Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 19:20

Рейтинг электромотоциклов 2026: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов

Рейтинг электромотоциклов 2026: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов

Рейтинг 2026: Топ-5 лучших электромотоциклов для России — до 200 км без розетки

Рейтинг электромотоциклов 2026: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов

Электромотоциклы уверенно занимают место на рынке транспорта, предлагая новые решения для городской и загородной езды. В 2026 году эксперты выделили пять моделей, которые сочетают европейскую сертификацию, выгодное соотношение цены и качества и положительные отзывы владельцев.

Электромотоциклы уверенно занимают место на рынке транспорта, предлагая новые решения для городской и загородной езды. В 2026 году эксперты выделили пять моделей, которые сочетают европейскую сертификацию, выгодное соотношение цены и качества и положительные отзывы владельцев.

В 2026 году рынок электромотоциклов в России заметно изменился: производители делают ставку на практичность, экономичность и современные технологии. Эксперты составили рейтинг пяти лучших моделей, которые обеспечивают строгие требования к качеству, выгодны по цене и получили высокие оценки от владельцев.

Пятое место занимает SUPER SOCO TC Wanderer Pro (5 кВт). Эта модель отличается ретро-дизайном и простым обслуживанием: мотор-колесо не требует регулярного ТО, а два съемных литий-ионных аккумулятора обеспечивают мобильность. Максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода – до 80 км. Среди плюсов - быстрая зарядка (3,5 часа), качественные комплектующие и доступная цена. Минусы - нерегулируемая передняя вилка и замена сложной задней покрышки.

На четвертой позиции — SE VMX10S с двигателем 6 кВт. Этот электромотоцикл подходит не только для города, но и для поездок за границу. Три литий-ионных аккумулятора и зарядка Тип 2 позволяют проехать до 100 км. Модель отличается современной конструкцией и удобной посадкой, но аккумуляторы работают поочередно, а не совместно.

Третье место досталось SUPER SOCO TC Макс. Мощность двигателя – 4 кВт, скорость – до 95 км/ч, запас хода – 80 км. Центральный мотор с ременным приводом обеспечивает плавность хода, а вес в 104 кг делает байк маневренным. Быстросъемный аккумулятор и стильный внешний вид — основные плюсы, однако часть владельцев отмечают ограниченный запас хода.

Второе место — ГП Tinbot RS-1. Эта модель отличается мощным двигателем 5 кВт (разгон до 120 км/ч за 5 секунд) и аккумулятором 72 В 120 Ач, что позволяет проехать до 200 км. Встроенное зарядное устройство на 20А, ABS, антипробуксовочная система и вместительный бардачок делают байк-комфорт для ежедневной эксплуатации. Минус - несъемный аккумулятор, что может быть неудобно для некоторых пользователей.

Лидером рейтинга стал SHARMAX E-GP501 (P). Электромотоцикл с двигателем 5 кВт разгоняется до 100 км/ч и не требует соответствующей категории А - достаточно любой водительской категории. Запас хода - до 120 км, аккумулятор 60 А/ч заряжается за 5-6 часов. Среди преимуществ - перевернутая вилка, ABS, вместительный бардачок и четыре передачи, где четвертая работает почти как автомат. Некоторые рекомендации отмечают необходимость регулярного технического обслуживания.

Стоит отметить, что выбор электромотоцикла зависит не только от характеристик, но и от личного настроения. Например, для удобства передвижения важна мобильность и простота обслуживания, а для дальних маршрутов - запас хода и комфорт. Важно учитывать и инфраструктуру зарядных устройств, которая в России доступна, но пока не везде доступна. Для сравнения, электровелосипеды, такие как Minako F7, также становятся популярными благодаря удобству и запасному ходу, что обеспечивает интерес к электротранспорту в целом - подробнее об этом можно узнать в материале о практичных электровелосипедах для города и дачи .

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