развал-схождении колес. Как показывает практика, под действием коррозии внутренняя металлическая обойма сайлент-блока и «развальный» болт становятся единым целым. Посему при выходе из строя данного узла на автосервисе могут предложить его замену в целом. При работе с элементами подвески, которые влияют на геометрию установки колес, надо учесть, что после всех этих операций необходимо будет отрегулировать развал-схождение колес.{{gallery_1856}} Следует обратить особое внимание на аккуратность и точность замены задних колодок. Дело в том, что стояночный тормоз завязан на дисковые колодки с механизмом компенсации. Поэтому важно не только правильно установить колодки, но также произвести их последующую регулировку и взвод ручного тормоза. Вообще дисковые колодки уверенно ходят 50 тыс. км, передние - 30 тыс. км. Некоторого внимания требуют и суппорты. При попадании влаги в пыльник они могут заржаветь, теряя при этом свою подвижность. Как результат - подклинивание тормозов.«Вовсе не противно»Accord V имеет стабильный прямолинейный выбег по инерции, в меру острое рулевое управление, его отличает уверенное прохождение поворотов, а также точные и мгновенно срабатывающие тормоза с АБС. Другой момент, что огромен радиус поворота. Начинаешь разворачиваться, маневрировать и словно пересаживаешься со спортивного болида на автобус. При мощном высокооборотном двигателе сорвать колеса в пробуксовку на скользком покрытии легко, а задняя ось при полной загрузке багажника иногда уходит в занос, несмотря на присущую переднему приводу устойчивость. Чтобы управляемость не страдала от других причин, желательно использовать штатные 14-дюймовые автопокрышки, предписанные заводом-изготовителем. Применение низкопрофильных шин R15 в наших дорожных условиях зачастую неоправдано.{{params_40175}} Впервые усаживаясь за руль Accord, отмечаешь рокот работающего двигателя даже на малых оборотах. В свое время инженеры Honda уверяли, что в автомобиле все настроено таким образом, чтобы водитель и пассажиры слышали звук мотора, который «вовсе не противен». Действительно, при поездках на короткие расстояния легко прослушиваемое бормотание двигателя, быть может, и не доставит находящимся в салоне особых неудобств. Однако всему есть предел, и через несколько часов этот своеобразный монолог силового агрегата становится назойливым.Моторы Accord V поколения - одновальные, 16-клапанные, с «литражной» линейкой от 1,8 до 2,3 литра. Наиболее популярным у нас двигателем являлся 2-литровый 131-сильный Z1. Мотор рабочим объемом 1,8 литра мощностью 115 л. с. несколько слабоват. Недаром почитатели марки Honda говорят, что Accord с двигателем менее 2 литров - это не Accord. При соблюдении и планомерном прохождении ТО моторесурс двигателя может составить 300-450 тыс. км пробега. Если посмотреть на продаваемые сегодня экземпляры – так оно и есть. При этом следует помнить, что двигатели желательно «подкармливать» синтетическими сортами масла, так как они оборотистые. Ремень ГРМ подлежит замене через каждые 100 тыс. км пробега. При второй и далее замене часто одновременно требуется замена ролика его натяжителя, а в некоторых случаях - и водяного насоса. Впрочем, как говорят в автосервисе, случаи обрыва ремней ГРМ на Accord редки.Движки имеют 3 или 4 (с АКПП) точки опоры. На некоторых версиях использовались даже так называемые гидроопоры (или опоры с наполнением), которые достаточно надежно удерживают мотор «в седле», смягчая при этом дорожные удары. Электрооборудование и вся проводка модели отличаются достаточно большим сроком службы. Как и у других японских автомобилей, электроконтакты различных систем Honda изначально хорошо защищены от влаги и грязи.Просто и просторно Салон достаточно просторен. Отделка на хорошем уровне. Другой момент, что общее оформление с высоты сегодняшнего дня воспринимается, мягко говоря, с улыбкой. Зато объемистый багажник, а это важно.{{gallery_1855}}Обивка сидений у многолетнего автомобиля в достойном состоянии. Однако к высоте водительского кресла есть претензии. Если я своими 179 см еще как-то, то товарищ с188 см роста на этом сиденье испытал неудобство – пришлось сидеть, откинувшись назад, да и этом случае до потолка всего 1-2 см. Так что, если ваш рост 185см и выше – лучше поискать версию с регулируемым по высоте водительским сиденьем.{{material_123913}} Знаю, что некоторые владельцы сетовали на заднюю дверь, дескать, она тяжелая, в результате чего приходилось либо часто менять задние амортизаторы, либо смирять с неоткрытием этой самой двери в сильные морозы. Пожалеем «гидрач»Большинство Honda Accord, как правило, оснащены мультиплексной системой управления инжектором с последовательным впрыском. Сделать вывод о ее существовании можно по наличию клапана с одиночным проводом, который расположен около трамблера с внутренней стороны головки блока цилиндров. Катализатор устанавливался на автомобиль в зависимости от комплектации.В идеале для Accord рекомендовано использование бензина А-95, однако автомобили этой модификации неплохо приспособились к езде на «92-м». Как показывает опыт, до 80% всех отказов системы питания и зажигания Accord связано с выходом из строя свечей накаливания. Если вы знаете, что у вас стиль езды спортивный или почти спортивный, вам придется примерно через каждые 20 тыс. км пробега менять свечи (завод рекомендует делать это через 40 тыс. км). Какой марки свечи покупать - сугубо ваше дело - лишь бы в качественном исполнении. {{material_126477}} При покупке «пятого» Accord не поленитесь проверить состояние ГУР, особенно на предмет его подтекания и шумности работы. Вы должны уверенно констатировать отсутствие каких-либо люфтов или «перекатов», иначе возникнет необходимость в замене узла в сборе. Следует также помнить, что гидроусилитель питает симпатию исключительно к родному, «хондовскому» маслу. Если возьмете на себя смелость использовать какой-либо другой сорт смазки, то увеличите вероятность выхода из строя рулевого управления. Оно, между прочим, довольно негативно реагирует и на сильные и частые удары извне. Поэтому на трамвайных рельсах лучше притормаживать. Наконечники рулевых тяг при более-менее сносных условиях езды служат в среднем 40-50 тыс. км. Возможно и появление характерного стука в рулевой рейке. Сервисмены призывают не верить на слово, что от стука можно избавиться простой регулировкой рейки - это на Accord исключено в принципе. О «механике» и «автомате»Продаваемые у нас «пятые» Accord оснащены не только «механикой», но и 4-диапазонной гидромеханической АКПП. Honda очень требовательна к трансмиссии, дабы та не оказывала негативного воздействия на показатели работы высокооборотистых ДВС. Посему не стоит удивляться, что фирменный хондовский «автомат» изготовлен таким образом, чтобы, не дай Бог, не внести какие-либо негативные изменения в общую динамику.{{gallery_1857}} Автомобили с АКПП расходуют топлива ненамного больше в сравнении с моделями, оснащенными «ручкой», - в среднем разница составляет 1 л/100 км пути. При «активном педалировании» цифра может увеличиться до 2,5 л/100 км. Правда, следует признать, что и механическая трансмиссия при чрезмерно активном стиле езды может оказать влияние на повышение расхода топлива.«Мануалка» рассчитана только на использование специального фирменного масла. Попытки заменить его другими сортами смазки могут привести к печальным последствиям вплоть до полного выхода из строя КПП. Для «автомата» предусмотрено применение Dixtron II. Замена масла в обеих типах коробок передач осуществляется каждые 40 тыс. км пробега автомобиля. При этом при замене смазки в АКПП не требуется одновременная замена фильтра - данная операция производится разве что в случае ремонта «автомата» либо его частичной разборки.
2019-12-19
Автор: Иван Братуха
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