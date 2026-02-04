Какие показатели теперь будут влиять на репутацию автошкол и почему это важно для будущих водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 20:56

МВД вводит новые правила оценки автошкол, которые могут изменить подход к обучению водителей. В расчет пойдут не только экзамены, но и статистика ДТП среди выпускников. Что грозит школам и ученикам - мало кто знает детали.

В России готовится масштабное обновление системы оценки автошкол, и это напрямую затронет как будущих водителей, так и самих преподавателей. МВД разработало проект приказа, который определяет, по каким критериям теперь будут судить эффективность работы учебных заведений для автомобилистов. Нововведение обещает изменить расстановку сил на рынке автообразования и повлиять на выбор школы для тысяч россиян.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов правовых актов, оценка деятельности автошкол будет проводиться ежегодно, причем не позднее 15 февраля следующего года. Это значит, что уже в ближайшем будущем каждая школа окажется под пристальным вниманием не только проверяющих, но и потенциальных учеников, которые смогут сравнить результаты разных учреждений.

Особое внимание уделяется тому, что теперь в расчет будут браться не только успехи на экзаменах, но и количество дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников конкретной автошколы. Такой подход может стать настоящим вызовом для многих учебных заведений, ведь статистика ДТП - показатель, который сложно контролировать после выпуска учеников.

Важной особенностью станет публикация итогов проверки на официальном сайте Госавтоинспекции. В течение 10 дней после завершения анализа данные о работе каждой автошколы появятся в открытом доступе. Это позволит будущим водителям принимать более осознанные решения при выборе места обучения, а школам - задуматься о качестве подготовки своих учеников.

Первые отчеты по новым правилам появятся уже по итогам 2027 года. До этого времени у автошкол есть шанс скорректировать свои программы и методы работы, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров рейтинга. Как сообщает Autonews, в расчет будут приниматься средние показатели по каждому региону, а также общероссийские значения, что позволит объективно сравнивать эффективность разных школ.

Для многих автошкол это станет серьезным испытанием. Если раньше основное внимание уделялось успешной сдаче экзаменов, то теперь придется следить и за тем, как выпускники ведут себя на дорогах. Это может привести к ужесточению требований к ученикам и даже к изменению методик преподавания.

В целом, новая система оценки обещает повысить уровень безопасности на дорогах и сделать процесс обучения более прозрачным. Однако не исключено, что некоторые школы попытаются обойти новые правила или будут искать способы улучшить статистику любыми средствами. В любом случае, перемены уже не за горами, и всем участникам рынка придется к ним адаптироваться.

