Воздушное пространство закрыто: авиакомпании отменяют рейсы из России в ОАЭ

28 февраля 2026, 18:14
Рейсы Петербург — Дубай приостановлены после ударов США и Израиля по Ирану
Рейсы Петербург — Дубай приостановлены после ударов США и Израиля по Ирану
Рейсы из Петербурга в Дубай отменены: Аэрофлот и Emirates приостановили полёты из-за обострения на Ближнем Востоке. Пассажирам предложат перенос дат или возврат средств. Ситуация остаётся напряжённой, но контролируемой.
Авиакомпании Аэрофлот и Emirates отменили рейсы из Петербурга в Дубай и обратно, запланированные на 28 февраля. Как следует из данных табло аэропорта Пулково, под отмену попали вечерние вылеты в ОАЭ и прибытия из Эмиратов в северную столицу. Причина — резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану, пишет Piter.TV.
Согласно онлайн-табло Пулково, отменён рейс Emirates в Дубай с вылетом в 23:10. Также не состоятся два рейса из ОАЭ в Петербург: прибытие Emirates в 21:10 и Аэрофлота в 22:40. Пассажиры, планировавшие эти перелёты, получили уведомления о возможности переоформления билетов или возврата средств.
Росавиация сообщила, что воздушное пространство временно закрыто не только над Израилем и Ираном, но и над Бахрейном, Ираком, Катаром, Кувейтом. Авиационные власти ОАЭ также ввели ограничения на использование своего воздушного пространства, а Оман закрыл аэропорт столицы Маскат. Такие меры приняты в целях безопасности гражданских судов.
Аэрофлот принял решение отменить все рейсы из городов России в Дубай и Абу-Даби, запланированные на 28 февраля. Перевозчик выполнит их 1 марта на широкофюзеляжных самолётах большей вместимости. Пассажиров отменённых рейсов переоформят на ближайшие вылеты без доплат. Компания подчёркивает: безопасность людей — приоритет номер один.
Аналогичные меры приняли S7 (рейсы Москва — Дубай и Новосибирск — Дубай), Уральские авиалинии и лоукостер Победа. Часть самолётов, уже находившихся в пути, приземлились в промежуточных пунктах — например, в Баку и Карачи. Экипажи ожидают разрешения на продолжение маршрута или организуют доставку пассажиров наземным транспортом.
Для туристов и деловых путешественников эта ситуация стала серьёзным испытанием. Многие планировали отпуск, командировки, встречи с родными. Однако авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства: организованы стойки помощи, горячие линии, дополнительные зоны ожидания.
Эксперты напоминают: в периоды геополитической нестабильности рекомендуется следить за официальными сообщениями перевозчиков, оформлять расширенную страховку и закладывать временной резерв при планировании поездок. Ситуация остаётся динамичной, но контролируемой.
Петербург, как крупный авиационный хаб, продолжает принимать и отправлять рейсы по другим направлениям. Пулково работает в штатном режиме, усилен контроль безопасности. Городские власти и транспортные службы готовы оказать поддержку пассажирам, оказавшимся в сложной ситуации.
Надеемся, что дипломатические усилия помогут быстро стабилизировать обстановку, и небо над Ближним Востоком снова станет безопасным для гражданских перелётов. А пока — терпение, взаимопонимание и внимание к официальным источникам информации.
