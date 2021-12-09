Reuters: Toyota заявила, что с радостью будет использовать поцарапанные или дефектные детали
Руководитель проекта по разработке автомобилей Toyota Такефуми Шига сообщил журналистам, что компания с радостью использует поцарапанные или дефектные детали от поставщиков, чтобы сократить расходы на фоне глобальной нехватки микросхем, сдерживающей производство. «Мы внимательно относимся к нашим автомобилям снаружи, к деталям, которые вы можете легко увидеть. Но есть много мест, которые люди не замечают, если не внимательно следят».
Toyota начала встречаться со своими поставщиками еще в 2019 году, чтобы сообщить им, что пятна – это нормально, если они не влияют на производительность, безопасность или эстетику, обращенную к потребителю. Сообщается, что новый подход позволил одному из поставщиков, выпускающему пластиковые детали для ремней безопасности, сократить количество брака на 75 процентов.
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- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 2 500 000 РInfiniti FX30 2013 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
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