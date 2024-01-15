Рейс Петербург-Дубай задержали более чем на двое суток: прокуратура начала проверку

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Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали в аэропорту Пулково почти на двое суток. По официальной версии, задержку вылета вызвали «операционные причины». Самолет должен был отправиться 14 января в 00:30, но из-за технической неисправности самолета Boeing 737 MAX 8 время несколько раз сдвигали. Наконец, пассажирам объявили, что борт, возможно, удастся починить, и он направится сначала в Москву. В аэропорту Внуково произойдет смена экипажа и уже оттуда все полетят в Дубай, пишет GazetaSPb . Пассажиров идея полететь на наспех отремонтированном самолете огорчила еще больше.

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента и проконтролирует соблюдение прав пассажиров. Из-за того, что рейс постоянно переносили, пассажиры были вынуждены более суток провести в здании аэропорта. Сейчас людям, наконец, предоставили отель и выдали ваучеры на питание в кафе. Вылет запланирован на 7 утра 16 января. На том же самолете. Авиакомпания рассчитывает решить все технические проблемы.

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