Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 06:21

Рейтинг бюджетных кроссоверов 2026: просторные салоны и новые стандарты рынка

Рейтинг бюджетных кроссоверов 2026: просторные салоны и новые стандарты рынка

Топ кроссоверов 2025-2026 года, где пространство важнее габаритов: свободный салон и умная организация

Рейтинг бюджетных кроссоверов 2026: просторные салоны и новые стандарты рынка

В 2026 году бюджетные кроссоверы меняют представление о практичности: эксперты выделили модели, которые при доступной цене предлагают рекордный простор и функциональность. Семейные водители и прагматики найдут в этом рейтинге актуальные решения.

В 2026 году бюджетные кроссоверы меняют представление о практичности: эксперты выделили модели, которые при доступной цене предлагают рекордный простор и функциональность. Семейные водители и прагматики найдут в этом рейтинге актуальные решения.

Рынок бюджетных кроссоверов в 2026 году переживает перемены: требования к комфорту и внутреннему пространству растут, а цены продолжают увеличиваться. Для семей и тех, кто ценит практичность, выбор автомобиля с просторным салоном становится всё более актуальным. Эксперты составили рейтинг моделей, которые задают новые стандарты и способны удивить продуманным интерьером.

Лидером рейтинга признан Chevrolet Equinox 2025. Эта модель отличается не только доступной стоимостью, но и продуманной эргономикой. Широкий проём багажника и ровный пол позволяют перевозить крупные вещи без лишних манипуляций, а переднее сиденье рассчитано даже на высоких водителей. Внутри действительно много места для ног и над головой — редкость для этого сегмента.

На втором месте — Subaru Forester 2026. Здесь ощущение простора создаётся не только за счёт габаритов, но и благодаря архитектуре салона: большая площадь остекления и тонкие стойки крыши наполняют салон светом, визуально расширяя пространство и улучшая обзор. Пассажирам на всех рядах не тесно — это особенно важно для семейных поездок на дальние расстояния.

Третью позицию занимает Kia Sportage 2026. Главный акцент сделан на современном и эргономичном интерьере. Дизайнеры продумали функциональность до мелочей: множество удобных отсеков, отдельная приборная панель и крупный медиаэкран создают ощущение открытости и простора. Каждый элемент интерьера работает на комфорт водителя и пассажиров.

В десятку лучших также входят Hyundai Tucson 2026, Honda CR-V 2025 и Ford Escape 2025. Эти кроссоверы продолжают расширять технологические возможности в компактном сегменте, обеспечивая больше места для пассажиров и багажа, чем можно ожидать от автомобилей этого класса.

Кроме того, Mazda CX-5 2025, Nissan Rogue 2026, Toyota RAV4 2025 и Volkswagen Tiguan 2025 получили высокие оценки за удачный баланс цены и вместимости. Производители ищут новые решения для увеличения внутреннего пространства без роста внешних размеров, что делает конкуренцию в этом сегменте особенно острой.

Современный рынок кроссоверов — один из самых конкурентных. Для покупателей это означает возможность выбора автомобиля, который не только вписывается в бюджет, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для всей семьи. В условиях ограниченных средств такие модели становятся настоящей находкой для прагматичных водителей.

Интересно, что тенденция к увеличению внутреннего пространства наблюдается не только среди кроссоверов. Например, отечественный минивэн Sollers SP7 также получил просторный салон и доступную цену, что подтверждает общую тенденцию к практичности и функциональности в массовом сегменте. Подробнее об этом можно узнать по ссылке о российском минивэне с премиальным салоном .

Упомянутые модели: Chevrolet Equinox, Subaru Forester (от 1 699 000 Р), KIA Sportage (от 1 434 900 Р), Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Ford Escape, Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Nissan Rogue, Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, Subaru, KIA, Hyundai, Honda, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Volkswagen
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