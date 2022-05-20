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20 мая 2022, 14:12

Революция в сторону роскоши. Сенсационное заявление гендиректора Mercedes

Mercedes-Benz окончательно и бесповоротно делает ставку на роскошь. Об этом в четверг утром во время онлайн пресс-конференции заявили генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус и финансовый директор концерна Харальд Вильгельм.
Фото: Mercedes-Benz
Революция в сторону роскоши Сенсационное заявление гендиректора Mercedes
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Фото: Mercedes-Benz

По словам топ-менеджеров, три четверти планируемых инвестиций пойдут на разработку и модернизацию самых дорогих автомобилей в модельном ряду. Среди них - лимузины Maybach и S-Class, «высокомоторные» версии AMG и святая святых легендарного внедорожного фронта - G-Class. В компании добавляют, что все они получат новомодный электрический привод.

При этом концерн может пожертвовать своей самой низшей линейкой, которую сегодня заполняют модели A-Class и B-Class. Обе машины не упоминаются в анонсированной новой стратегии Mercedes-Benz. На это, в частности, обратил внимание Ола Келлениус, который заметил, что сейчас необходимо «заново определить точку входа в бренд Mercedes».

На первый, второй, третий рассчитайся!

В самом ближайшем будущем автопроизводитель разделит свои модели на 3 основные категории. Помимо абсолютных роскошных моделей, о которых мы сказали выше, есть «модели сегмента люкс начального уровня», такие как C-Class и E-Class, а также автомобили, специально разработанные для внутреннего рынка Китая.

При этом «модели класса «люкс» начального уровня» концерн намерен позиционировать более высоко, чем, скажем, в настоящее время. Де-факто это означает, что самые доступные «Мерседесы» в будущем станут значительно дороже. «Мы видим значительный прогресс в области ценообразования, - заявил в финансовый директор концерна Харальд Вильгельм. – И планируем поддерживать этот тренд».

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Анонсированная стратегия развития компании родилась не сегодня, а еще до глобальной пандемии и дефицита полупроводников, подчеркнул Ола Келлениус. Немецкая пресса сочла это заявление как намек на конкурентов, которые воспользовались проблемами с нехваткой электронных чипов и стали производить дорогие, высокомаржинальные автомобили. По данным Mercedes-Benz, к середине десятилетия прибыльность концерна при благоприятной рыночной ситуации должна вырасти на 14%.

Это примерно соответствует тому, что ожидали аналитики Deutsche Bank. Стратегия роскоши хорошо принимается инвесторами - сегодня компания стоит в 3 раза дороже, чем это было в самом начале пандемии коронавируса. При этом модели абсолютной роскоши, в которые Mercedes-Benz намерен инвестировать все больше и больше, в бизнес-среде уже окрестили «секретными Porsche» - из-за высокой маржи.

Самый дорогой автомобиль в мире

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Старинный автомобиль Mercedes-Benz - отныне самый дорогой автомобиль в мире. Речь идет о серебристом спортивном 300 SLR, выпущенном в 1955 году. Он был спроектирован легендарным инженером Mercedes-Benz Рудольфом Уленхаутом (1906 – 1989 г.г.) и известен как Uhlenhaut Coupe.

Аукционный дом Sotheby's заявил в четверг, что раритет продан за рекордную сумму 135 млн долларов. До этого рекордом обладал Ferrari 250 GTO, который в 2018 году был продан на аукционе за 48 млн долларов. О планах выставить на аукцион один из двух Uhlenhaut Coupe немецкая пресса проинформировала три недели назад.

Вообще, существует два единственных и неповторимых в своем роде экземпляра 300 SLR, оба построены специально для гоночного сезона 1956 года, но затем никогда не использовавшиеся в автоспорте. Второй экземпляр автомобиля в настоящее время пребывает в качестве музейного экспоната материнского концерна.

Простым людям раритет все же покажут

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Представители Mercedes-Benz заявили, что закрыли свой музей в Штутгарте в начале мая на один день – специально для проведения аукциона, куда пригласили избранную публику из разных стран Европы. Имя покупателя теперь уже самого дорого автомобиля на планете представители Mercedes-Benz не разглашают. При этом этот счастливый миллионер согласился с просьбой автопроизводителя не держать автомобиль «взаперти» и по особым случаям выставлять его на всеобщее обозрение.

Вырученные от аукционной продажи Mercedes-Benz 300 SLR деньги планируется направить в специальный фонд, с помощью которого штутгартский автопроизводитель планирует выдавать ежегодно не менее 1000 стипендий студентам. Таким образом будут поощряться молодые люди, которые хотели бы реализовать проекты в области защиты окружающей среды, и у которых на это нет денег.

Анекдот по теме

— Диалог в парижском борделе: «Скажите, у вас есть непродажные женщины»? — «Есть. Но они стоят гораздо дороже». Приведённую стоимость этого овеянного легендами «Мерседеса» следует считать условным эквивалентом бесценности: оба существующих экземпляра до недавних пор хранились в музеях Mercedes-Benz, и кое-кто говорил, мол, шансов, что завтра какой-либо из них вдруг будет выставлен на продажу и окажется в частной автоколлекции, не больше, чем поимка живого плезиозавра. Увы, ошибочка вышла…

Упомянутые модели: Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р), Mercedes S (от 5 940 000 Р), Mercedes G (от 1 150 000 Р)
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