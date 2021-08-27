27 августа 2021, 13:30
Ревущие моторы и громкая музыка ночью станут дорогим удовольствием (минимум 5000 рублей штрафа)
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил войну нарушителям ночной тишины. Он внес в Мосгордуму проект закона об ответственности за громкий звук моторов и музыку, несущуюся из автомобилей.
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Собянин предложил установить минимальный штраф на уровне 5 000 рублей и привязать его к мощности автомобиля по аналогии с транспортным налогом. Машины и мотоциклы нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку, а затем разбираться, почему на транспортных средствах нет глушителей или они не работают, как требуется. Со временем новый закон может обрести федеральный статус, когда он пройдет утверждение в Госдуме.
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