Какие автомобили Chery стали лидерами по надежности, расходу топлива и ликвидности на вторичном рынке

2 февраля 2026, 04:36
Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.
Chery за последние годы совершила настоящий прорыв на российском рынке, превратившись из малоизвестного бренда в одного из лидеров по продажам. Автомобили этой марки привлекают внимание не только выгодной ценой, но и благодаря заметному росту качества, расширению ассортимента и внедрению современных технологий. Для многих покупателей вопрос выбора подходящих моделей Chery стал актуальным как никогда: рынок насыщен, требования к надежности и комфорту только растут.
В этом обзоре собраны основные факторы, которые влияют на выбор автомобиля Chery: от надежности и типичных проблем до стоимости обслуживания и ликвидности на вторичном рынке. Такой подход позволяет не просто перечислить популярные модели, а дать объективную картину, на что стоит обратить внимание при покупке.
Chery: путь к успеху и особенности модельного ряда
Марка Chery сделала ставку на разнообразие: в линейке есть как компактные городские кроссоверы Tiggo, так и более стильные Omoda, классические седаны Arrizo и премиальные Exeed. Такой подход позволил охватить сразу несколько сегментов - от молодежи до семейных покупателей и тех, кто ищет максимальный комфорт.
Большинство современных моделей Chery построены на модульных платформах, что обеспечивает гибкость в оснащении и адаптации под разные запросы. Турбированные двигатели 1.5T и 2.0T, коробки передач CVT и DCT, а также обилие электронных систем безопасности и комфорта стали стандартом для бренда. Однако при этом раскрываются и иные требования: такие автомобили требуют качественного обслуживания и внимательного отношения к выбору комплектации.
Обзор моделей: плюсы и минусы каждого направления
Семейство Tiggo включает в себя кроссоверы разных размеров: от компактного Tiggo 4 Pro до большого Tiggo 8 Pro Max с разными рядами сидений. Tiggo 4 Pro — отличается умеренным расходом топлива (7–9 л/100 км) и доступной стоимостью обслуживания. Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro/Pro Max подойдут тем, кто ищет простор и универсальность, особенно для семей с детьми.
Omoda – это дизайнерское направление, ориентированное на молодежь и тех, кто ценит внешний вид. Модели C5 и C5 Plus выделяются купеобразным профилем и богатым оснащением, но требуют внимательного отношения к электронике и регулярного обслуживания.
Arrizo — выбор для тех, кто предпочитает седаны. Arrizo 6 и Arrizo 8 представляют собой сбалансированное сочетание цены, оснащения и комфорта, но на вторичном рынке пока учитываются кроссоверы с точки зрения ликвидности.
Exeed - премиальная ветка Chery, где акцент сделан на качестве материалов, шумоизоляции и мощных двигателях. Эти автомобили конкурируют с японскими и корейскими премиум-кроссоверами, обеспечивая высокий уровень комфорта и современную систему безопасности.
Надежность и экономические особенности
Турбированные двигатели Chery требуют качественного топлива и строгого соблюдения регламентов по замене масла. Коробки передач CVT и DCT чувствительны к стилю вождения: резкое ускорение и перегрев могут привести к дорогостоящему ремонту. Насыщенная электроника, возможные приложения, которые обычно используются для обновления программного обеспечения. Для кузова необходимо проводить тщательную антикоррозийную обработку, особенно в условиях российской зимы.
Стоимость обслуживания у Chery остается одной из самых доступных среди альтернатив, однако в старших моделях ТО и ремонт обходятся дороже. Запчасти доступны, но на складе возможна задержка из-за логистики.
Chery и конкуренты: кто выиграет
На рынке кроссоверов Tiggo 4 Pro конкурирует с Haval Jolion и Geely Coolray, что обеспечивает высокий уровень оснащения, но выигрывает по цене и расходу топлива. Tiggo 7 Pro и 8 Pro успешно соперничают с более крупными китайскими и корейскими моделями, а Omoda C5 — прогрессивными и современными опциями. Exeed уверенно занимает премиальную нишу кроссоверов, предлагая альтернативу японским и корейским брендам по более доступной цене.
Ликвидность на вторичном рынке у Chery постепенно растет, особенно у кроссоверов Tiggo и Omoda. Седаны Arrizo пока менее востребованы, но ситуация меняется по мере роста узнаваемости бренда.
Практические советы по выбору Chery
Для городской эксплуатации и экономии топлива Tiggo 4 Pro оптимален. Семьям стоит рассмотреть варианты Tiggo 7 Pro или Tiggo 8 Pro/Pro Max — эти модели обеспечивают простор и универсальность. Любителям яркого дизайна подойдут Omoda C5 и C5 Plus, а для максимального комфорта — линейка Exeed. Седаны Arrizo 6 и 8 – выбор для тех, кто не готов пересаживаться на кроссовер.
Перед покупкой рекомендуется пройти тест-драйв и внимательно изучить комплектацию, обращая внимание на состояние электроники и историю обслуживания. Такой подход позволит избежать неприятных сюрпризов и выбрать действительно подходящий автомобиль.
Ранее 110km писал, какую модель Haval выбрать: разбор характеристик и советы по выбору для разных задач.
Похожие материалы Чери, Омода, Эксид
-
02.02.2026, 05:02
Omoda C5 начнут собирать в Петербурге: что изменится для рынка и покупателей
В 2026 году в Санкт-Петербурге стартует выпуск кроссоверов Omoda C5 на площадке бывшего завода GM. Это событие может изменить расстановку сил на рынке, повлиять на стоимость автомобилей и расширить ассортимент для российских покупателей.Читать далее
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
28.01.2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
24.01.2026, 07:31
Tenet T4 2025-2026: опыт эксплуатации и реальные проблемы владельцев
Tenet T4 2025-2026 активно обсуждается среди владельцев: выяснилось, что у модели есть как сильные стороны, так и неожиданные минусы. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, что ждет новых владельцев и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
21.01.2026, 19:30
Сменил Chevrolet на новый OMODA C5: стоит ли брать китайский кроссовер — названы плюсы и минусы владения
Владелец OMODA C5 делится личным опытом после двух лет за рулем. Он столкнулся с неожиданными расходами и задержками в сервисе. Были и серьезные поломки, но не все так однозначно. Итоги эксплуатации удивили даже самого владельца.Читать далее
-
21.01.2026, 00:37
Пять популярных китайских кроссоверов внезапно исчезли с российского рынка в 2026 году
В начале 2026 года автолюбителей ждал сюрприз. Сразу несколько известных китайских кроссоверов исчезли из продажи. Причины кроются в изменениях стратегий брендов. Какие модели ушли и что будет дальше - в нашем материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
11.01.2026, 07:03
Лучшие полноприводные кроссоверы до 3 миллионов рублей — какой автомобиль выбрать
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей - что предлагают дилеры в 2026 году? Какие марки и модели доступны, и чем они отличаются? В материале - только свежие автомобили, только актуальные цены. Неожиданные открытия для тех, кто ищет надежный AWD.Читать далее
