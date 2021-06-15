Революционное изменение в ОСАГО: диагностическая карта для покупки страховки больше не нужна
Напомним, ранее многие страховые агенты практиковали продажу полисов ОСАГО вместе с диагностическими картами, фактического осмотра автомобиля при этом зачастую не проводилось. После вступления в силу новой более строгой процедуры техосмотра, «привязывать» диагностическую карту к ОСАГО стало еще более невыгодно. Продажи полисов и без того падают, а дополнительные сложности могли отпугнуть часть потенциальных клиентов.
Напомним, сейчас штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей, еще столько же придется заплатить за отсутствие действующей диагностической карты. Техосмотр больше не нужен для оформления ОСАГО, но по-прежнему необходим для эксплуатации автомобиля. С 1 марта 2022 года за езду без техосмотра и диагностической карты начнут штрафовать на 2 000 рублей.
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