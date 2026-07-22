Volkswagen, Toyota, Лада и Китай: чья заводская антикоррозийная защита прослужит дольше в 2026 году

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 05:20

Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии: оцинковка и современные технологии

Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии: оцинковка и современные технологии

Volkswagen, Toyota, Лада и Китай: чья заводская антикоррозийная защита прослужит дольше в 2026 году

Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии: оцинковка и современные технологии

В российских условиях антикоррозионная стойкость кузова - ключевой критерий при выборе подержанного авто. Какие марки и модели действительно противостоят ржавчине, и почему одной оцинковки уже недостаточно - разбираемся на примерах и с учетом новых технологий.

В российских условиях антикоррозионная стойкость кузова - ключевой критерий при выборе подержанного авто. Какие марки и модели действительно противостоят ржавчине, и почему одной оцинковки уже недостаточно - разбираемся на примерах и с учетом новых технологий.

В суровых климатических условиях России вопрос защиты кузова от коррозии стоит в первую очередь при покупке автомобиля с пробегом. Ржавчина способна быстро превратить даже надежную машину в источник постоянных расходов, поэтому устойчивость к ней становится одним из основных критериев для покупателей.

Сегодня автопроизводители используют целый набор технологий: катафорезное грунтование, герметизацию швов, обработку скрытых полостей воском и современные лакокрасочные материалы. Однако термин «оцинкованный кузов» не всегда означает одинаковый уровень защиты – многое зависит от бренда, модели и даже года выпуска.

Volkswagen Group считается одним из лидеров по антикоррозионной стойкости. Audi еще в конце 1980-х внедрила полностью оцинкованные кузова, а позже к ней присоединились Volkswagen, Skoda и SEAT. Сегодня концерн сочетает оцинковку с комплексной обработкой, что позволяет автомобилям сохранять достойный внешний вид даже после многих лет эксплуатации.

Volvo также занимает высокие позиции благодаря многослойным покрытиям, катафорезу и тщательной обработке скрытых полостей. Хотя не все поколения одинаково устойчивы к ржавчине, большинство моделей Volvo остаются одними из самых защищенных в своем сегменте.

Mercedes-Benz после проблем с коррозией в конце 90-х и начале 2000-х пересмотрел подход к обработке кузова. Современные модели получили более высокий уровень защиты, но степень антикоррозионных мер может меняться в зависимости от версии и рынка сбыта.

Toyota использует комплексный подход: сочетает оцинковку с катафорезом, качественной покраской и защитой уязвимых зон. Благодаря этому Camry, Corolla, RAV4 и Land Cruiser обычно хорошо противостоят коррозии, хотя на рынках с агрессивной химией на дорогах возникают нюансы.

Hyundai и Kia за последнее десятилетие заметно улучшили технологии защиты кузова. Solaris, Rio, Creta, Sportage, Tucson и Sorento демонстрируют гораздо лучшую стойкость к ржавчине по сравнению с машинами первых поколений, но многое зависит от года выпуска и условий эксплуатации.

Renault также усилила защиту: Logan, Sandero, Duster, Arkana и Kaptur используют комплексную обработку, включая оцинкованные элементы и катафорез. Однако степень защиты может различаться в зависимости от завода-изготовителя и поколения модели.

Китайские бренды — Haval, Geely, Chery, Exeed и другие — в последние годы вышли на уровень корейских конкурентов по технологиям антикоррозионной защиты. Однако объективно оценить их долговечность пока сложно: большинство моделей только проходят первые испытания в российских условиях.

Современные Лады — Веста, Гранта, Ларгус, Нива Legend и Нива Travel — получили оцинковку отдельных элементов, катафорез и современный ЛКМ. Полностью оцинкованных кузовов, как у Audi или Volkswagen, здесь нет, но уровень защиты заметно вырос по сравнению с предыдущими поколениями.

Даже самая современная заводская защита не гарантирует полного отсутствия коррозии. Дорожные реагенты, некачественный ремонт, сколы и отсутствие ухода могут свести на нет все усилия производителя. Поэтому при покупке подержанного авто эксперты советуют в первую очередь оценивать реальное состояние кузова, а не только искать информацию о заводской оцинковке.

Внешний вид кузова зависит не только от заводских технологий, но и от регулярного ухода, условий эксплуатации и своевременности ремонта. Внимательное отношение к этим деталям позволяет продлить срок службы автомобиля и избежать неприятных сюрпризов.

Тем не менее, тому, кто выбирает автомобиль на длительный срок, важно учитывать не только технологии, но и особенности эксплуатации в конкретных регионах. Например, в областях с активным использованием соли на дорогах даже лучшие решения требуют регулярного обслуживания. Кстати, на фоне обсуждения изменений в стоимости автомобилей в России, связанных с временной отменой утильсбора, стоит обратить внимание на анализ новых инициатив на рынке - это поможет комплексно оценить перспективы владения машиной.

Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р), Renault Logan (от 409 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Toyota, Hyundai, KIA, Renault, Volvo, Haval, Geely, Chery, EXEED, Skoda, Audi, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа, Рено, Вольво, Хавейл, Джили, Чери, Эксид, Шкода, Ауди, Лада

Похожие материалы Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа, Рено, Вольво, Хавейл, Джили, Чери, Эксид, Шкода, Ауди, Лада

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петрозаводск Краснодар Тульская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться