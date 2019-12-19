Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
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Фото: auto.ru
По оценкам специалистов, на начало 2001 года в Санкт-Петербурге насчитывалось до 700 подобных машин. Учитывая, что емкость автопарка была не под стать нынешней, цифра вполне себе приличная. Автовладельцы отмечали большие преимущества Accord V генерации перед своими более «свежими» родственниками. В частности, самых добрых слов заслуживала эргономика водительского места моделей: по мнению сидящих за рулем, обозреваемость и доступность приборов управления различными системами автомобиля оставляли исключительно лестные впечатления.
Нюансы ходовой части
«Пятый» Accord предлагался в кузовных исполнениях «седан», «купе» и «5-дверный универсал». Это типичный представитель сегмента D. В зависимости от модификации и рынка сбыта, длина автомобиля - от 4674 до 4785 мм, ширина – от 1715 до 1781 мм, высота – от 1380 до 1458 мм. На колесную базу у «японца» отведено от 2715 до 2720 мм, а максимальный дорожный просвет - 160 мм. Ездить на автомобиле приятно благодаря хорошо отрегулированной подвеске – она дает водителю возможность некоторым образом расслабиться.
Верхняя шаровая опора идет вместе с рычагом. Нижняя (которая в кулаке) не перепрессовывается и подлежит замене как отдельная позиция. В наших дорожных и климатических условиях шаровые опоры служат около 40-45 тыс. км. Примерно такой же интервал эксплуатации свойствен сайлент-блокам крепления амортизаторов к рычагам. Некоторые проблемы могут доставить так называемые «развальные» сайлент-блоки, которые напрямую завязаны на развал-схождении колес. Как показывает практика, под действием коррозии внутренняя металлическая обойма сайлент-блока и «развальный» болт становятся единым целым. Посему при выходе из строя данного узла на автосервисе могут предложить его замену в целом. При работе с элементами подвески, которые влияют на геометрию установки колес, надо учесть, что после всех этих операций необходимо будет отрегулировать развал-схождение колес.
Фото: Auto.ru
Фото: Auto.ru
Фото: Auto.ru
Фото: Auto.ru
Фото: Auto.ru
«Вовсе не противно»
Accord V имеет стабильный прямолинейный выбег по инерции, в меру острое рулевое управление, его отличает уверенное прохождение поворотов, а также точные и мгновенно срабатывающие тормоза с АБС. Другой момент, что огромен радиус поворота. Начинаешь разворачиваться, маневрировать и словно пересаживаешься со спортивного болида на автобус. При мощном высокооборотном двигателе сорвать колеса в пробуксовку на скользком покрытии легко, а задняя ось при полной загрузке багажника иногда уходит в занос, несмотря на присущую переднему приводу устойчивость. Чтобы управляемость не страдала от других причин, желательно использовать штатные 14-дюймовые автопокрышки, предписанные заводом-изготовителем. Применение низкопрофильных шин R15 в наших дорожных условиях зачастую неоправдано.
|Honda Accord 2.0 AT
|2 л, 131 / 96 при 5400 л.с
|автомат 4
|0-100 - 10.1 с, 200 км/ч
|4685 x 1720 x 1380 мм
|передний
|АИ-92, 9.1 л на 100 км
|Все характеристики
Моторы Accord V поколения - одновальные, 16-клапанные, с «литражной» линейкой от 1,8 до 2,3 литра. Наиболее популярным у нас двигателем являлся 2-литровый 131-сильный Z1. Мотор рабочим объемом 1,8 литра мощностью 115 л. с. несколько слабоват. Недаром почитатели марки Honda говорят, что Accord с двигателем менее 2 литров - это не Accord. При соблюдении и планомерном прохождении ТО моторесурс двигателя может составить 300-450 тыс. км пробега. Если посмотреть на продаваемые сегодня экземпляры – так оно и есть. При этом следует помнить, что двигатели желательно «подкармливать» синтетическими сортами масла, так как они оборотистые. Ремень ГРМ подлежит замене через каждые 100 тыс. км пробега. При второй и далее замене часто одновременно требуется замена ролика его натяжителя, а в некоторых случаях - и водяного насоса. Впрочем, как говорят в автосервисе, случаи обрыва ремней ГРМ на Accord редки.
Движки имеют 3 или 4 (с АКПП) точки опоры. На некоторых версиях использовались даже так называемые гидроопоры (или опоры с наполнением), которые достаточно надежно удерживают мотор «в седле», смягчая при этом дорожные удары. Электрооборудование и вся проводка модели отличаются достаточно большим сроком службы. Как и у других японских автомобилей, электроконтакты различных систем Honda изначально хорошо защищены от влаги и грязи.
Просто и просторно
Салон достаточно просторен. Отделка на хорошем уровне. Другой момент, что общее оформление с высоты сегодняшнего дня воспринимается, мягко говоря, с улыбкой. Зато объемистый багажник, а это важно.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Пожалеем «гидрач»
Большинство Honda Accord, как правило, оснащены мультиплексной системой управления инжектором с последовательным впрыском. Сделать вывод о ее существовании можно по наличию клапана с одиночным проводом, который расположен около трамблера с внутренней стороны головки блока цилиндров. Катализатор устанавливался на автомобиль в зависимости от комплектации.
В идеале для Accord рекомендовано использование бензина А-95, однако автомобили этой модификации неплохо приспособились к езде на «92-м». Как показывает опыт, до 80% всех отказов системы питания и зажигания Accord связано с выходом из строя свечей накаливания. Если вы знаете, что у вас стиль езды спортивный или почти спортивный, вам придется примерно через каждые 20 тыс. км пробега менять свечи (завод рекомендует делать это через 40 тыс. км). Какой марки свечи покупать - сугубо ваше дело - лишь бы в качественном исполнении.
О «механике» и «автомате»
Продаваемые у нас «пятые» Accord оснащены не только «механикой», но и 4-диапазонной гидромеханической АКПП. Honda очень требовательна к трансмиссии, дабы та не оказывала негативного воздействия на показатели работы высокооборотистых ДВС. Посему не стоит удивляться, что фирменный хондовский «автомат» изготовлен таким образом, чтобы, не дай Бог, не внести какие-либо негативные изменения в общую динамику.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
«Мануалка» рассчитана только на использование специального фирменного масла. Попытки заменить его другими сортами смазки могут привести к печальным последствиям вплоть до полного выхода из строя КПП. Для «автомата» предусмотрено применение Dixtron II. Замена масла в обеих типах коробок передач осуществляется каждые 40 тыс. км пробега автомобиля. При этом при замене смазки в АКПП не требуется одновременная замена фильтра - данная операция производится разве что в случае ремонта «автомата» либо его частичной разборки.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Accord 2.0 AT
|Год выпуска, с
|1993
|Год выпуска, по
|1998
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|131 / 96 при 5400
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|автомат 4
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|9.1
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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