Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

17 июля 2026, 10:38

Рейс авиакомпании «Россия» задержан в Оренбурге из-за инцидента с грузом

Рейс авиакомпании «Россия» задержан в Оренбурге из-за инцидента с грузом

Неожиданный случай в аэропорту - рейс задержали из-за опасного груза

Рейс авиакомпании «Россия» задержан в Оренбурге из-за инцидента с грузом

В аэропорту Оренбурга произошла внештатная ситуация. Проверка затронула работу сотрудников. Причины происшествия выясняются. Ожидаются официальные выводы по итогам расследования.

В аэропорту Оренбурга произошла внештатная ситуация. Проверка затронула работу сотрудников. Причины происшествия выясняются. Ожидаются официальные выводы по итогам расследования.

В аэропорту Оренбурга произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в Санкт-Петербург. Воздушное судно было вынуждено остаться на земле после обнаружения поврежденного опасного груза в багажном отсеке. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, самолет временно отстранили от выполнения рейсов, а на месте началась проверка всех обстоятельств происшествия, пишет 360.ru.

Сотрудники Оренбургской транспортной прокуратуры приступили к анализу работы персонала, ответственного за обработку багажа и грузов. Особое внимание уделяется соблюдению правил транспортировки опасных и хрупких предметов. В ведомстве отметили, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры, если найдутся основания для этого.

В багажном отделении самолета, готовившегося к вылету, разбились четыре из девяти стеклянных бутылок объемом один литр каждая, на которых была маркировка «нефть». Отправитель оформил посылку как обычное почтовое отправление, не указав на упаковке, что внутри находится хрупкий груз. В результате этого содержимое бутылок начало вытекать, что и стало причиной задержки рейса.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении журналистов, видно, как из поврежденных емкостей в багажном отсеке вытекает густая жидкость. После обнаружения утечки самолет был снят с полетов на четыре дня для проведения всех необходимых процедур и устранения последствий.

В начале июля Ассоциация туроператоров России напомнила, что пассажиры могут перевозить любые лекарства, включая рецептурные, при наличии подтверждающих документов. Эксперты советуют заранее уточнять, разрешен ли препарат к ввозу в страну назначения, чтобы избежать неприятных ситуаций при перелетах.

Ситуация в Оренбурге стала поводом для обсуждения вопросов безопасности при перевозке нестандартных грузов и ответственности отправителей за правильное оформление посылок. Итоги проверки покажут, были ли допущены нарушения со стороны сотрудников аэропорта или авиакомпании.

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