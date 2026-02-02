Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 04:36

Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки

Какие автомобили Chery стали лидерами по надежности, расходу топлива и ликвидности на вторичном рынке

Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.

Chery за последние годы совершила настоящий прорыв на российском рынке, превратившись из малоизвестного бренда в одного из лидеров по продажам. Автомобили этой марки привлекают внимание не только выгодной ценой, но и благодаря заметному росту качества, расширению ассортимента и внедрению современных технологий. Для многих покупателей вопрос выбора подходящих моделей Chery стал актуальным как никогда: рынок насыщен, требования к надежности и комфорту только растут.

В этом обзоре собраны основные факторы, которые влияют на выбор автомобиля Chery: от надежности и типичных проблем до стоимости обслуживания и ликвидности на вторичном рынке. Такой подход позволяет не просто перечислить популярные модели, а дать объективную картину, на что стоит обратить внимание при покупке.

Chery: путь к успеху и особенности модельного ряда

Марка Chery сделала ставку на разнообразие: в линейке есть как компактные городские кроссоверы Tiggo, так и более стильные Omoda, классические седаны Arrizo и премиальные Exeed. Такой подход позволил охватить сразу несколько сегментов - от молодежи до семейных покупателей и тех, кто ищет максимальный комфорт.

Большинство современных моделей Chery построены на модульных платформах, что обеспечивает гибкость в оснащении и адаптации под разные запросы. Турбированные двигатели 1.5T и 2.0T, коробки передач CVT и DCT, а также обилие электронных систем безопасности и комфорта стали стандартом для бренда. Однако при этом раскрываются и иные требования: такие автомобили требуют качественного обслуживания и внимательного отношения к выбору комплектации.

Обзор моделей: плюсы и минусы каждого направления

Семейство Tiggo включает в себя кроссоверы разных размеров: от компактного Tiggo 4 Pro до большого Tiggo 8 Pro Max с разными рядами сидений. Tiggo 4 Pro — отличается умеренным расходом топлива (7–9 л/100 км) и доступной стоимостью обслуживания. Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro/Pro Max подойдут тем, кто ищет простор и универсальность, особенно для семей с детьми.

Omoda – это дизайнерское направление, ориентированное на молодежь и тех, кто ценит внешний вид. Модели C5 и C5 Plus выделяются купеобразным профилем и богатым оснащением, но требуют внимательного отношения к электронике и регулярного обслуживания.

Arrizo — выбор для тех, кто предпочитает седаны. Arrizo 6 и Arrizo 8 представляют собой сбалансированное сочетание цены, оснащения и комфорта, но на вторичном рынке пока учитываются кроссоверы с точки зрения ликвидности.

Exeed - премиальная ветка Chery, где акцент сделан на качестве материалов, шумоизоляции и мощных двигателях. Эти автомобили конкурируют с японскими и корейскими премиум-кроссоверами, обеспечивая высокий уровень комфорта и современную систему безопасности.

Надежность и экономические особенности

Турбированные двигатели Chery требуют качественного топлива и строгого соблюдения регламентов по замене масла. Коробки передач CVT и DCT чувствительны к стилю вождения: резкое ускорение и перегрев могут привести к дорогостоящему ремонту. Насыщенная электроника, возможные приложения, которые обычно используются для обновления программного обеспечения. Для кузова необходимо проводить тщательную антикоррозийную обработку, особенно в условиях российской зимы.

Стоимость обслуживания у Chery остается одной из самых доступных среди альтернатив, однако в старших моделях ТО и ремонт обходятся дороже. Запчасти доступны, но на складе возможна задержка из-за логистики.

Chery и конкуренты: кто выиграет

На рынке кроссоверов Tiggo 4 Pro конкурирует с Haval Jolion и Geely Coolray, что обеспечивает высокий уровень оснащения, но выигрывает по цене и расходу топлива. Tiggo 7 Pro и 8 Pro успешно соперничают с более крупными китайскими и корейскими моделями, а Omoda C5 — прогрессивными и современными опциями. Exeed уверенно занимает премиальную нишу кроссоверов, предлагая альтернативу японским и корейским брендам по более доступной цене.

Ликвидность на вторичном рынке у Chery постепенно растет, особенно у кроссоверов Tiggo и Omoda. Седаны Arrizo пока менее востребованы, но ситуация меняется по мере роста узнаваемости бренда.

Практические советы по выбору Chery 

Для городской эксплуатации и экономии топлива Tiggo 4 Pro оптимален. Семьям стоит рассмотреть варианты Tiggo 7 Pro или Tiggo 8 Pro/Pro Max — эти модели обеспечивают простор и универсальность. Любителям яркого дизайна подойдут Omoda C5 и C5 Plus, а для максимального комфорта — линейка Exeed. Седаны Arrizo 6 и 8 – выбор для тех, кто не готов пересаживаться на кроссовер.

Перед покупкой рекомендуется пройти тест-драйв и внимательно изучить комплектацию, обращая внимание на состояние электроники и историю обслуживания. Такой подход позволит избежать неприятных сюрпризов и выбрать действительно подходящий автомобиль.

Ранее 110km писал, какую модель Haval выбрать: разбор характеристик и советы по выбору для разных задач.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), OMODA C5 (от 2 499 900 Р)
Упомянутые марки: Chery, OMODA, EXEED
