С 28 мая автошколы будут оценивать по авариям выпускников: чем этой грозит

Рейтинг автошкол: новые критерии, проверки и риск массовых закрытий в 2026

С 28 мая автошколы в России ждут перемены: МВД запускает рейтинг учебных организаций, что может привести к волне проверок и даже закрытиям. Эксперты предупреждают: новые критерии затронут всех, а риск коррупции и очередей только возрастет. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Введение рейтинга автошкол в России с 28 мая 2026 года может серьезно изменить рынок обучения водителей. Новые критерии оценки, разработанные МВД, уже вызвали опасения среди экспертов: теперь каждую автошколу будут оценивать по результатам экзаменов и статистике ДТП среди выпускников. Это не просто формальность - последствия могут затронуть как сами учебные организации, так и будущих водителей.

По информации Autonews, еще недавно в ряде регионов страны наблюдались огромные очереди на обучение и сдачу экзаменов. В некоторых случаях ожидание доходило до полугода, а в отдельных регионах, например, в Приморском крае, это даже спровоцировало появление коррупционных схем. Места на экзаменах начали продавать, а выпускники стали искать школы, где есть шанс попасть на экзамен быстрее. После проверок МВД ситуация стала меняться, и правила проведения экзаменов были скорректированы: теперь практическую часть нужно сдавать в течение 60 дней после успешной теории, а не в течение шести месяцев, как раньше. Однако эксперты не уверены, что это полностью решит проблему очередей в долгосрочной перспективе.

Система рейтинга автошкол, которая начнет действовать с конца мая, предполагает учет не только процента сдавших экзамен с первой попытки, но и статистики аварий с участием выпускников в течение двух лет после получения прав. Как отмечают специалисты, сотрудники ГАИ и раньше внимательно следили за аварийностью среди новичков, но теперь эти данные станут официальной частью оценки учебных организаций. В случае ДТП с участием недавнего выпускника автошколы, инспекторы часто инициируют масштабные проверки всей образовательной деятельности школы за несколько лет, включая документацию и процесс обучения.

Эксперты опасаются, что с появлением рейтинга такие проверки станут еще чаще, а добросовестные автошколы могут оказаться под угрозой только из-за большого количества выпускников. По словам главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, даже качественные организации рискуют попасть под пристальное внимание из-за статистики, на которую они не всегда могут повлиять напрямую.

Еще одна проблема - рост коррупционных рисков. Если положение автошколы в рейтинге будет зависеть от процента сдавших экзамен с первого раза, это может подтолкнуть учебные организации к неформальным договоренностям с экзаменаторами. Как считает Зайцева, вероятность подобных схем только увеличится, а прозрачность процесса - снизится.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечает, что и без рейтинга рынок автошкол уже сокращается: за последние годы исчезла пятая часть организаций. Причины - экономические и социальные. Молодежь все реже стремится получить права, а содержание автомобиля становится все менее привлекательным. Хайцеэр также скептически относится к новым критериям: по его мнению, большинство учеников выбирают автошколу по удобству расположения и цене, а не по официальному рейтингу. Для практических занятий россияне часто ищут проверенных инструкторов, а не ориентируются на учебные организации.

Как пишет Autonews, итоговый рейтинг автошкол планируется опубликовать к 2028 году на специальном ресурсе. До этого времени учебные организации будут работать в условиях постоянных проверок и неопределенности. Эксперты уверены: новые правила затронут всех участников рынка, а последствия для будущих водителей и самих автошкол станут заметны уже в ближайшие месяцы.